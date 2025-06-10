Как лето бьёт по сердцу, сну и психике

Жара, даже если вы просто лежите на пляже или работаете в саду, может стать серьёзной нагрузкой для организма. Разобрались, чем она опасна и как защитить себя и близких.

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Что происходит

Когда температура воздуха повышается, организму приходится прилагать усилия, чтобы охладиться. Кровь быстрее поступает к поверхности тела, где отдаёт часть тепла окружающей среде. Чтобы поддерживать такой кровоток, сердце начинает работать интенсивнее. На каждый градус повышения температуры тела частота сердцебиения может увеличиваться примерно на 10 ударов в минуту даже в покое.

Потоотделение помогает снизить температуру тела, но с ним из организма уходят вода, натрий, калий и другие важные вещества. Если не пить достаточно жидкости, развивается обезвоживание. Это нарушает баланс солей и создаёт дополнительную нагрузку на сердце и почки.

Если долго находиться на жаре и не восполнять потери жидкости, возрастает риск теплового истощения и даже теплового удара — опасных состояний, которые могут угрожать жизни.

Как жара влияет на психическое здоровье

Появляются раздражительность, тревожность, накапливается усталость. Сон становится короче и менее глубоким, а это повышает уровень кортизола — гормона стресса. В таком состоянии труднее справляться с повседневной нагрузкой, особенно при хроническом стрессе или психических нарушениях.

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Жара может усиливать симптомы депрессии, увеличивать риск агрессии, импульсивных решений и домашних конфликтов. Исследования, опубликованные в авторитетном журнале The Lancet, показывают, что даже незначительное повышение температуры связано с ростом числа госпитализаций по поводу психических заболеваний и случаев суицидального поведения.

По данным Калифорнийского университета (UCLA Health), особенно чувствительны к жаре:

люди с психическими расстройствами;

пациенты с деменцией;

люди с хроническими заболеваниями;

беременные;

те, кто принимает препараты, влияющие на терморегуляцию (например, антидепрессанты или антипсихотики);

дети.

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Когда нужна помощь

Перегрев может развиваться постепенно — сначала появляются усталость, головокружение или тошнота. В лёгких случаях возникают тепловые судороги, когда мышцы сводит после физической нагрузки. На этом этапе нужно остановиться, уйти в тень, восполнить потери жидкости и солей.

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Если ничего не предпринять, может развиться тепловое истощение. Его признаки:

слабость и головная боль;

холодная липкая или, наоборот, горячая сухая кожа;

учащённые пульс и дыхание;

головокружение, тошнота;

обморок.

При этих симптомах нужно как можно скорее охладить тело: уйти с жары, снять лишнюю одежду, выпить воды или напиток с электролитами, приложить прохладные компрессы. Если лучше не становится, нужно обратиться за медицинской помощью.

Самое опасное — тепловой удар, он начинается внезапно:

температура тела выше 39–40 °C;

горячая покрасневшая кожа;

спутанность сознания, дезориентация;

учащённый пульс, обморок.

В этом случае нельзя ждать — нужно вызвать скорую и начать охлаждение ещё до приезда врачей: положить человека в тень, использовать холодные компрессы или воду, включить вентилятор или кондиционер.

Как защитить себя в жару

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует:

Ограничить время на солнце. Лучше оставаться в помещении или тени, особенно в самые жаркие часы — с 11:00 до 17:00.

Планировать активность на утро или вечер. Прогулки, работа в саду и тренировки безопаснее до 09:00 или после 19:00.

Носить лёгкую, светлую и свободную одежду. Она помогает телу остывать.

Регулярно пить воду. Даже без чувства жажды — по одному стакану каждый час. При физической нагрузке — дополнительно напитки с электролитами.

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Поддерживать прохладу. Принимать прохладный душ, протирать кожу влажной тканью, использовать вентилятор или кондиционер.

Не открывать окна днём. Это помогает сохранять прохладу в доме. Открывать окна лучше вечером и ночью.

Не пить алкоголь и сладкие газированные напитки. Они усиливают обезвоживание.

Важно: нельзя оставлять детей и животных в закрытых машинах, даже на короткое время. Не накрывайте детскую коляску сухой тканью. Это повышает температуру внутри и может привести к перегреву. Лучше использовать влажную лёгкую ткань и при необходимости смачивать её снова.

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Главное

Жара влияет на весь организм: сердце начинает работать активнее, усиливается потоотделение, нарушается водно-солевой баланс. При этом возрастает риск обезвоживания, теплового истощения и теплового удара, особенно у пожилых, детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Высокая температура отражается и на психическом состоянии: ухудшается сон, повышается уровень стресса, усиливаются тревожность и раздражительность. Чтобы защитить себя и близких, важно пить воду, носить лёгкую одежду, избегать активности в жаркие часы, следить за признаками перегрева. Если становится плохо, нужно как можно быстрее охладиться и при необходимости вызвать врача.

Важные исследования: