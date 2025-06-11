Радиация с доставкой: в ягодах с маркетплейса нашли цезий-137

В ягодах с маркетплейса обнаружили радиоактивные вещества. Сразу шесть проб оказались положительными. Разобрались, как радионуклиды попадают в лесные продукты.

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Что произошло

Каждый год Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора проводит радиационный мониторинг. Сотрудники ведомства берут пробы продуктов питания и проверяют их на содержание техногенных радионуклидов.

Эти вещества попадают в окружающую среду из-за использования ядерной энергии человеком. Они испускают ионизирующее излучение, которое при длительном воздействии опасно для людей и животных. В основном встречаются стронций-90 и цезий-137. Они накапливаются в почве, растениях и живых организмах.

Недавно Роспотребнадзор опубликовал результаты этих исследований за 2024 год. Всего было взято 36 573 пробы пищевых продуктов. Из них 110 (0,3%) оказались положительными, почти во всех случаях находили цезий-137.

Где обнаружены продукты с радиацией

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Случаи были зарегистрированы в трёх регионах.

В Московской области проверку не прошли сушёные ягоды черники. Для исследования их заказали на Ozon у разных продавцов с территории России. В шести посылках содержание радионуклидов было превышено.

В Брянской области положительными оказались 63 пробы грибов и 38 проб ягод, собранных в лесу. Также радионуклиды обнаружены в трёх пробах молока и одной пробе мяса, которые производили в частном секторе.

В Липецкой области радиоактивные изотопы нашли в импортном детском питании.

В Роспотребнадзоре уточнили, что чаще всего проверку по удельной активности цезия-137 не проходят именно лесные ягоды и грибы, которые собирают на загрязнённых территориях.

При этом превышения гигиенических нормативов по цезию-137 или стронцию-90 в источниках питьевой воды не было ни в одном регионе страны.

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Не повод для паники

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Техногенные радионуклиды в продуктах находят не в первый раз. Например, в 2023 году положительными оказались 108 проб из 36 196 (0,3%). Тогда радиоизотопы обнаружили в ягодах и грибах из Брянской области и Карелии.

Однако за последние 10 лет случаев загрязнения продуктов стало меньше. По сравнению с 2015 годом наблюдается снижение в 2,5 раза.

«Цезий-137, как и любой радиоактивный изотоп, опасен для человека, если его доза будет превышена. При этом он относительно быстро выводится из организма — за несколько месяцев. Поскольку это продукт распада урана-238, в почву он попадает в результате ядерных испытаний и аварий на атомных электростанциях. Ещё со времён испытаний 50-60-х годов и после Чернобыля его концентрация в почве некоторых регионов может быть повышена. А ягоды и особенно грибы склонны накапливать радиоактивные изотопы», — комментируетпреподаватель химии Алла Подшивалина. Алла Подшивалина преподаватель химии

В среднем один человек в год получает дозу радиации в 4,29 мЗв. Больше 90% от неё приходится на природные источники излучения, которые не связаны с деятельностью человека (земная кора, минералы в почве, газ радон в атмосфере, космические лучи). Вклад пищевых продуктов в годовую дозу облучения — всего 0,131 мЗв, или 3%.

Главное

В пищевых продуктах нашли радиоактивные изотопы. В докладе о санитарном благополучии за 2024 год Роспотребнадзор указал, что в шести пробах ягод черники, купленных на маркетплейсе в Московской области, нашли следы радионуклидов. Также проверку не прошли несколько образцов мяса и молока. Подобное случается не в первый раз. В 2023 году в ягодах и грибах тоже находили следы цезия-137.