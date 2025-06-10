Что взять в больницу: чек-лист для госпитализации
Сборы в больницу — это всегда суета и стресс. В такие моменты сосредоточиться на нужном бывает непросто. Подготовили список вещей в больницу, чтобы ничего не забыть.
Документы
Конечно, в экстренной ситуации документы у пациента не спросят. Однако они всё равно потребуются позже, чтобы оформить больничный лист и выписку.
- паспорт;
- СНИЛС;
- полис ОМС;
- направление на госпитализацию (если есть).
В больницах есть аптеки и магазины, в случае необходимости можно что-то докупить там. Однако не всегда есть терминалы для оплаты картой, поэтому лучше взять с собой наличные деньги.
Одежда
Нужно как минимум два комплекта одежды для бодрствования. Стирать в больнице, как правило, негде. Если близкие не смогут оперативно приносить чистые вещи, лучше взять с собой запас. А ещё нужны:
- шлёпанцы или тапочки, которые легко мыть;
- носки;
- бельё;
- тёплая кофта или халат;
- одежда для сна.
Лучше положить ещё несколько больших чистых пакетов. Они могут пригодиться для хранения обуви или передачи использованных вещей родственникам.
Средства гигиены
Их количество будет зависеть от личных предпочтений и привычек. Для удобства можно перелить жидкие средства в дорожные флаконы — они продаются в магазинах и на маркетплейсах. Мы указываем примерный минимум:
- мыло (жидкое удобнее);
- шампунь;
- туалетная бумага;
- зубная щётка и паста;
- влажные салфетки;
- сухие салфетки или бумажные полотенца;
- уходовая косметика (средство для умывания, тоник, крем);
- расчёска;
- прокладки ежедневные и обычные;
- полотенце;
- пластиковая сумка или корзинка для душа, чтобы было удобно это всё носить;
- одноразовые или тканевые пелёнки (могут пригодиться во время процедур).
Ещё могут понадобиться беруши и маска для сна, если бывает трудно уснуть в незнакомых местах.
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Посуда и еда
Во многих больничных столовых нет посуды — пациентам нужно приходить на раздачу со своей. Поэтому с собой надо взять:
- тарелку;
- миску с крышкой (для супа и хранения продуктов);
- чашку;
- ложку;
- вилку;
- кухонное полотенце.
Также можно взять чай в пакетиках, растворимый кофе, сахар, сливки и снеки. Но не во всех учреждениях есть кулеры с водой, где-то — только кипяток.
Аптечка
Звучит странно, но лекарства в больницу тоже нужны. В основном это касается пациентов с хроническими заболеваниями, которые пьют таблетки на постоянной основе. Например, из-за гипотиреоза, артериальной гипертензии или сахарного диабета. Все лекарства нужно взять с собой и предупредить о них лечащего врача.
Также могут пригодиться:
- обезболивающие, например нестероидные противовоспалительные средства вроде ибупрофена;
- слабительное;
- средство от диареи;
- назальные капли или спрей с сосудосуживающим эффектом.
Гаджеты
В первую очередь нужен смартфон, а к нему — зарядное устройство и наушники. Иногда розеток в палате бывает недостаточно, поэтому нелишним будет взять внешний аккумулятор (пауэрбанк).
Досуг
В больницах может быть довольно скучно, особенно в выходные, когда нет процедур. Лучше заранее продумать свободное время и взять с собой:
- книгу;
- газеты и журналы;
- кроссворды с ручкой;
- вышивку;
- кубик Рубика;
- раскраски и фломастеры.
В разных стационарах могут быть свои требования. Например, где-то не разрешают приносить тканевые сумки, а где-то — пользоваться электроприборами, поэтому желательно заранее уточнить все нюансы. Обычно вся информация и рекомендации опубликованы на официальном сайте больницы.
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Главное
В больницу нужно обязательно взять документы: паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Из вещей потребуются сменный комплект одежды и тапочки, а ещё средства гигиены, посуда и лекарства. Кроме смартфона нужно не забыть зарядное устройство и наушники. Также желательно заранее позаботиться о досуге и взять книгу, раскраску или кроссворд. В стационарах могут быть свои правила, о них лучше заранее почитать на сайте учреждения.