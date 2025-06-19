4 случая, когда визит к врачу можно заменить онлайн-консультацией

Бывают ситуации, когда требуется консультация врача, но нет возможности ехать в клинику или рядом просто не оказалось нужного специалиста. Тогда выручить могут онлайн-консультации. Разобрались, когда они уместны и какую помощь можно получить удалённо.

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Онлайн-консультации считают частью телемедицины. В рамках такого приёма врач не вправе ставить первичный диагноз (только предположить), назначать лечение или открывать больничный лист — для всего этого нужен очный осмотр. Однако дистанционно врач может:

собрать жалобы пациента и проанализировать симптомы;

пациента и проанализировать симптомы; направить пациента на обследование, анализы или к узким специалистам;

дать рекомендации по профилактике заболеваний;

по профилактике заболеваний; закрыть больничный лист;

обновить электронный рецепт.

Такие консультации выручают жителей отдалённых сёл или городов, где не хватает узких специалистов, и туристов за границей. Хотя они могут быть полезны и в других случаях.

Если нужен повторный приём

Скорректировать терапию, если появились побочные реакции, или оценить эффективность лечения можно дистанционно. Для этого необязательно заново осматривать пациента, достаточно задать несколько уточняющих вопросов.

Хочется получить второе мнение

Пациент может сомневаться в правильности назначенного лечения. Это особенно важно, если больному предлагают хирургическое лечение. Взгляды разных специалистов на один и тот же клинический случай могут различаться, а пациент вправе сам решать, к какому мнению прислушаться.

Есть хронические заболевания

Пациентам с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, гипертиреозом и другими хроническими болезнями важно следить за показателями и регулярно консультироваться с врачом. При этом оценить дневник давления или уровень гормонов можно и онлайн. Это удобнее и для врача, и для пациента, особенно если ему тяжело добираться до клиники.

Нужно определить тактику обследования

Онлайн-консультации могут помочь, если самочувствие вдруг ухудшилось, но пациент не знает, к какому врачу обратиться и какие анализы сдать. Чтобы не тратить время и деньги, можно заранее узнать список анализов и дальнейшую тактику обследования.

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Как получить онлайн-консультацию врача

Врачи проводят консультации в мессенджерах, по почте или с помощью общедоступных сервисов вроде «СберЗдоровья». На этой площадке консультируют больше 500 000 врачей по 116 специальностям. Причём у пациента есть возможность оценить уровень подготовки, опыт работы и отзывы других пациентов.

Если помощь нужна срочно, на «СберЗдоровье» есть дежурные врачи. Они отвечают на вопросы в течение двух минут. Оформив подписку СберПрайм, можно получить скидку 25% на онлайн-консультации с врачами. Кроме того, подписчикам доступна скидка 10% и кешбэк 15% бонусами в одном чеке при сдаче анализов.

Главное

Медицинские онлайн-консультации помогают экономить время и деньги. Врач не может дистанционно поставить диагноз, но может определить тактику обследований и подсказать, какие анализы сдать.

А ещё дистанционно можно скорректировать лечение, оценить эффективность терапии, закрыть больничный лист или продлить электронный рецепт на лекарство. Получить онлайн-консультацию можно на специальных платформах вроде «СберЗдоровья». На таких сайтах можно выбрать конкретного врача или обратиться за помощью к дежурному доктору.

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