Россиянам напомнили об опасности, о которой часто забывают в ванной

Можно тщательно мыться и вытираться досуха, но, если использовать при этом старую мочалку или несвежее полотенце, эффект от душа будет сомнительным. Разобрались, как часто нужно стирать полотенца и когда выбрасывать мочалку.

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Микробы любят влажность

После душа на мочалках и полотенцах накапливаются частицы кожи, пот, кожный жир и микробы с поверхности тела. Если ткань или губка долго остаётся влажной, микроорганизмы начинают активно размножаться, и со временем вещь, которая должна очищать, может сама стать источником заражения.

Исследование, опубликованное в авторитетном журнале Scientific Reports, показало: даже чистые полотенца содержат микробные колонии. Влажность создаёт благоприятную среду для образования колоний, которые вызывают неприятный запах, дисбактериоз, обострение экземы, грибковые инфекции (например, микоз стоп) и бактериальные воспаления.

Кроме того, если вы вытираете интимные зоны, на полотенце остаются микроскопические частицы фекалий и биологических жидкостей. При повторном использовании всё это может попасть на другие участки тела и повысить риск воспалений или инфекций.

Одно полотенце для всего

Пользоваться одним полотенцем для всего тела не лучшая идея, особенно если на коже есть раздражения или микроповреждения. В таком случае бактерии могут легко перейти с одной части тела на другую, например с ног на лицо или из паховой области на спину.

Если кожа здорова и полотенце стирают регулярно, например каждые два дня, серьёзных проблем, как правило, не возникает. Но дерматологи советуют по возможности использовать разные полотенца: одно — для лица, другое — для тела, ещё одно — для рук. Это особенно актуально для людей с чувствительной кожей или склонностью к воспалениям.

Как правильно ухаживать за полотенцами:

Стирать не реже одного раза в неделю, при высокой влажности в доме или кожных проблемах — чаще (2–3 раза).

в неделю, при высокой влажности в доме или кожных проблемах — чаще (2–3 раза). Использовать горячую воду (минимум 60 °C) и при необходимости гипоаллергенный отбеливатель.

(минимум 60 °C) и при необходимости гипоаллергенный отбеливатель. Сушить полотенце на вешалке, а не на крючке — ткань должна высыхать полностью.

а не на крючке — ткань должна высыхать полностью. Если полотенце пахнет затхлостью, это признак микробной активности, такое полотенце нужно сразу заменить и постирать.

такое полотенце нужно сразу заменить и постирать. Не делитесь полотенцами с другими людьми, особенно если у кого-то есть кожные заболевания или вирусные инфекции.

с другими людьми, особенно если у кого-то есть кожные заболевания или вирусные инфекции. Новые полотенца желательно постирать перед первым использованием: фабричная обработка может содержать остатки химикатов.

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Мочалки

люфы — губки из высушенной тыквы люффы;

синтетические мочалки — сделаны из пластика или нейлона, могут быть менее пористыми, но тоже удерживают влагу;

альтернативы — силиконовые щётки, морские губки. Некоторые из них быстрее сохнут или содержат ферменты, которые подавляют рост микробов.

Американские учёные выяснили, что на люфах активно размножаются синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и клебсиелла (Klebsiella). Эти микроорганизмы считают патогенными: при попадании на повреждённую кожу они могут спровоцировать воспаления, фолликулит (воспаление волосяного фолликула) и другие инфекции.

Когда лучше не использовать мочалку

После бритья: кожа остаётся уязвимой, бактерии легко проникают через мелкие повреждения.

через мелкие повреждения. Если кожа чувствительная: абразивные волокна могут вызвать раздражение или микротравмы.

На лице или в интимной зоне — это участки, где выше шанс занести инфекцию.

Как ухаживать

После каждого использования тщательно промывать, отжимать и сушить вне душа.

Раз в неделю дезинфицировать: замочить на 5 минут в растворе отбеливателя (1 часть на 10 частей воды).

замочить на 5 минут в растворе отбеливателя (1 часть на 10 частей воды). Никогда не делиться мочалкой даже с членами семьи.

Когда менять

Врачи из Кливлендской клиники рекомендуют менять натуральные люфы каждые 3–4 недели, а синтетические мочалки — не реже чем раз в два месяца. Если мочалка пахнет затхлостью, покрылась плесенью или изменила цвет, её лучше сразу выбросить, не дожидаясь срока.

Главное

Чистое тело — это не только про мыло и воду. Если не ухаживать за полотенцами и мочалками, они сами становятся источником микробов. Влага, тепло и остатки кожи создают условия для размножения бактерий и грибков, которые могут вызвать раздражение, воспаления и инфекции. Чтобы этого не произошло, важно: стирать полотенца регулярно, не делиться ими с другими, сушить как следует и вовремя менять мочалки. Это простые действия, но именно они помогают сохранить кожу здоровой и действительно чистой.

Важные исследования: