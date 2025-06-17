Десертный желудок: почему нам постоянно хочется сладкого

Так называют привычку шлефануть сладким даже очень сытный ужин. Это не диагноз, а устойчивый паттерн пищевого поведения. Порой человек ест не потому, что голоден, а потому что организм требует быстрой награды — и сладкое становится самым доступным способом ее получить. О том, какие физиологические причины стоят за этим желанием, «‎Рамблеру» рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

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Мозг устроен так, что он всегда откликается на обещание быстрого удовольствия, а сладкое — лидер в этом списке Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

Причины десертного желудка

1. Скачки сахара в крови

Даже если уровень глюкозы натощак в норме, это не исключает резких колебаний после еды. Особенно, если в рационе есть много быстрых углеводов. Также на такие перепады влияют пропуски приемов пищи и инсулинорезистентность.

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2. Инсулинорезистентность

Это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину, и глюкоза не доходит до них. Мозг воспринимает это как голод и просит еще сахара.

Диагностировать его должен врач. Для диагностики используют показатели инсулина, глюкозы натощак, индекс HOMA-IR и липидный профиль Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

3. Недостаток белка и жиров в питании

Если питание не дает достаточно энергии, мозг инстинктивно выбирает то, что сработает быстро. Это и вызывает тягу к сладкому.

Когда в питании мало энергии, мозг ищет быстрые источники — и сладкое на первом месте. Поэтому рекомендуется добавлять белок в каждый прием пищи и ежедневно употреблять источники полезных жиров (орехи, авокадо, рыба, масло) Гусакова Вероника Владимировна Нутрициолог

4. Дефицит магния

Магний участвует в регуляции сахара. При его нехватке организм начинает требовать шоколад или выпечку, особенно в период ПМС.

5. Недосып и стресс

Нарушенный режим сна повышает уровень кортизола, поднимает грелин (гормон голода) и снижает лептин (гормон насыщения). Это ведет к постоянному чувству, что хочется есть, особенно сладкое. Поэтому важно соблюдать режим дня, спать не менее семи часов в сутки, контролировать употребление кофеина и работать со стрессом.

6. Снижение серотонина и дофамина

Сахар кратковременно повышает серотонин — и если его не хватает, сладкое становится механизмом компенсации. Причинами являются стресс, ПМС, хроническая усталость, а также перетренированность. Кроме того — дефицит витамина B6, триптофана и витамина D.

7. Паразиты и грибковая нагрузка

Кандидоз и другие грибковые инфекции могут провоцировать постоянное желание сахара — такие микроорганизмы питаются глюкозой и стимулируют нас ее искать. При подозрениях важно сдать копрограмму, анализ на кандидоз и уровень иммуноглобулинов. И обратиться за консультацией врача.

Если вы узнали себя, не ругайте себя за «слабость к сладкому». Это всего лишь сигнал, что организм чем-то не удовлетворен — и задача не «перетерпеть», а найти, чего именно ему не хватает.

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