Учёные раскрыли тайну алкоголизма

А ещё давно известное лекарство оказалось эффективным против супербактерии. Разбираем научные новости за неделю.

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Найден участок мозга, который подавляет желание выпить

Учёные нашли область мозга, которая подавляет тягу к пьянству. Эксперименты на мышах показали: за это отвечает группа нейронов в медиальной орбитофронтальной коре. О том, что эта структура связана с реакцией на алкоголь, было известно давно. Однако какие именно нейронные цепи участвуют в этом процессе, было неизвестно. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

Группа учёных из Массачусетского университета выяснила, что за подавление желания выпить отвечают меньше 500 нейронов (всего в мозге их несколько миллиардов). В ответ на алкоголь они активируются.

Авторы предполагают, что так организм защищает себя от неумеренного употребления спиртного. Вероятно, алкогольная зависимость развивается, когда эти клетки дают сбой. Исследователи намерены дальше изучать эти нейроны, чтобы лучше понять механизм возникновения зависимости.

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Новое свойство обнаружили у препарата фендилин. Это блокатор кальциевых каналов, который раньше применяли для лечения артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Его всё ещё используют, но крайне редко. Однако фендилин может вернуться в медицинскую практику, но уже как антибиотик.

Группа учёных из Университета Эмори опубликовала в журнале PNAS статью об антибактериальных свойствах этого вещества. Авторы сообщили, что оно эффективно против супербактерии Acinetobacter baumannii. Она в основном поражает пациентов в больницах и устойчива к традиционным антибиотикам. Фендилин мешает ей размножаться, поэтому вскоре патоген погибает. Учёные полагают, что на основе препарата можно создать новое противомикробное средство, которое будет бороться с внутрибольничными инфекциями.

Разгадана тайна парацетамола

Это один из самых популярных анальгетиков в мире, но механизм его действия изучен не до конца. Считалось, что парацетамол действует только на головной и спинной мозг за счёт вещества AM404, которое подавляет сигналы о боли. Однако исследование учёных из Еврейского университета показало: таблетки работают и за пределами мозга.

После приёма парацетамола в нервных окончаниях, воспринимающих боль, тоже вырабатывается AM404. Поэтому сообщение о боли блокируется на периферии, а не только в мозге. Авторы не исключают, что, используя эти данные, удастся создать новые обезболивающие на основе парацетамола, в том числе местного действия.

Потребление молочных продуктов снижает риск переломов в старости

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К такому выводу пришли учёные из Университета Восточной Финляндии. Они 25 лет наблюдали за 14 тысячами пожилых женщин и нашли связь между их рационом и количеством переломов, в том числе из-за остеопороза.

У пожилых женщин в период постменопаузы риск развития этого заболевания повышается. Из-за гормональных и возрастных изменений плотность костей снижается, и они становятся хрупкими. Исследование, опубликованное в Европейском журнале питания, показало, что у женщин, которые регулярно в течение жизни употребляли молочные продукты (молоко, кефир, йогурт), риск переломов на 23–26% ниже, чем у тех, кто вообще не пил молоко. А конкретно сыр снижает вероятность перелома шейки бедра на 47%.

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Главное

Учёные разгадали механизм действия парацетамола. Оказалось, что он блокирует болевые сигналы не только в головном и спинном мозге, но и на периферии — в нервных окончаниях. Неожиданный эффект обнаружили у фендилина. Это лекарство раньше использовалось для лечения болезней сердца. Оказалось, что действующее вещество убивает устойчивую к другим антибиотикам бактерию Acinetobacter baumannii. Потребление молочных продуктов в течение жизни снижает риск переломов в старости. Особенно полезен сыр — он влияет на вероятность перелома шейки бедра. Учёные нашли участок мозга, который подавляет тягу к алкоголю. За это отвечает ансамбль всего из 500 нейронов в префронтальной коре. Возможно, алкогольная зависимость развивается, когда эти нейроны дают сбой.