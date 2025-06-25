Учёные назвали 5 болезней, о которых можно не знать годами

Ранняя диагностика помогает выявить болезнь до осложнений, когда лечение проходит быстрее, проще и дешевле. Разобрались, почему важно не ждать серьёзных симптомов и обращаться к врачу вовремя.

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Болезни, которые не сразу дают о себе знать

Многие опасные болезни развиваются без заметных признаков. Давление может быть высоким годами, пока не случится инсульт. Рак на ранней стадии не болит, но именно в этот момент его проще всего вылечить. Диабет 2-го типа тоже часто протекает без симптомов, хотя со временем может привести к потере зрения, инфарктам и ампутациям. Такие заболевания не передаются от человека к человеку, их называют неинфекционными.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году неинфекционные заболевания стали причиной более 43 миллионов смертей — это 75% всех не связанных с пандемией смертей в мире.

Проблема в том, что многие считают: если ничего не болит, значит, и повода для обследования нет. Но как раз в этом и заключается риск.

Сердце и сосуды

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности в мире. ВОЗ сообщает, что ежегодно от них умирают почти 18 миллионов человек. Это ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты, тромбозы, нарушения мозгового кровообращения.

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Главная особенность — течение без симптомов. По данным врачей Гарвардского университета, почти половина людей, у которых случился инфаркт, не осознают этого в момент приступа. Такие «тихие» инфаркты протекают без сильной боли или других выраженных симптомов. Их обнаруживают позже — при ЭКГ или других исследованиях, которые показывают, что сердечная ткань уже повреждена.

В то же время около 80% преждевременных смертей от этих заболеваний можно предотвратить. Проверка занимает немного времени. Достаточно измерить артериальное давление, сдать анализ крови, сделать ЭКГ или УЗИ сердца.

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Онкология

Согласно исследованию Медицинского центра Джонса Хопкинса, почти 38% всех случаев тяжёлых диагностических ошибок приходятся на онкологические заболевания. Это значит, что именно рак чаще других болезней остаётся нераспознанным вовремя, и это влияет на исход лечения. Но раннее выявление рака значительно улучшает прогноз.

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Маммография (рак молочной железы)

Согласно данным из журнала Radiology, регулярное обследование женщин в возрасте от 40 до 79 лет снижает смертность от рака молочной железы примерно на 40%. Другой метаанализ подтвердил: среди женщин, проходивших маммографию, смертность была ниже на 41%.

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Колоноскопия (колоректальный рак)

Обзор, в который вошли данные почти 4,7 миллиона человек, показал: колоноскопия снижает риск смерти от рака кишечника на 62%.

Низкодозированная КТ (рак лёгких)

По результатам крупных клинических исследований, скрининг с помощью низкодозированной компьютерной томографии снижает смертность от рака лёгких примерно на 20%.

Диабет

По официальным данным Минздрава, в России зарегистрировано около 5 миллионов человек с сахарным диабетом. Но реальное число пациентов гораздо выше: исследование NATION показало, что у 54% людей с диабетом 2-го типа заболевание не диагностировано. По оценкам экспертов, в стране с этим диагнозом живут 11–12 миллионов человек, то есть почти половина не знает о своём состоянии и не получает нужного лечения. А без него диабет постепенно поражает сосуды, сердце, почки и глаза.

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Диабет 2-го типа особенно часто встречается у людей старше 45 лет, с лишним весом, низкой физической активностью, гипертензией и отягощённой наследственностью. Если есть один или несколько факторов риска, врачи рекомендуют регулярно проверять уровень глюкозы в крови.

Респираторные болезни (ХОБЛ, астма)

По данным ВОЗ, хроническими заболеваниями лёгких страдают более 80 миллионов человек, и многие не знают об этом. Одышка, кашель и быстрая утомляемость часто кажутся незначительными, но со временем состояние ухудшается, увеличивается нагрузка на сердце.

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Один из простых способов выявить болезнь — спирометрия: человек дует в трубку, а прибор измеряет объём и скорость выдоха. Так врачи оценивают, насколько эффективно работают лёгкие.

Обследование особенно рекомендовано людям с факторами риска — тем, кто курит, регулярно вдыхает пыль, дым или химические испарения на работе.

Почему нельзя ждать

Многие откладывают визит к врачу: не хватает времени, дорого, страшно. Но болезнь, если она есть, продолжает развиваться. Чем дольше ждать, тем выше риск осложнений и тем сложнее лечение.

На ранней стадии часто хватает простого обследования и минимального вмешательства. Если не обратиться вовремя, ситуация может стать серьёзнее и потребуются более сложные и затратные меры.

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Такой подход помогает не откладывать важное и сохранить здоровье, пока есть время.

Главное

Сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабет и хронические болезни лёгких входят в число самых распространённых причин преждевременной смерти. Их объединяет то, что они часто протекают скрыто и проявляются только тогда, когда ситуация уже серьёзная. Но у этих заболеваний есть и другая общая черта — их можно выявить на ранней стадии с помощью доступных обследований. Измерить давление, сдать анализ крови, пройти маммографию, сделать спирометрию или колоноскопию — всё это занимает немного времени, но даёт шанс избежать тяжёлого диагноза. Данные ВОЗ и крупных исследований подтверждают: ранняя диагностика снижает смертность и помогает сохранить качество жизни. Чем раньше удастся её заметить, тем больше возможностей справиться с ней вовремя — без операций, госпитализаций и сложного лечения.

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