Назван необычный признак деменции

Некоторые люди чувствуют запахи сильнее, чем другие. Иногда это просто особенность организма, но в определённых случаях — симптом болезни. Разобрались, что такое гиперосмия, почему она возникает и когда стоит обратиться к врачу.

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Как устроено обоняние

Оно позволяет различать запахи, распознавать испорченные продукты, чувствовать дым или утечку газа. Эта система важна для безопасности.

Запахи улавливают специальные нервные клетки — обонятельные нейроны. Они находятся в верхней части носа и напрямую связаны с мозгом. Каждый нейрон реагирует на определённые молекулы. Когда запах попадает в нос, эти молекулы активируют сразу несколько рецепторов. Мозг получает сигнал и распознаёт аромат по характерной комбинации.

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Запахи ощущаются не только при вдохе через нос. Во время еды аромат поднимается изо рта в носовую полость и активирует обонятельные рецепторы. Если нос заложен, этот путь перекрывается и вкус кажется пресным, потому что запах не достигает рецепторов.

Нарушения обоняния делятся на несколько типов:

гипосмия — снижение чувствительности к запахам;

— снижение чувствительности к запахам; аносмия — полное отсутствие обоняния;

— полное отсутствие обоняния; паросмия — искажённое восприятие, при котором привычный запах кажется неприятным;

— искажённое восприятие, при котором привычный запах кажется неприятным; фантосмия — ощущение запаха, которого нет;

— ощущение запаха, которого нет; гиперосмия — обострённая реакция на запахи.

Любой сбой в обонятельной системе может повлиять на общее самочувствие и аппетит. Некоторые виды нарушений возникают после инфекций, черепно-мозговых травм или под влиянием нейродегенеративных процессов (постепенное разрушение нервных клеток). Когда запахи искажаются или становятся слишком сильными, снижается удовольствие от еды, ухудшаются сон и настроение. В тяжёлых случаях это может привести к социальной изоляции и депрессии.

Когда запахи могут раздражать

Повышенная чувствительность к запахам не болезнь сама по себе, а возможный симптом других состояний. В основе могут лежать гормональные, неврологические, инфекционные или метаболические нарушения. Иногда точную причину выявить сложно.

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Мигрень

Запахи могут усиливать боль, но и сами по себе спровоцировать приступ. Среди возможных триггеров — парфюм, бытовая химия, табачный дым.

По данным исследований, примерно у половины пациентов с мигренью наблюдается повышенная чувствительность к запахам до, во время или после приступа. Такая чувствительность может сохраняться даже в период между обострениями.

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Беременность

В первом триместре обоняние может становиться особенно сильным из-за гормональных изменений. Некоторые запахи вызывают тошноту и усиливают симптомы токсикоза. По данным обзора американских учёных, это распространённое явление. Обычно чувствительность снижается во втором и третьем триместре и полностью проходит после родов, когда уровень гормонов стабилизируется.

Болезнь Лайма

Инфекция, вызванная укусом клеща, может влиять на нервную систему. В одном исследовании 50% пациентов с болезнью Лайма сообщали о гиперосмии.

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Аутоиммунные и эндокринные заболевания

Гиперосмия может возникать при разных хронических заболеваниях. Её связывают с нарушениями работы надпочечников (в том числе при болезни Аддисона), сбоями в работе почек и системной красной волчанкой. Эти состояния могут затрагивать нервную систему, что влияет на восприятие запахов.

Повышенное обоняние также встречается при рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, эпилепсии и болезни Альцгеймера. Иногда гиперосмия становится одним из первых признаков таких нарушений.

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Побочные эффекты лекарств

Некоторые рецептурные препараты могут влиять на обоняние. Обычно они снижают чувствительность к запахам, но в редких случаях обоняние, наоборот, становится более острым. Если изменения появились после начала приёма лекарства, важно обсудить это с врачом.

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Что помогает при гиперосмии

Лечение зависит от причины. При мигрени, гормональных нарушениях или заболеваниях нервной системы помогают препараты, направленные на контроль основного состояния. В некоторых случаях обострённое обоняние связано с проблемами в носовой полости, например с полипами. Тогда применяют местные средства или хирургическое лечение.

Если точная причина не установлена, можно попробовать меры, которые уменьшают дискомфорт:

избегать резких запахов;

использовать маску в общественных местах;

жевать мятную жвачку или рассасывать леденец, чтобы перебить запах;

промывать нос солевым раствором;

обратиться к психологу, если гиперосмия вызывает тревогу или мешает в повседневной жизни.

Обычно в лечении участвуют несколько врачей — от лора до невролога. Иногда приходится действовать постепенно, исключая возможные причины одну за другой.

Главное

Гиперосмия — это сбой в восприятии запахов, при котором они кажутся слишком сильными и резкими. Она может возникать при мигрени, беременности, болезни Лайма, нарушениях работы нервной или эндокринной системы. Иногда причиной становятся полипы в носу или приём лекарств. Такие сильные запахи вызывают тошноту, головную боль и тревожность, мешают в повседневной жизни. Лечение зависит от причины. Облегчить состояние помогают: ограничение резких запахов, мятные леденцы, промывание носа и лечение причины.

Важные исследования: