Что проверить после 40: исследования, которые должен пройти каждый

После 40 лет организм меняется — незаметно, но последовательно. Игнорирование сигналов может обернуться хроническими проблемами, которых проще было бы избежать. Разобрались со списком ключевых обследований, которые помогут сохранить здоровье, энергию и контроль над ситуацией.

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В этом возрасте клетки обновляются медленнее, а накопленные за годы привычки, питание, режим сна и уровень стресса начинают сильнее влиять на обмен веществ и общее здоровье. Органы и системы продолжают работать, но уже не так быстро и эффективно, как в молодости: сосуды становятся менее эластичными, гормональный фон меняется, а восстановление после нагрузок требует больше времени.

Это естественный процесс, который не обязательно связан с болезнями. Возраст 40–50 лет — ключевой для профилактики «тихих» болезней (сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, новообразований), которые долго развиваются без явных симптомов. Именно поэтому особенно важно не полагаться на субъективное самочувствие, а регулярно проходить медицинские обследования. После 40 лет их рекомендуют проходить ежегодно.

Базовый обязательный набор обследований (можно пройти по ОМС)

1. Общий медицинский осмотр:

антропометрия: рост, вес, окружность талии, индекс массы тела;

артериальное давление;

анализ крови: общий (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ), общий холестерин, глюкоза натощак (возможен экспресс-метод);

определение сердечно-сосудистого риска (по шкале SCORE — вероятность развития серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний в процентах);

флюорография 1 раз в 2 года (если не проводилась в течение последнего года);

ЭКГ в покое: 40–45 лет — только при первом осмотре, затем ежегодно.

— только при первом осмотре, затем ежегодно. измерение внутриглазного давления: 40–45 лет — только при первом осмотре, с 46 лет — ежегодно.

— только при первом осмотре, — ежегодно. тест на антитела к вирусу гепатита С — однократно в 45 лет;

приём врача по результатам обследований.

2. Онкоскрининг:

Женщины: гинекологический осмотр, мазок с шейки матки на цитологию и маммография (1 раз в 2 года).

Мужчины (в 45 и 50 лет): анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген).

анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген). Оба пола: кал на скрытую кровь (1 раз в 2 года);

Оба пола (45 лет): эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) — однократно.

3. Профилактическое консультирование по результатам.

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Дополнительные обследования

Даже если нет жалоб, дополнительные обследования помогают выявить многие патологии на доклинической стадии, когда они лучше поддаются коррекции. Их не назначают автоматически, но они помогают лучше понять состояние организма. Оптимальный перечень определяет врач — с учётом истории жизни, жалоб и результатов базовых тестов.

Биохимический анализ крови. Помогает оценить работу печени, почек, поджелудочной железы, а также выявить нарушения обмена веществ.

Помогает оценить работу печени, почек, поджелудочной железы, а также выявить нарушения обмена веществ. УЗИ органов брюшной полости и почек. Для раннего выявления камней, кист, жировой инфильтрации печени, новообразований. Особенно актуально при повышенном весе, гипертонии, жалобах на пищеварение.

Для раннего выявления камней, кист, жировой инфильтрации печени, Особенно актуально при повышенном весе, гипертонии, жалобах на пищеварение. УЗИ щитовидной железы + ТТГ, Т3, Т4. Для оценки функции щитовидной железы, которая с возрастом может давать сбои. Рекомендуется при усталости, колебаниях веса, изменениях настроения.

Для оценки функции которая с возрастом может давать сбои. Рекомендуется при усталости, колебаниях веса, изменениях настроения. Глюкозотолерантный тест (ГТТ) или HbA1c (гликированный гемоглобин). Помогает выявить предиабет, не всегда заметный по уровню глюкозы натощак. Актуально при избыточном весе, сидячем образе жизни, семейной истории диабета.

Помогает выявить не всегда заметный по уровню глюкозы натощак. Актуально при избыточном весе, сидячем образе жизни, семейной истории диабета. Липидограмма (развёрнутый липидный профиль). Даёт более точную картину риска атеросклероза, чем общий холестерин.

Даёт более картину риска атеросклероза, чем общий холестерин. ЭхоКГ (УЗИ сердца). Позволяет выявить изменения в клапанах и миокарде, особенно при гипертонии или жалобах на сердцебиение. Рекомендуется при повышенном давлении, одышке, дискомфорте в груди.

Позволяет выявить изменения в клапанах и миокарде, или жалобах на сердцебиение. Рекомендуется при повышенном давлении, одышке, дискомфорте в груди. УЗИ сосудов, артерий и вен. Доплерография сосудов, включая сонные артерии и вены нижних конечностей, помогает выявить начальные признаки атеросклероза, венозной недостаточности и оценить риск инсульта или осложнений при варикозе. Особенно рекомендуется при курении, высоком давлении, сахарном диабете и варикозном расширении вен.

Доплерография сосудов, включая сонные артерии и вены нижних конечностей, помогает выявить венозной недостаточности и оценить риск инсульта или осложнений Особенно рекомендуется при курении, высоком давлении, сахарном диабете и варикозном расширении вен. Колоноскопия. По международным рекомендациям показана всем с 45 лет. Позволяет выявить полипы до их перерождения в опухоль. Если есть факторы повышенного риска — семейный анамнез рака кишечника, воспалительные заболевания (например, язвенный колит или болезнь Крона), перенесённое облучение органов малого таза, — обследование могут назначить раньше.

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Главное

После 40 лет организм меняется — медленнее восстанавливается, иначе реагирует на стресс и образ жизни. Эти перемены незаметны, но именно в этом возрасте возрастает риск «тихих» заболеваний — сердечно-сосудистых, метаболических, онкологических. Регулярные обследования помогают выявить проблемы до появления симптомов и вовремя скорректировать образ жизни. Базовый набор можно пройти по ОМС, а дополнительные исследования, такие как УЗИ щитовидной железы, доплерография сосудов, липидограмма, гормональный профиль, врач порекомендует по результатам первичной диагностики и индивидуальным факторам риска. Скрининг на колоректальный рак в базовом варианте проводят с помощью анализа кала на скрытую кровь, однако, по международным рекомендациям, целесообразно пройти колоноскопию начиная с 45 лет.