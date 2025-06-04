Учёные назвали 5 неочевидных причин бессонницы

Бессонницей, или инсомнией, страдает каждый десятый взрослый. А после 60 лет она встречается уже у каждого пятого. Разобрались, почему бывает трудно заснуть и что может повлиять на качество сна.

© Ridofranz/iStock.com, Рамблер

Что такое бессонница

Примерно 30% людей считают, что страдают от бессонницы. Однако истинная инсомния есть только у 6% населения. Дело в том, что для постановки диагноза нужны четыре условия:

трудно заснуть и поддерживать сон (частые пробуждения);

сон не наступает даже в идеальных условиях;

нехватка сна снижает качество жизни: появляются усталость и раздражительность, падает концентрация внимания;

возникает трижды в неделю и длится дольше трёх месяцев.

Механизмы нарушения сна всё ещё изучают. Вероятно, всё дело в сильном физическом и психоэмоциональном возбуждении (гиперактивации), которое нарушает баланс бодрствования и сонливости. А вот начаться этот процесс может по разным причинам.

Депрессия

Бессонница — типичный симптом многих психических расстройств. Например, 90% пациентов с депрессией жалуются на проблемы со сном. Исследование Стэнфордского университета показало: у 28% пациентов с нарушением сна есть психическое расстройство сейчас, а у 25% было в прошлом.

Авторы работы пришли к выводу, что бессонница может быть остаточным симптомом депрессии и вызывать её рецидив. Получается порочный круг: депрессия провоцирует бессонницу, а бессонница увеличивает риск повторного депрессивного эпизода.

© Olga Novikova/iStock.com

Менопауза

Женский пол сам по себе уже фактор риска для развития бессонницы. По статистике, женщины в два раза чаще жалуются на проблемы со сном. Климакс только осложняет эту проблему: у половины женщин в постменопаузе (когда менструаций нет больше года) есть бессонница.

Как именно менопауза связана со сном, до конца не известно. Считается, что это многофакторная проблема. Во-первых, в период климакса сокращается выработка половых гормонов эстрогена и прогестерона. Они влияют на циркадные ритмы (внутренние биологические процессы, которые зависят от светового дня), и, если их недостаточно, режим сбивается.

Во-вторых, здоровому сну могут мешать приливы — приступы жара и потливости, которые появляются из-за ложных сигналов о перегреве. С ними сталкивается до половины всех женщин в менопаузе.

Первые симптомы менопаузы: что нужно знать о начале климакса

Выгорание

Профессиональное истощение повышает риск хронической бессонницы, особенно у молодых людей и пациентов среднего возраста. Исследование Национального института психического здоровья в Японии показало: эмоциональное выгорание на работе связано с психологическими расстройствами, в том числе бессонницей и депрессией.

Особенно это характерно для профессий с высокой нагрузкой и уровнем ответственности, например медиков. Посменная работа в условиях неопределённости усугубляет у них существующие проблемы со сном.

Лишний вес, частые простуды и ещё 3 признака профессионального выгорания

Стресс

Учёные выделяют понятие реактивности сна. Это характеристика определяет, как организм отреагирует на стресс. Люди с высокореактивной системой сна не могут уснуть во время стрессовых периодов, а с низкореактивной, наоборот, не испытывают трудностей с засыпанием.

На реактивность влияют генетика, пол, окружающая среда и семейный анамнез. Можно сказать, что это своего рода предрасположенность к бессоннице.

Стресс не только мешает заснуть, но и портит качество сна. Он заставляет организм работать в активном режиме и вырабатывать больше кортизола. Этот гормон влияет на сердцебиение, повышает артериальное давление и мешает синтезу гормона сна мелатонина.

Как и в случае с депрессией, стресс и бессонница создают порочный круг: одно провоцирует и усугубляет другое.

© sakepaint/iStock.com

Лекарства

Приём некоторых препаратов тоже может влиять на сон. Список довольно большой, но можно выделить основные группы лекарств:

Антидепрессанты. В первую очередь это касается селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, которые стимулируют центральную нервную систему. Вместе с тем седативные антидепрессанты, наоборот, применяют для лечения бессонницы.

Важно! Самостоятельный приём или отмена антидепрессантов могут плохо сказаться на здоровье. Важно, чтобы лечением и корректировкой доз занимался только врач.

Как работают антидепрессанты и 8 мифов об этих препаратах

Бета-блокаторы. Их обычно используют для лечения артериальной гипертензии в составе комплексной терапии. Эти лекарства могут подавлять выработку мелатонина и нарушать архитектуру сна (смену фаз медленного и быстрого сна). Поэтому сон становится поверхностным и прерывистым.

Давление под контролем: какие лекарства назначают и почему

Кортикостероиды. Эти гормональные препараты могут вызывать психотические симптомы и повышать уровень кортизола, который ответственен в том числе за активность нервной системы.

Главное

На проблемы со сном жалуются до 30% населения, но официальный диагноз можно поставить только в 6% случаев. Для истинной инсомнии нужны четыре диагностических критерия: трудности с засыпанием и поддержанием сна, проблемы со сном даже в идеальных для отдыха условиях, негативное влияние недостатка сна на дневную активность и продолжительность всех симптомов в течение трёх месяцев. Вероятно, бессонница возникает из-за гипервозбуждения, когда организм не может перейти из режима бодрствования в режим сонливости. Запустить этот процесс могут самые разные причины, в том числе стресс, депрессия, менопауза, выгорание на работе или приём некоторых лекарств.

Важные исследования