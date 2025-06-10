Что взять в больницу: чек-лист для госпитализации

Сборы в больницу — это всегда суета и стресс. В такие моменты сосредоточиться на нужном бывает непросто. Подготовили список вещей в больницу, чтобы ничего не забыть.

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Документы

Конечно, в экстренной ситуации документы у пациента не спросят. Однако они всё равно потребуются позже, чтобы оформить больничный лист и выписку.

паспорт;

СНИЛС;

полис ОМС;

направление на госпитализацию (если есть).

В больницах есть аптеки и магазины, в случае необходимости можно что-то докупить там. Однако не всегда есть терминалы для оплаты картой, поэтому лучше взять с собой наличные деньги.

Одежда

Нужно как минимум два комплекта одежды для бодрствования. Стирать в больнице, как правило, негде. Если близкие не смогут оперативно приносить чистые вещи, лучше взять с собой запас. А ещё нужны:

шлёпанцы или тапочки, которые легко мыть;

носки;

бельё;

тёплая кофта или халат;

одежда для сна.

Лучше положить ещё несколько больших чистых пакетов. Они могут пригодиться для хранения обуви или передачи использованных вещей родственникам.

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Средства гигиены

Их количество будет зависеть от личных предпочтений и привычек. Для удобства можно перелить жидкие средства в дорожные флаконы — они продаются в магазинах и на маркетплейсах. Мы указываем примерный минимум:

мыло (жидкое удобнее);

шампунь;

туалетная бумага;

зубная щётка и паста;

влажные салфетки;

сухие салфетки или бумажные полотенца;

уходовая косметика (средство для умывания, тоник, крем);

расчёска;

прокладки ежедневные и обычные;

полотенце;

пластиковая сумка или корзинка для душа, чтобы было удобно это всё носить;

одноразовые или тканевые пелёнки (могут пригодиться во время процедур).

Ещё могут понадобиться беруши и маска для сна, если бывает трудно уснуть в незнакомых местах.

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Посуда и еда

Во многих больничных столовых нет посуды — пациентам нужно приходить на раздачу со своей. Поэтому с собой надо взять:

тарелку;

миску с крышкой (для супа и хранения продуктов);

чашку;

ложку;

вилку;

кухонное полотенце.

Также можно взять чай в пакетиках, растворимый кофе, сахар, сливки и снеки. Но не во всех учреждениях есть кулеры с водой, где-то — только кипяток.

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Аптечка

Звучит странно, но лекарства в больницу тоже нужны. В основном это касается пациентов с хроническими заболеваниями, которые пьют таблетки на постоянной основе. Например, из-за гипотиреоза, артериальной гипертензии или сахарного диабета. Все лекарства нужно взять с собой и предупредить о них лечащего врача.

Также могут пригодиться:

обезболивающие, например нестероидные противовоспалительные средства вроде ибупрофена;

слабительное;

средство от диареи;

назальные капли или спрей с сосудосуживающим эффектом.

Гаджеты

В первую очередь нужен смартфон, а к нему — зарядное устройство и наушники. Иногда розеток в палате бывает недостаточно, поэтому нелишним будет взять внешний аккумулятор (пауэрбанк).

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Досуг

В больницах может быть довольно скучно, особенно в выходные, когда нет процедур. Лучше заранее продумать свободное время и взять с собой:

книгу;

газеты и журналы;

кроссворды с ручкой;

вышивку;

кубик Рубика;

раскраски и фломастеры.

В разных стационарах могут быть свои требования. Например, где-то не разрешают приносить тканевые сумки, а где-то — пользоваться электроприборами, поэтому желательно заранее уточнить все нюансы. Обычно вся информация и рекомендации опубликованы на официальном сайте больницы.

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Главное

В больницу нужно обязательно взять документы: паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Из вещей потребуются сменный комплект одежды и тапочки, а ещё средства гигиены, посуда и лекарства. Кроме смартфона нужно не забыть зарядное устройство и наушники. Также желательно заранее позаботиться о досуге и взять книгу, раскраску или кроссворд. В стационарах могут быть свои правила, о них лучше заранее почитать на сайте учреждения.