Пользой не пахнет: работают ли эфирные масла
Ароматерапию называют мягким способом справиться со стрессом, бессонницей и тревогой. Эфирные масла в виде капель, спреев или ингаляций активно используют дома, в салонах красоты и даже в больницах. Разобрались, действительно ли они работают или это просто приятный ритуал без доказанной пользы.
Как работают эфирные масла
Это концентрированные экстракты из растений. Их получают из листьев, цветов, коры, корней или плодов путём паровой дистилляции или холодного отжима.
Эфирные масла выделяют в воздух мельчайшие молекулы, которые улавливают обонятельные рецепторы в носовой полости. Сигнал передаётся по обонятельному нерву в головной мозг и может активировать структуры лимбической системы — области, связанной с эмоциями, памятью и автоматическими реакциями. Некоторые запахи могут воздействовать на вещества, которые регулируют работу мозга, например:
- серотонин — участвует в регуляции настроения и сна;
- дофамин — отвечает за чувство удовольствия и мотивацию;
- эндорфины — уменьшают восприятие боли.
Именно поэтому знакомые запахи могут вызывать сильные эмоциональные реакции — чувство покоя, бодрости или даже ностальгию.
Что обещает ароматерапия
Тревога и стресс
Обзор 27 клинических исследований показал, что ароматерапия снижала тревогу у пациентов перед медицинскими процедурами, в том числе операциями на сердце. Чаще всего использовали масла лаванды, цитрусовых и розы.
Однако систематический обзор 2012 года отметил, что большинство исследований имеют низкое качество. В результате авторы пришли к выводу, что доказательств эффективности ароматерапии для снижения тревожности недостаточно.
Бессонница
Ароматерапия не лечит бессонницу, но иногда она может стать вспомогательным способом борьбы с ней. Например, в одном исследовании эфирные масла помогали заснуть пациентам в отделении интенсивной терапии. Похожие результаты наблюдали и вне больниц. Обзор 30 исследований показал, что ароматерапия с лавандой и другими маслами помогает снизить уровень боли и усталости, что может улучшить сон.
Кроме того, в одной работе лавандовое масло помогло улучшить сон у женщин после родов, а в другой — у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обзор американских учёных, где анализировали 15 исследований, показал, что вдыхание эфирных масел, в основном лаванды, может положительно влиять на сон, но авторы подчёркивают, что данные пока предварительные и необходимы дополнительные испытания.
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Головные боли и мигрень
Есть данные, что некоторые эфирные масла могут временно облегчать головную боль. В исследованиях 1990-х годов участники наносили на виски и лоб смесь эфирных масел мяты и эвкалипта с добавлением этанола, и симптомы становились слабее.
Позже, в исследовании иранских учёных 2012 года, похожий эффект наблюдали от лавандового масла: его наносили на кожу, и участники сообщали о снижении интенсивности боли.
Но все эти работы были небольшими, и их результаты нельзя считать окончательными. Эфирные масла могут быть дополнительным способом справиться с головной болью, но они не заменяют основное лечение.
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Антимикробный эффект
Исследование Университета Джонса Хопкинса показало, что некоторые эфирные масла эффективно подавляли бактерии, вызывающие болезнь Лайма, в некоторых случаях даже сильнее, чем антибиотики. Однако такие результаты были получены вне организма, и это не значит, что эффект будет таким же у людей.
Чем ароматерапия может быть опасна
Реакции кожи
Некоторые масла провоцируют покраснение, зуд и сыпь, если их наносить на кожу. Самыми аллергенными считают масла корицы, орегано, иланг-иланга и цитрусовых. Если кожа чувствительная, лучше заранее провести тест: нанести немного разведённого масла (смешанного с базовым кокосовым, оливковым) на небольшой участок и подождать 24 часа.
Раздражение дыхательных путей
Ароматы эфирных масел могут вызвать кашель, одышку, першение в горле и даже приступы у людей с астмой или ХОБЛ. Особенно чувствительны к ним дети и пожилые. По данным Американской ассоциации пульмонологов, вдыхание масел в течение часа и более может повысить давление, учащать пульс и ухудшать функцию лёгких.
Фотосенсибилизация
Эфирные масла цитрусовых (например, бергамота, лимона, лайма) содержат соединения, которые повышают чувствительность кожи к солнцу. Если нанести их перед выходом на улицу, возможны покраснение, раздражение или даже ожоги. Поэтому такие масла лучше использовать с осторожностью и не загорать в течение 12–24 часов после нанесения.
Опасность при приёме внутрь
Ни одна крупная медицинская организация не рекомендует пить эфирные масла. Они могут обжечь слизистую, вызвать отравление и навредить печени или почкам.
Особые группы риска
Беременным, людям с эпилепсией, мигренью, высоким давлением и тяжёлыми аллергиями лучше не использовать эфирные масла. Осторожность нужна и там, где есть дети или домашние животные, у них реакция может быть сильнее.
Главное
Некоторые эфирные масла действительно могут помочь расслабиться, улучшить сон или немного облегчить головную боль. Такие эффекты отмечают в отдельных исследованиях, но доказательная база пока остаётся слабой. Качественных клинических данных недостаточно, чтобы рекомендовать ароматерапию как способ лечения. Эфирные масла не заменяют лекарства и не подходят для терапии серьёзных заболеваний. Несмотря на природное происхождение, они могут вызывать побочные реакции: аллергию, раздражение кожи, приступы астмы или головную боль. С особой осторожностью их нужно применять людям с хроническими болезнями, беременным, пожилым, а также в семьях с маленькими детьми или домашними животными.
Важные исследования: