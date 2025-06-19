Гинеколог развенчала популярный миф об экстренной контрацепции

Фармкомпания «Гедеон Рихтер» представила результаты социологического исследования об использовании и знаниях препаратов экстренной контрацепции. Оно показало, что 62% россиянок хотя бы раз в жизни применяли её, при этом с незащищённым половым актом сталкивались 91% женщин.

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Чаще всего такие препараты используют женщины в возрасте 36–45 лет (66% опрошенных) или уже имеющие детей (65% опрошенных).

Отвечая на вопросы о переносимости препаратов, 78% заявили, что «всё прошло нормально», а 18,5% отметили некоторые побочные эффекты. О плохой переносимости сообщили 3,3% опрошенных.

Большинство респонденток (88,6%) знают, как принимать препараты экстренной контрацепции, почти 10% не знают о допустимой частоте приёма, 11,4% — о том, как правильно принимать таблетки для максимального эффекта.

До приёма препаратов женщины испытывали «значительный стресс» — беспокойство (49%) и страх забеременеть (47%). Больше всего волновались (62,3%) и испытывали стресс (35,8%) перед приёмом препаратов девушки 18−24 лет. Респондентки отметили, что после приёма чувствовали успокоение (42,5%), реже — волнение (30,5%) или беспокойство (27%).

«Экстренная контрацепция работает по нескольким направлениями в зависимости от действующего вещества и фазы менструального цикла». Елена Кряжева акушер-гинеколог, репродуктолог Международного центра репродуктивной медицины

У препаратов может быть четыре механизма действия.

Препараты, задерживающие или подавляющие овуляцию на основе гормонов левоноргестрела и улипристала препятствуют выходу яйцеклетки из фолликула, как результат не происходит овуляции и яйцеклетка не может оплодотвориться.

на основе гормонов левоноргестрела и улипристала выходу яйцеклетки из фолликула, как результат не происходит овуляции и яйцеклетка не может оплодотвориться. Препараты, нарушающие оплодотворение и транспорт яйцеклетки. Если овуляция уже произошла, высокие дозы гормонов могут изменять свойства цервикальной слизи, делая ее густой и непроходимой для сперматозоидов, а также замедлять движение яйцеклетки и сперматозоидов в маточных трубах, снижая вероятность их встречи.

Если овуляция уже произошла, высокие дозы гормонов могут изменять свойства делая ее густой и непроходимой для сперматозоидов, а также яйцеклетки и сперматозоидов в маточных трубах, снижая вероятность их встречи. Препараты, влияющие на эндометрий, куда прикрепляется эмбрион .

куда прикрепляется эмбрион . Внутриматочная медьсодержащая спираль создаёт токсичную среду для сперматозоидов.

«Раньше считалось, что экстренная контрацепция мешает имплантации оплодотворенной яйцеклетки, но современные исследования показывают, что этот эффект маловероятен. Препараты не работают, если беременность уже наступила (имплантация эмбриона произошла). Левоноргестрел эффективен только до овуляции (максимум – первые 72 часа после полового акта), улипристал действует даже после овуляции (до 120 часов), так как блокирует рецепторы прогестерона. Медьсодержащая внутриматочная спираль создаёт токсичную для сперматозоидов среду и предотвращает имплантацию», — объясняет врач.

В дальнейшем препараты не вредят способности к зачатию.

«Экстренная контрацепция достаточно безопасна при редком использовании, частое применение может нарушить менструальный цикл, также снижается эффективность — лучше использовать плановую контрацепцию», — говорит Елена Кряжева.

Из осложнений могут быть тошнота, рвота задержка менструации. Врач подчёркивает, что препараты экстренной контрацепции предпочтительны по сравнению с абортом, даже медикаментозным. Хирургический аборт грозит различными осложнениями и бесплодием, особенно на поздних сроках.