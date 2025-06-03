Расскажите детям: какие анализы сдать в 20 лет

Раз в год проходить медицинский чекап желательно всем, даже если ничего не беспокоит и вы молоды и здоровы. Разобрались, какие анализы сдать и какие обследования пройти в 20–25 лет.

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Универсального списка анализов, который подходил бы всем, нет. Объём исследований зависит не только от возраста, но и от личной и семейной истории болезней и факторов риска, например профессии и образа жизни. Поэтому любой чекап подразумевает консультацию врача.

Ниже — только примерный список обследований. Почти все они входят в программу обязательного медицинского страхования. Их можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно записаться на профосмотр или диспансеризацию к терапевту и получить направления. Некоторые частные клиники предлагают готовые программы чекапов. В этом случае пройти все обследования можно за один день в одном месте.

Общие показатели

В первую очередь сдают:

общий анализ крови;

биохимический анализ крови (с оценкой уровня холестерина и глюкозы);

общий анализ мочи.

Этих исследований достаточно, чтобы получить общие представления о состоянии организма и исключить серьёзные заболевания вроде сахарного диабета. Если есть отклонения и жалобы, врач может направить на дополнительные обследования. Например, если уровень общего холестерина высокий, потребуется липидограмма (анализ крови на липопротеины высокой и низкой плотности и триглицериды).

Также в 20 лет нужно пройти флюорографию. Начиная с 18 лет её делают раз в два года. Она нужна, чтобы исключить патологии лёгких, в том числе туберкулёз.

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Инфекции

В 25 лет надо сдать кровь на антитела к вирусу гепатита С. Этот анализ входит в первый этап диспансеризации — его делают в 25 и 35 лет. Гепатит С поражает печень, от этой инфекции пока ещё нет вакцины, но есть эффективное лечение. Заразиться можно через кровь или половым путём. При этом болезнь может десятилетиями протекать бессимптомно, поэтому не надо игнорировать это обследование.

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Если пациент ведёт половую жизнь, нелишним будет провериться на половые инфекции. Для этого нужно сдать кровь на ВИЧ, сифилис, гепатит В и мазок из урогенитального тракта на хламидиоз, гонорею, трихомониаз и генитальный микоплазмоз.

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Щитовидная железа

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Россия относится к йододефицитным регионам, а нехватка йода связана с заболеваниями щитовидной железы. Поэтому эндокринологи рекомендуют проверять её раз в год.

Для этого достаточно сдать анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон) и по возможности сделать УЗИ. Если изменений в структуре нет и щитовидная железа функционирует нормально, на этом обследование можно завершить. Если есть отклонения хотя бы в одном из параметров, потребуются консультация эндокринолога и дополнительные анализы.

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Сердце

В первую очередь проверяют артериальное давление. В зависимости от результатов могут потребоваться дополнительные обследования, например УЗИ сердца и ЭКГ.

Также электрокардиографию делают при первом прохождении профосмотра. Если всё в норме, следующую плановую ЭКГ делают только в 35 лет (при условии, что до этого времени не появится показаний сделать её раньше).

Ещё нужно рассчитать вероятность сердечно-сосудистых катастроф. Для этого используют шкалу относительного риска. Врач вводит в специальный калькулятор данные пациента (пол, возраст, показатели давления и семейный анамнез) и результат анализов на холестерин, а программа автоматически рассчитывает риск сердечных заболеваний. К слову, калькуляторы сердечно-сосудистого риска доступны и онлайн, поэтому пройти проверку можно самостоятельно.

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Гинекология

Всем женщинам, независимо от возраста, нужно минимум раз в год проходить гинекологический осмотр на кресле. Также в чекап входит ПАП-тест (цитологическое исследование образцов клеток из влагалища и шейки матки под микроскопом). Он позволяет обнаружить атипичные клетки — первые признаки рака шейки матки. С 21 до 29 лет онкоцитологию сдают раз в три года.

А вот кровь на ВПЧ в этом возрасте можно не сдавать, так как с большой долей вероятности вирус будет обнаружен. Однако у молодых людей обычно происходит его элиминация, когда организм сам от него избавится без последствий. Поэтому ВОЗ рекомендует сдавать кровь на ВПЧ только с 30 лет.

Также нелишним будет пройти УЗИ органов малого таза, особенно если есть жалобы на нерегулярный менструальный цикл или болезненные месячные.

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Главное

Даже молодым и на первый взгляд здоровым людям нужно проходить медицинские обследования. Желательно раз в год сдавать общий и биохимический анализ крови и общий анализ мочи. Тем, кто ведёт половую жизнь, желательно провериться на инфекции, передающиеся половым путём, в том числе гепатит С. Девушкам раз в год нужно проходить осмотр на гинекологическом кресле и раз в три года сдавать онкоцитологию на рак шейки матки. Также в 20 лет можно проверить сердце, сделав ЭКГ, и рассчитать риск сердечно-сосудистых катастроф. Флюорографию делают каждые два года, чтобы не пропустить туберкулёз или рак лёгких. Щитовидную железу нужно проверять раз в год. Для этого сдают анализ крови на гормон ТТГ и делают УЗИ.

Важные исследования