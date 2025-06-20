Учёные нашли новые данные о пользе кофе

Также выяснилось, что у молодых отцов тоже бывает послеродовая депрессия и она плохо влияет на развитие ребёнка, деменцию можно предсказать по финансовым операциям, с помощью запахов можно управлять эмоциями. А ещё учёные изобрели вакцину от молочницы.

© Alinakho/iStock.com

Молоко и сахар нивелируют пользу кофе

Добавки к кофе снижают его пользу. К такому выводу пришли учёные из Университета Тафтса в Бостоне. Исследование опубликовано в журнале The Journal of Nutrition. Авторы работы в течение 10 лет наблюдали за 46 тысячами человек, которые пили кофе: чёрный, с сахаром и насыщенными жирами (молоком и сливками). Выяснилось, что употребление одной чашки в день снижает риск смерти от всех причин на 16%, а 2–3 чашек в день — на 17%. Однако такие преимущества есть только у чёрного кофе и кофе с низким содержанием сахара и молока. Добавки снижают пользу напитка.

Защита от рака, деменции и ещё 4 причины выпить кофе прямо сейчас

Депрессия отцов влияет на развитие детей

У молодых отцов тоже бывает перинатальная депрессия, и она влияет на развитие ребёнка. Доктор психологии Женевьева ЛеБас с коллегами опубликовали статью об этом явлении в журнале JAMA Pediatrics.

Систематический обзор почти 10 тысяч исследований показал: психический дистресс у отцов после родов связан с более низкими социально-эмоциональным, когнитивным (познавательным), языковым и физическим развитием потомства. Авторы работы считают, что психическому состоянию отцов в послеродовой период тоже нужно уделять внимание.

© AntonioGuillem/iStock.com

Первые признаки деменции можно распознать по финансовым операциям

По тому, как пожилые люди управляют финансами, можно распознать деменцию на ранней стадии. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало: за несколько лет до официального диагноза у людей с деменцией меняется банковская активность. Они сокращают расходы на путешествия или хобби, больше платят за коммунальные услуги, реже заходят в мобильные банковские приложения и чаще запрашивают сброс ПИН-кода.

Авторы исследования считают, что, отслеживая такие изменения, можно раньше выявить когнитивные нарушения и защитить пожилых людей от мошенничества.

Учёные рассказали, что нужно знать родственникам больных деменцией

Учёные выяснили, как мозг делит запахи на приятные и неприятные

Исследователи из Университета Флориды разгадали механизм работы мозга, по которому запахи приобретают эмоциональную окраску. Исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

Оказалось, что обонятельная система напрямую связана с миндалевидным телом — структурой мозга, которая отвечает за эмоциональные реакции. Наблюдая за поведением мышей и анализируя их мозговую активность, учёные обнаружили два типа клеток, которые соотносят запахи с плохими или хорошими эмоциями. Причём значение имеет не только сам тип клеток, но также место их расположения и взаимодействие с другими структурами мозга. Авторы работы полагают, что впоследствии можно будет менять ассоциации и подавлять неприятные эмоции, воздействуя на эти клетки.

© libre de droit/iStock.com

Миндалевидное тело человеческого мозга

Учёные приблизились к созданию вакцины от молочницы

Исследователи из Университета Джорджии заявили, что вакцина от дрожжевых инфекций успешно прошла испытания на мышах. Результаты опубликованы в журнале npj Vaccines.

Препарат NXT-2 призван защищать от грибковых патогенов, включая грибы рода Candida, которые вызывают молочницу у женщин. С этим заболеванием хотя бы раз в жизни сталкивается до 75% женщин, а у 5–8% развивается рецидивирующий кандидоз, который трудно поддаётся лечению.

Доклинические испытания на животных показали эффективность вакцины от вульвовагинального кандидоза. Эти результаты дают учёным возможность начать испытания на людях.

Авторы работы подчёркивают, что прививки от грибковых инфекций важны для общественного здравоохранения, так как в последние годы многие патогены, в том числе смертельно опасные, стали устойчивы к противогрибковым препаратам.

Главное

Одна чашка кофе в день снижает риск смерти на 16%, однако это актуально только для чёрного кофе. Подсластители и молоко снижают пользу напитка. Дети, чьи отцы переживают депрессию, развиваются хуже. Исследователи выяснили, что психологическое состояние мужчин в послеродовой период влияет на языковые, эмоциональные, когнитивные и физические способности потомства.

Первые признаки деменции можно распознать по финансовым операциям. Банковская активность пациентов с когнитивными нарушениями меняется ещё задолго до постановки диагноза. Учёные выяснили, как мозг распределяет запахи на приятные и не очень. В этом участвуют два типа клеток, которые связаны с обонянием и миндалевидным телом. Учёные успешно испытали вакцину от грибковых инфекций на мышах. Препарат обеспечил грызунам защиту от кандидоза, далее вакцину планируют испытать на людях.

Важные исследования