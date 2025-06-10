В России стали меньше пить — новые данные Роспотребнадзора

За последние девять лет число острых отравлений алкоголем снизилось на 40%, а смертность от них — на 35%. Разобрались, что это значит.

© princigalli/iStock.com

Меньше алкоголя, меньше отравлений

Если в 2015 году на каждые 100 тыс. человек приходилось 34,5 случая острых отравлений алкоголем, то в 2024 году этот показатель упал до 20,7 — снижение на 40%. Чтобы лучше понять цифры, представьте себе город с населением в 100 тыс. Если раньше в нем было 34,5 человека, которые пострадали от отравления алкоголем, то сегодня таких случаев стало только 20.

Кроме того, смертность от алкогольных отравлений также снизилась — с 31% в 2015 году до 28% в 2024 году. Но, несмотря на этот прогресс, статистика все равно остаётся тревожной: около 111 тыс. человек умерли от отравлений алкоголем за эти годы. Это как всё население Ханты-Мансийска.

Кто пьёт больше всего

По данным 2024 года, большинство отравлений алкоголем — 90,3% — приходится на взрослых. Среди подростков 15–17 лет таких случаев 5,5%, а среди детей до 14 лет — всего 4,2%. Это значит, что подростки пробуют алкоголь, но это не перерастает в устойчивую привычку.

При этом уровень потребления сильно варьируется по регионам. Например, в Сахалинской области в среднем выпивают 11,6 литра водки на человека в год — почти вдвое больше общероссийского показателя. Близкие цифры у Карелии и Коми, где годовая норма приближается к 10 литрам на человека.

© miniseries/iStock.com

«Доктор, я алкоголик?» Можно ли выпивать без вреда для здоровья

Продажи алкоголя падают

С 2015 года продажи алкогольных напитков снизились на 6,3%. В 2024 году на каждого жителя страны приходилось 5,2 литра водки в год, и это хороший результат. Самыми популярными напитками остаются пиво (78,5% всех продаж) и водка (7,2%).

Суррогатный алкоголь

Многие россияне по-прежнему употребляют суррогатный алкоголь, что влечёт трагические последствия. Такие напитки (например, «боярышник») остаются одной из самых больших угроз для здоровья. В 2024 году 76% всех отравлений спиртосодержащими жидкостями были связаны с употреблением этанола, 87% из которых закончились летальным исходом.

От алкоголя снижается холестерин: объясняем новое исследование

Главное

Россия постепенно движется к более осознанному потреблению алкоголя, и это уже даёт положительные результаты: меньше случаев отравлений, снижение смертности, падение продаж. Однако проблема еще не решена полностью.