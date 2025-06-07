Учёные выяснили, что собаки помогают от экземы

Найдены новые полезные свойства у ягод и фруктов. А ещё учёные выяснили, что накопление жира можно остановить. Узнали главные новости науки за неделю.

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Исследователи научились останавливать отложение жира

Эксперимент на мышах показал, что это возможно даже на диете с высоким содержанием жиров. Учёные из Йельского университета опубликовали результаты своей работы в журнале Nature Metabolism.

Грызунов сначала откормили до состояния ожирения, а потом удалили из рациона аминокислоту цистеин и заблокировали способность производить её. Вскоре мыши начали терять вес, хотя продолжали питаться пищей с большим содержанием жиров.

Такой эффект связан с изменениями в самой жировой ткани. Без цистеина белый жир, который накапливает энергию, стал превращаться в бурый, расходующий её. При этом мышечная масса грызунов не менялась.

Пока это только эксперименты на мышах. Нужны дополнительные исследования, чтобы понять, как цистеин влияет на метаболизм человека и можно ли использовать эти результаты на практике.

Общение с собаками снижает риск атопического дерматита

Атопический дерматит (разновидность экземы) встречается у 20% детей и 10% взрослых. Большое значение в возникновении заболевания играет наследственность, но факторы окружающей среды тоже влияют на развитие атопии. Считается, что наиболее значимы контакт с животными, курение сигарет в доме, использование антибиотиков, грудное вскармливание и наличие старших братьев и сестёр.

Группа учёных из Германии провела большое популяционное исследование с участием 25 тысяч человек, чтобы выяснить, какие факторы среды повышают риск, а какие, наоборот, снижают. Исследование опубликовано в журнале European Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Оказалось, что значимо снижает риски развития экземы контакт с собаками в раннем возрасте. Взаимодействие их аллергенов с определённым геном в пятой хромосоме человека обеспечивает защитный эффект за счёт подавления воспаления кожи. Однако нужны дополнительные исследования, чтобы лучше понять этот механизм.

Вещества из ягод и фруктов защищают от хронических заболеваний

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К такому выводу пришла группа учёных из Австралии и Великобритании, которые проанализировали данные 124 тысяч пациентов.

Речь о флавоноидах — полифенольных соединениях, которые есть в фруктах, орехах, ягодах, бобовых и чае. Они нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки от оксидативного стресса. Исследование группы учёных из Австралии и Великобритании на основании данных из биобанка показало: богатый флавоноидами рацион на 6–20% снижает риск смерти от всех причин, но особенно от болезней сердца, сахарного диабета 2-го типа и рака. Статья опубликована в журнале Nature Food.

Значение имеет не только количество флавоноидов, но и их разнообразие. Поэтому важно получать их из разных источников. Больше всего этих веществ в зелёном чае, ягодах, яблоках, апельсинах и винограде.

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После инфаркта полезно заниматься футболом

Рандомизированное исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии, показало: занятия футболом помогают избежать осложнений при болезнях сердца.

Эксперимент с участием 177 человек длился год. Всё это время пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями раз в неделю тренировались на поле с мячом. Это помогало им:

уменьшить артериальное давление;

снизить вес;

повысить выносливость;

уменьшить признаки депрессии.

Всё это важно для профилактики сердечных катастроф и повторных инфарктов.

Авторы исследования подчёркивают, что любительский футбол с оптимальной нагрузкой полезен и безопасен для пациентов с ишемической болезнью сердца и даже для тех, кто уже перенёс инфаркт миокарда.

У разных людей сахар в крови повышается от разных продуктов

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Учёные из Стэнфордского университета провели эксперимент с участием 55 здоровых людей и пришли к выводу, что на скачки сахара в крови после еды у предрасположенных к диабету пациентов влияют метаболические особенности. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Участникам эксперимента давали 7 продуктов (рис, хлеб, картофель, макароны, фасоль, виноград и другие ягоды), а потом замеряли уровень глюкозы. Рис, фасоль и ягоды вызывали наименьший гликемический ответ. А вот уровень сахара после картофеля и винограда зависел от особенностей обмена веществ.

У пациентов с инсулинорезистентностью (когда клетки плохо реагируют на инсулин) и дисфункцией бета-клеток (когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина) пик глюкозы был после картофеля, а у людей с хорошей чувствительностью к инсулину — после винограда.

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Поэтому общие рекомендации и единые для всех диеты дают плохие результаты, считают авторы работы. Они предлагают подходить к профилактике сахарного диабета с учётом индивидуальных особенностей.

Главное

Эксперименты на мышах показали, что накопление жира можно остановить, если исключить из рациона аминокислоту цистеин. Контакт с собаками в раннем детстве в некоторых случаях снижает риски развития атопического дерматита у взрослых. Гликемическая реакция на одни и те же продукты у разных людей отличается. Например, у пациентов с инсулинорезистентностью после картофеля глюкоза в крови повышается сильнее. Занятия футболом помогают снизить риски сердечных катастроф у людей с ишемической болезнью сердца. Флавоноиды из ягод и фруктов полезны для здоровья и снижают риск смерти от всех причин. Однако важно не только количество этих веществ, но и разнообразие.