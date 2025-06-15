Названы четыре случая, когда кофе может навредить

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. В некоторых случаях привычная чашка может обернуться проблемами со здоровьем. Разобрались, когда кофе может быть опасен.

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Грязные кофемашины — источник микробов

Накапливающиеся внутри остатки кофе, влага и тепло создают идеальную среду для роста и размножения бактерий и плесени. Употребление напитков из таких аппаратов может стать причиной расстройств желудочно-кишечного тракта.

Даже при регулярном использовании машина может накапливать невидимые глазу загрязнения. Согласно исследованию, примерно в 50% домашних кофеварок были обнаружены плесень, дрожжи или и то и другое. При попадании в организм они могут вызывать аллергию, раздражение дыхательных путей и проблемы с пищеварением, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют проводить очистку кофемашины не реже одного раза в неделю. Это включает промывание всех съёмных частей с использованием щётки и мягкого моющего средства, а также дезинфекцию заварочного блока и резервуара для воды. Раз в один-два месяца полезно запускать цикл декальцинации и санитарной обработки с использованием специальных средств. Старайтесь ограничивать потребление кофе в точках продаж, где нет информации о частоте санитарной обработки кофемашины.

Кофе на пустой желудок

Кофе натощак безопасен для большинства здоровых людей, но в отдельных случаях, особенно при хронических заболеваниях ЖКТ, риски получить неприятные симптомы существенны. Лучше не экспериментировать, особенно если они уже были.

Повышение кислотности желудка. Кофе, особенно чёрный и без добавок, стимулирует секрецию соляной кислоты, даже если нет пищи. Исследования показывают, что кофе натощак увеличивает кислотность желудочного сока и вызывает «пустую» кислотную нагрузку. Это повышает риск раздражения слизистой оболочки желудка и может усугубить симптомы гастрита, язвенной болезни, гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ).

Раздражение слизистой кишечника. У некоторых людей кофе может вызывать усиленную перистальтику, что проявляется спазмами, диареей и вздутием. Это особенно актуально при синдроме раздражённого кишечника (СРК), колитах (воспалении слизистой оболочки толстой кишки) и хроническом панкреатите.

Людям с гастритом, язвой или ГЭРБ желательно добавлять в кофе нежирное молоко, которое может действовать как временный буфер между слизистой оболочкой и кислым содержимым желудка и облегчать симптомы, или перейти на напитки без кофеина, чай или кофе с низкой кислотностью.

Четыре простых способа приготовить менее кислый кофе:

тёмная обжарка: содержит меньше кислотных соединений;

эспрессо: короткое время заваривания — меньше кислоты;

холодный способ — долгое настаивание в холодной воде снижает кислотность;

специальные сорта — марки с пометкой low-acid.

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Кофе при гипертензии

У людей с артериальной гипертензией употребление кофе вызывает резкое повышение давления, которое может сохраняться более трёх часов. Помимо этого, повышается частота сердечных сокращений, и со временем это напряжение в сердечно-сосудистой системе может сказаться на здоровье.

Поэтому при диагностированной гипертензии, чтобы избежать скачков давления, рекомендуется ограничить потребление до 400 мг (в чашке обычного кофе объёмом 250 мл обычно содержится от 80 до 100 мг кофеина) в день и измерять давление перед кофе — если оно уже повышено, от употребления напитка лучше воздержаться.

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Кофе при стрессе и тревожности

Кофеин усиливает выработку кортизола — гормона стресса. Если человек уже находится в напряжённом состоянии, кофе может повысить тревожность, вызвать учащённое сердцебиение и нарушить сон. В такие моменты лучше отдать предпочтение напиткам без кофеина, например травяному чаю или тёплой воде с лимоном.

Эффект кофеина наступает минимум через 15 минут после употребления. Уровень вещества в организме может сохраняться на протяжении всего дня, а полное выведение занимает до 10 часов.

Хотя кофе бодрит, при высоком уровне стресса он способен усилить тревогу, раздражительность и нервозность.

Признаки повышенного стресса:

перепады настроения,

чувство тревоги,

головная боль,

повышение давления,

вспышки гнева.

Снизить негативное влияние кофеина можно. Лёгкий перекус перед кофе замедляет его всасывание, а питательный завтрак поможет сбалансировать уровень кортизола в течение дня.

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Кофе может навредить минимум в трёх случаях: если его приготовили в грязной кофемашине, выпили натощак или во время стресса. В неочищенной кофемашине скапливаются плесень и бактерии, которые могут вызвать проблемы с пищеварением и аллергию. Кофе на пустой желудок повышает кислотность, раздражает слизистую и усугубляет симптомы гастрита и язвы — безопаснее пить его после еды, выбирая менее кислые сорта (тёмную обжарку, cold brew). При стрессе кофеин усиливает выработку кортизола, провоцируя тревожность, скачки давления и бессонницу, — в напряжённые дни лучше заменить кофе травяным чаем или водой с лимоном.

Чтобы снизить риски, регулярно чистите кофемашину и выбирайте проверенные места для покупки, не злоупотребляйте кофеином на голодный желудок и прислушивайтесь к своему состоянию.

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