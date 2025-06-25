Работа с людьми повышает риск диабета — исследование

Стресс на работе способствует развитию сахарного диабета 2-го типа. Эмоциональные затраты и конфликты с коллегами играют в этом ключевую роль, сообщают сотрудники Каролинского института в Швеции. Свою работу они опубликовали в журнале BMJ. Occupational & Environmental Medicine.

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Группа исследователей изучила данные почти 3 млн работающих человек в возрасте от 30 до 60 лет. Они учитывали три основных показателя:

как часто они вынуждены общаться с людьми на работе;

какие эмоциональные требования к ним предъявляют (быть вежливыми, внимательными);

уровень конфронтации в коллективе (в том числе поддержку коллег и руководства).

Свое внимание авторы работы сосредоточили на сферах здравоохранения, образования, гостиничного бизнеса, торговли транспорта и юриспруденции.

Выяснилось, что у людей, которые подвержены влиянию всех трёх показателей, риск развития сахарного диабета 2-го типа выше. Причём женщины оказались более чувствительны.

Например, у мужчин эмоциональные требования на работе повышают риск диабета 20%, а у женщин — на 24%. А конфронтация с коллегам увеличивает вероятность заболевания у мужчин на 15%, а у женщин — на 20%.

Ученые подчеркнули, что самый высокий риск заболеть сахарным диабетом 2-го типа — у женщин с высокими эмоциональными требованиями и низкой социальной поддержкой на работе. Для них он оценивается в 47%.