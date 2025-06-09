Учёные поделились фактами о теле, которые вас удивят

Анатомия человека изучена хорошо, но не полностью. А некоторая давно известная информация подвергается сомнению. Рассказываем интересные факты о нашем теле.

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Правое ухо быстрее распознаёт слова

У правого уха есть преимущество перед левым. Оно быстрее и точнее воспринимает словесную информацию. Это подтверждает эксперимент учёных из Японии. Во время магнитоэнцефалографии (позволяет оценить нейронную активность мозга) участникам давали послушать запись простых двусложных японских слов («тако» или «ика») Выяснилось, что стимулы, которые передавались на правое ухо, распознавались точнее.

Предполагается, что это связано с особенностями слуховых путей: они расположены перекрёстно. Информация от правого уха в большей степени поступает в левую слуховую кору. Эта структура мозга доминирует в распознавании и понимании речи. А сигналы от левого уха в основном идут в правое полушарие. Оно больше реагирует на интенсивность звуков, поэтому лучше распознаёт шум и мелодию.

Мозг не чувствует боль

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За боль отвечает мозг: он получает информацию от нервной системы и генерирует болезненные ощущения. Но в нём самом болевых рецепторов нет. Они есть только в сосудах и оболочках (с ними связана головная боль), поэтому операции на мозге иногда делают без общего наркоза. Пациент находится в сознании, пока нейрохирурги работают с его мозгом.

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Кишечник вырабатывает больше гормона счастья, чем мозг

Серотонин обычно называют гормоном счастья. Этот нейромедиатор в первую очередь влияет на настроение, тревожность и депрессию, хотя у него есть и другие функции. Например, он контролирует перистальтику кишечника и помогает заживлять раны.

90% серотонина синтезируется в клетках кишечника. И только 1–2% — в мозге. Однако гормоны из кишечника не могут воздействовать на мозг и повлиять на эмоциональное состояние человека.

Проблема кроется в гематоэнцефалическом барьере. Это «сито» между кровеносной и центральной нервной системой, которое фильтрует кровь, прежде чем она попадёт в мозг. Серотонин этот барьер пройти не может. Поэтому, даже если в кишечнике его много, на риск депрессии и других связанных с серотонином психических заболеваний это не влияет.

Количество костей меняется с возрастом

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Может показаться странным, но посчитать количество костей у человека непросто. У новорождённого ребёнка примерно 270 костей. С возрастом часть из них срастаются, например кости черепа и таза, и становятся одной костью. Окончательно скелет развивается только к 25–30 годам.

Принято считать, что в сформировавшемся скелете 206 костей, но в некоторых источниках встречается вариант 208 костей. Это связано с особенностями подсчёта костей грудины. Она состоит из трёх частей: рукоятки, тела и мечевидного отростка. Если их учитывать по отдельности, в теле 208 костей, если вместе — 206.

А ещё у некоторых людей бывают добавочные кости, например пара лишних рёбер или дополнительный позвонок.

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Аппендикс не бесполезный орган

Аппендикс принято считать рудиментом — органом, который в ходе эволюции утратил свою функцию. Однако новые научные данные говорят, что у него всё-таки есть своя роль. Исследование 2013 года, опубликованное в Comptes Rendus Palevol, показало: этот орган служит «убежищем» (или резервуаром) для полезных кишечных бактерий у млекопитающих. К похожему выводу пришли исследователи Медицинского центра Дьюка.

А вот когда в аппендикс проникают патогенные микроорганизмы, начинается воспаление (аппендицит). Пока это только предположение. Нужны новые исследования, чтобы окончательно разобраться в вопросе.

В руках и ногах есть влагалища

Влагалищем называют не только часть женской половой системы. В кистях и стопах (как мужчин, так и женщин) тоже есть влагалища. Так называют канал (футляр), который окружает сухожилие.

В этом футляре вырабатывается маслянистая жидкость, которая позволяет сухожилиям скользить. Это особенно важно в тех зонах, где сухожилия проходят через узкие места, например в локтевом суставе или подколенной области.

Главное

Наука продолжает изучать анатомию человека и находит новые факты. Правое ухо лучше распознаёт речь, а левое — шум. Мозг заставляет человека чувствовать боль, но в нём самом нет болевых рецепторов. Влагалищем называют не только часть женской половой системы, но и футляры сухожилий. У аппендикса, возможно, есть своя функция: он может быть резервуаром для полезных бактерий, хотя это предположение нуждается в дополнительных исследованиях. Количество костей при рождении и во взрослом возрасте различается. В кишечнике вырабатывается 90% гормона счастья серотонина, но он не может попасть в мозг.