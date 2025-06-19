12 вопросов врачу-рентгенологу об МРТ: что происходит с брекетами и можно ли прочитать мысли

Магнитно-резонансная томография — современный и безопасный метод исследования. Врачи ценят его за детализацию, а пациенты — за безболезненность. Врач-рентгенолог «Открытой клиники» Ольга Куликова ответила на 12 вопросов «Рамблера» об МРТ.

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Как работает МРТ?

Аппарат МРТ создаёт мощное магнитное поле и посылает радиочастотные импульсы. Они заставляют атомы водорода в теле человека менять своё положение. Когда сигнал пропадает, атомы возвращаются в исходное состояние. По ходу движения выделяется энергия — её и улавливают датчики аппарата МРТ и преобразуют в цифровое изображение. Так врачи получают трёхмерные снимки того, что происходит в организме. Ольга Куликова врач-рентгенолог

Можно ли делать МРТ без направления врача, например если болит голова?

Можно, но после исследования сделать какие-то выводы сам пациент вряд ли сможет. Конечно, врач, который проводил МРТ, напишет заключение, но там обязательно будет строчка, что это не диагноз и нужна консультация специалиста. Поэтому после всё равно нужно будет сходить к врачу. Он оценит результаты сканирования, жалобы и анамнез, поставит точный диагноз и назначит лечение.

Как часто можно делать МРТ?

При МРТ нет вредного ионизирующего излучения, как при рентгене или компьютерной томографии, поэтому ограничений по количеству исследований нет. Можно делать хоть каждый день, но обычно такой необходимости нет.

А на МРТ головы можно увидеть, как работает мозг? Или, как в кино, прочитать мысли?

Во время исследования можно оценить функциональную активность мозга. Например, гиппокампа, базальных ганглий, которые формируют память, или больших полушарий, которые отвечают за мышление. Мы можем посмотреть, как работают эти структуры мозга, но не расшифровать сигналы, которые он обрабатывает в момент исследования. Поэтому прочитать мысли и узнать, о чём думает пациент во время МРТ, нельзя.

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В каких случаях нужен контраст?

Контраст усиливает визуализацию, это позволяет получить более информативные снимки. Как правило, это нужно при подозрении на неопластический процесс, то есть опухоль.

Обычно для контраста используют соединения гадолиния. Это редкоземельный металл с уникальными магнитными свойствами. На снимках он подсвечивает очаги опухоли, и разница между нормой и патологией становится очевиднее.

Сам по себе гадолиний токсичен, но в составе хелатных комплексов (когда ион гадолиния окружают оболочки из органических молекул) безопасен. Побочные эффекты от него бывают, например тошнота, но очень редко.

Можно ли сделать МРТ всего тела?

Можно, это называется полное сканирование. Обычно его проводят, когда есть трудности с постановкой диагноза, например есть лихорадка без других признаков или подозрение на метастазы при раке.

Иногда полное сканирование проводят для профилактики, когда пациента ничего не беспокоит, но он хочет исключить проблемы со здоровьем.

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Если в теле есть металл, например протез сустава, его может вырвать и примагнитить к аппарату?

Металлоконструкции в теле — противопоказания для МРТ. Под действием магнитного поля они нагреваются и смещаются. Однако многое зависит от типа металла. Например, титан, который широко используют в медицине, относится к парамагнетикам. Он почти не взаимодействует с магнитным полем, поэтому делать МРТ с титановыми пластинами или имплантами можно, но о них всё равно нужно предупредить врача.

А брекеты?

С брекетами делать МРТ тоже можно, но с оговорками. Современные брекет-системы делают из металлов, которые не деформируются во время сканирования. Однако при МРТ головы они могут создавать артефакты (искажения). Это осложнит работу врача, который будет описывать снимок.

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МРТ безопасна для татуировок?

В чернилах для татуировок, особенно старого образца, содержатся частицы металлов, но в небольшом количестве. Этого недостаточно, чтобы чернила «примагнитило» к аппарату вместе с кожей. Поэтому делать МРТ с тату можно. Однако, если татуировка обширная и находится на сканируемом участке тела, она может дать искажения (артефакты).

Если болит спина, всегда ли нужна МРТ?

Это решает лечащий врач, но обычно МРТ всё-таки нужна. Исследование показано, если боли в спине продолжаются дольше трёх месяцев или были травмы, если есть неврологические симптомы, например онемение конечностей, или подозрение на опухоль.

Можно ли сделать МРТ вместо неприятных ФГДС или колоноскопии?

Нет, нельзя. Каждый метод решает свою задачу. Например, колоноскопия — золотой стандарт для диагностики рака и болезней кишечного тракта. Заменить её на МРТ можно, только если по каким-то причинам пациенту нельзя сделать колоноскопию, например есть кровотечение. То же самое можно сказать о ФГДС: эти методы не взаимозаменяемы.

МРТ делают беременным?

Если есть необходимость, МРТ делают и во время беременности, но только по направлению врача-гинеколога. А вот контрастные вещества в этот период не используют. Неизвестно, как эти соединения влияют на плод.

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Главное

Магнитно-резонансная томография — безопасный метод исследования. Аппарат работает за счёт силы магнитного поля, а не ионизирующего излучения, поэтому ограничений по количеству обследований нет. Исследование показывает состояние внутренних органов и тканей, для лучшей визуализации иногда используют контрастное вещество. Оно безопасно и почти не вызывает побочных реакций, но беременным контраст обычно не вводят. Делать МРТ, если в теле есть металлоконструкции, нельзя. Однако многое зависит от типа металла, например титановые пластины или современные брекеты не примагничиваются. То же самое касается татуировок. Они могут искажать изображение, но это не противопоказание для исследования. МРТ не заменяет другие методы диагностики.

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