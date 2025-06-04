Это мешает вам спать — учёные назвали 5 неочевидных причин бессонницы
Бессонницей, или инсомнией, страдает каждый десятый взрослый. А после 60 лет она встречается уже у каждого пятого. Разобрались, почему бывает трудно заснуть и что может повлиять на качество сна.
Что такое бессонница
Примерно 30% людей считают, что страдают от бессонницы. Однако истинная инсомния есть только у 6% населения. Дело в том, что для постановки диагноза нужны четыре условия:
- трудно заснуть и поддерживать сон (частые пробуждения);
- сон не наступает даже в идеальных условиях;
- нехватка сна снижает качество жизни: появляются усталость и раздражительность, падает концентрация внимания;
- возникает трижды в неделю и длится дольше трёх месяцев.
Механизмы нарушения сна всё ещё изучают. Вероятно, всё дело в сильном физическом и психоэмоциональном возбуждении (гиперактивации), которое нарушает баланс бодрствования и сонливости. А вот начаться этот процесс может по разным причинам.
Депрессия
Бессонница — типичный симптом многих психических расстройств. Например, 90% пациентов с депрессией жалуются на проблемы со сном. Исследование Стэнфордского университета показало: у 28% пациентов с нарушением сна есть психическое расстройство сейчас, а у 25% было в прошлом.
Авторы работы пришли к выводу, что бессонница может быть остаточным симптомом депрессии и вызывать её рецидив. Получается порочный круг: депрессия провоцирует бессонницу, а бессонница увеличивает риск повторного депрессивного эпизода.
Менопауза
Женский пол сам по себе уже фактор риска для развития бессонницы. По статистике, женщины в два раза чаще жалуются на проблемы со сном. Климакс только осложняет эту проблему: у половины женщин в постменопаузе (когда менструаций нет больше года) есть бессонница.
Как именно менопауза связана со сном, до конца не известно. Считается, что это многофакторная проблема. Во-первых, в период климакса сокращается выработка половых гормонов эстрогена и прогестерона. Они влияют на циркадные ритмы (внутренние биологические процессы, которые зависят от светового дня), и, если их недостаточно, режим сбивается.
Во-вторых, здоровому сну могут мешать приливы — приступы жара и потливости, которые появляются из-за ложных сигналов о перегреве. С ними сталкивается до половины всех женщин в менопаузе.
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Выгорание
Профессиональное истощение повышает риск хронической бессонницы, особенно у молодых людей и пациентов среднего возраста. Исследование Национального института психического здоровья в Японии показало: эмоциональное выгорание на работе связано с психологическими расстройствами, в том числе бессонницей и депрессией.
Особенно это характерно для профессий с высокой нагрузкой и уровнем ответственности, например медиков. Посменная работа в условиях неопределённости усугубляет у них существующие проблемы со сном.
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Стресс
Учёные выделяют понятие реактивности сна. Это характеристика определяет, как организм отреагирует на стресс. Люди с высокореактивной системой сна не могут уснуть во время стрессовых периодов, а с низкореактивной, наоборот, не испытывают трудностей с засыпанием.
На реактивность влияют генетика, пол, окружающая среда и семейный анамнез. Можно сказать, что это своего рода предрасположенность к бессоннице.
Стресс не только мешает заснуть, но и портит качество сна. Он заставляет организм работать в активном режиме и вырабатывать больше кортизола. Этот гормон влияет на сердцебиение, повышает артериальное давление и мешает синтезу гормона сна мелатонина.
Как и в случае с депрессией, стресс и бессонница создают порочный круг: одно провоцирует и усугубляет другое.
Лекарства
Приём некоторых препаратов тоже может влиять на сон. Список довольно большой, но можно выделить основные группы лекарств:
Антидепрессанты. В первую очередь это касается селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, которые стимулируют центральную нервную систему. Вместе с тем седативные антидепрессанты, наоборот, применяют для лечения бессонницы.
Важно! Самостоятельный приём или отмена антидепрессантов могут плохо сказаться на здоровье. Важно, чтобы лечением и корректировкой доз занимался только врач.
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Бета-блокаторы. Их обычно используют для лечения артериальной гипертензии в составе комплексной терапии. Эти лекарства могут подавлять выработку мелатонина и нарушать архитектуру сна (смену фаз медленного и быстрого сна). Поэтому сон становится поверхностным и прерывистым.
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Кортикостероиды. Эти гормональные препараты могут вызывать психотические симптомы и повышать уровень кортизола, который ответственен в том числе за активность нервной системы.
Главное
На проблемы со сном жалуются до 30% населения, но официальный диагноз можно поставить только в 6% случаев. Для истинной инсомнии нужны четыре диагностических критерия: трудности с засыпанием и поддержанием сна, проблемы со сном даже в идеальных для отдыха условиях, негативное влияние недостатка сна на дневную активность и продолжительность всех симптомов в течение трёх месяцев. Вероятно, бессонница возникает из-за гипервозбуждения, когда организм не может перейти из режима бодрствования в режим сонливости. Запустить этот процесс могут самые разные причины, в том числе стресс, депрессия, менопауза, выгорание на работе или приём некоторых лекарств.