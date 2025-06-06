Врач рассказал, как отсрочить смерть

Генетический анализ и диагностика по его результатам помогают выявить предрасположенности к заболеваниям и разработать план профилактики, пока болезни ещё не угрожают жизни. Врач-кардиолог, терапевт «Открытой клиники» Анна Черемисина рассказала, как интерпретировать результаты теста и как по ним скорректировать образ жизни.

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