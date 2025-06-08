Пользой не пахнет: работают ли эфирные масла

Ароматерапию называют мягким способом справиться со стрессом, бессонницей и тревогой. Эфирные масла в виде капель, спреев или ингаляций активно используют дома, в салонах красоты и даже в больницах. Разобрались, действительно ли они работают или это просто приятный ритуал без доказанной пользы.

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Как работают эфирные масла

Это концентрированные экстракты из растений. Их получают из листьев, цветов, коры, корней или плодов путём паровой дистилляции или холодного отжима.

Эфирные масла выделяют в воздух мельчайшие молекулы, которые улавливают обонятельные рецепторы в носовой полости. Сигнал передаётся по обонятельному нерву в головной мозг и может активировать структуры лимбической системы — области, связанной с эмоциями, памятью и автоматическими реакциями. Некоторые запахи могут воздействовать на вещества, которые регулируют работу мозга, например:

серотонин — участвует в регуляции настроения и сна;

— участвует в регуляции настроения и сна; дофамин — отвечает за чувство удовольствия и мотивацию;

— отвечает за чувство удовольствия и мотивацию; эндорфины — уменьшают восприятие боли.

Именно поэтому знакомые запахи могут вызывать сильные эмоциональные реакции — чувство покоя, бодрости или даже ностальгию.

Что обещает ароматерапия

Тревога и стресс

Обзор 27 клинических исследований показал, что ароматерапия снижала тревогу у пациентов перед медицинскими процедурами, в том числе операциями на сердце. Чаще всего использовали масла лаванды, цитрусовых и розы.

Однако систематический обзор 2012 года отметил, что большинство исследований имеют низкое качество. В результате авторы пришли к выводу, что доказательств эффективности ароматерапии для снижения тревожности недостаточно.

Бессонница

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Ароматерапия не лечит бессонницу, но иногда она может стать вспомогательным способом борьбы с ней. Например, в одном исследовании эфирные масла помогали заснуть пациентам в отделении интенсивной терапии. Похожие результаты наблюдали и вне больниц. Обзор 30 исследований показал, что ароматерапия с лавандой и другими маслами помогает снизить уровень боли и усталости, что может улучшить сон.

Кроме того, в одной работе лавандовое масло помогло улучшить сон у женщин после родов, а в другой — у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обзор американских учёных, где анализировали 15 исследований, показал, что вдыхание эфирных масел, в основном лаванды, может положительно влиять на сон, но авторы подчёркивают, что данные пока предварительные и необходимы дополнительные испытания.

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Головные боли и мигрень

Есть данные, что некоторые эфирные масла могут временно облегчать головную боль. В исследованиях 1990-х годов участники наносили на виски и лоб смесь эфирных масел мяты и эвкалипта с добавлением этанола, и симптомы становились слабее.

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Позже, в исследовании иранских учёных 2012 года, похожий эффект наблюдали от лавандового масла: его наносили на кожу, и участники сообщали о снижении интенсивности боли.

Но все эти работы были небольшими, и их результаты нельзя считать окончательными. Эфирные масла могут быть дополнительным способом справиться с головной болью, но они не заменяют основное лечение.

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Антимикробный эффект

Исследование Университета Джонса Хопкинса показало, что некоторые эфирные масла эффективно подавляли бактерии, вызывающие болезнь Лайма, в некоторых случаях даже сильнее, чем антибиотики. Однако такие результаты были получены вне организма, и это не значит, что эффект будет таким же у людей.

Чем ароматерапия может быть опасна

Реакции кожи

Некоторые масла провоцируют покраснение, зуд и сыпь, если их наносить на кожу. Самыми аллергенными считают масла корицы, орегано, иланг-иланга и цитрусовых. Если кожа чувствительная, лучше заранее провести тест: нанести немного разведённого масла (смешанного с базовым кокосовым, оливковым) на небольшой участок и подождать 24 часа.

Раздражение дыхательных путей

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Ароматы эфирных масел могут вызвать кашель, одышку, першение в горле и даже приступы у людей с астмой или ХОБЛ. Особенно чувствительны к ним дети и пожилые. По данным Американской ассоциации пульмонологов, вдыхание масел в течение часа и более может повысить давление, учащать пульс и ухудшать функцию лёгких.

Фотосенсибилизация

Эфирные масла цитрусовых (например, бергамота, лимона, лайма) содержат соединения, которые повышают чувствительность кожи к солнцу. Если нанести их перед выходом на улицу, возможны покраснение, раздражение или даже ожоги. Поэтому такие масла лучше использовать с осторожностью и не загорать в течение 12–24 часов после нанесения.

Опасность при приёме внутрь

Ни одна крупная медицинская организация не рекомендует пить эфирные масла. Они могут обжечь слизистую, вызвать отравление и навредить печени или почкам.

Особые группы риска

Беременным, людям с эпилепсией, мигренью, высоким давлением и тяжёлыми аллергиями лучше не использовать эфирные масла. Осторожность нужна и там, где есть дети или домашние животные, у них реакция может быть сильнее.

Главное

Некоторые эфирные масла действительно могут помочь расслабиться, улучшить сон или немного облегчить головную боль. Такие эффекты отмечают в отдельных исследованиях, но доказательная база пока остаётся слабой. Качественных клинических данных недостаточно, чтобы рекомендовать ароматерапию как способ лечения. Эфирные масла не заменяют лекарства и не подходят для терапии серьёзных заболеваний. Несмотря на природное происхождение, они могут вызывать побочные реакции: аллергию, раздражение кожи, приступы астмы или головную боль. С особой осторожностью их нужно применять людям с хроническими болезнями, беременным, пожилым, а также в семьях с маленькими детьми или домашними животными.

Важные исследования: