Вы делаете это неправильно: врач рассказала правду об интимной гигиене

Интимная гигиена — важное звено в защите половых путей от инфекций, но у процедуры есть свои нюансы. Врач-гинеколог Дарья Лиенко рассказала «Рамблеру», как правильно подмываться и какие для этого нужны средства.

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Микрофлора и pH

Нормальная микрофлора наружных половых органов (вульвы) так же разнообразна и индивидуальна, как микрофлора влагалища. Она может включать стафилококки, микрококки, дифтероиды, лактобактерии, стрептококки, грамотрицательные палочки, дрожжи и кишечные микробы. Баланс этих микроорганизмов влияет на местный иммунитет, и это первая линия обороны от патогенов, которые вызывают инфекции.

Другой важный показатель для здоровья вульвы — pH. В норме он варьируется от 3,8 до 4,7. Это среднее значение между pH кожи и влагалища. Но он может меняться из-за:

фазы менструального цикла;

повышенной влажности и пота;

средств гигиены;

бритья;

тесного нижнего белья;

депиляции.

Задача интимной гигиены — удалить загрязнения (остатки выделений, менструации, пота, отмерших клеток кожи) и при этом не нарушить баланс микрофлоры и pH.

Чем лучше пользоваться

Авторитетные международные научные сообщества сходятся во мнении, что для адекватной интимной гигиены достаточно тёплой воды и мягкого средства для интимной гигиены. А вот мыло для этих целей не подходит.

«У средств для интимной гигиены уровень pH 3,8–4,5, поэтому они подходят для регулярного использования, так как поддерживают естественную кислую среду. Обычное или антибактериальное мыло, наоборот, нарушает pH, пересушивает слизистую и может вызвать раздражение». Дарья Лиенко акушер-гинеколог Медцентра доктора Александровского

Гели для душа, скрабы, пены для ванн, дезодоранты, влажные салфетки тоже нежелательны. В них могут содержаться консерванты и отдушки, а эти вещества повышают риск контактного дерматита вульвы и других кожных заболеваний.

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Спринцевания

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Интимная гигиена должна быть нацелена на чистоту наружных половых органов (вульвы), а не внутренних. Влагалище самоочищается за счёт слизистых выделений, поэтому спринцевания больше вредят, чем помогают.

Такие процедуры нарушают естественный баланс и повышают вероятность воспалений и инфекций. Ни Американский колледж акушерства и гинекологии, ни Европейское руководство для гинекологов, ни Комитет врачей стран Ближнего Востока не рекомендуют спринцевания в качестве интимной гигиены или лечения.

«Если появился зуд, необычные выделения или раздражение, лучше обратиться к гинекологу, а не заниматься самолечением и спринцеванием», — напоминает врач.

То же самое касается антисептиков и отваров трав. Они не подходят для ежедневной интимной гигиены.

«Антисептики убивают не только вредные, но и полезные бактерии. Использовать их можно только по назначению врача. А отвары трав (обычно это ромашка и календула) могут вызывать аллергию, спровоцировать сухость или нарушить pH кожи и слизистой», — объясняет гинеколог.

Как правильно делать это

Королевский колледж акушеров и гинекологов Великобритании не рекомендует использовать мочалки или губки, так как они могут раздражать кожу. Также гинекологи советуют подмываться спереди назад.

«Это нужно, чтобы бактерии из кишечника не попали в мочеполовые пути, — говорит врач. — Подмываться достаточно 1–2 раза в день, так как частое мытьё с агрессивными средствами может нарушить микрофлору».

Для интимных зон нужно завести отдельное полотенце. Оно должно быть мягким, без грубых волокон. Также желательно выбирать нижнее бельё из натуральных тканей, например хлопка или шёлка, не носить тесную синтетическую одежду. Это особенно важно для женщин, склонных к дерматозам вульвы.

Главное

Интимная гигиена важна для поддержания здоровья женских половых органов. Подмываться нужно 1–2 раза в день. Для этого достаточно тёплой воды и специальных гелей для интимной гигиены. Мыло для этих целей не подходит. Движения должны быть направлены спереди назад. Спринцевания, антисептики, отвары трав больше вредят, чем помогают.

Важные исследования