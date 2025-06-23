Врач рассказал, как прибавить 7 лет к жизни

Движение — один из самых простых способов прожить дольше и чувствовать себя лучше. Даже если вы никогда не занимались спортом, правильно подобранный режим может укрепить здоровье, снизить риски и буквально прибавить годы жизни. Врач спортивной медицины «Открытой клиники» Даниил Кеворков рассказал, как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний с помощью упражнений и с чего начать, чтобы встроить физическую активность в повседневную жизнь.

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