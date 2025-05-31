Открытия недели: новые побочные действия сигарет и связь табака с лишним весом

Сегодня Всемирный день борьбы с табаком. Рассказываем, что нового учёные узнали о сигаретах, вейпах, снюсе и пассивном курении.

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Электронные сигареты повышают риск болезни лёгких

Новое исследование, охватившее почти 250 тысяч человек, показало, что электронные сигареты повышают риск хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и гипертензии. Работа опубликована в журнале Nicotine and Tobacco Research.

Учёные из Университета Джонса Хопкинса сравнили здоровье людей, которые:

никогда в своей жизни не курили;

курили только электронные сигареты;

курили только обычные сигареты;

курили электронные и обычные сигареты.

У вейперов риск развития ХОБЛ и гипертонии был выше, чем у некурящих. При этом исследование подтверждает, что обычные сигареты гораздо сильнее электронных повышают риск ХОБЛ и болезней сердца.

Учёные отмечают, что для корректных выводов необходимы более длительные наблюдения. Но уже сейчас понятно, что безопасность электронных сигарет — это миф. Возможно, они менее вредны, чем обычные (смотря какие параметры оценивать), но они вредят здоровью.

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Каждого седьмого курильщика ждёт инвалидность

Исследование, проведённое в США, показывает, что среди взрослых курильщиков почти каждый седьмой имеет ту или иную форму инвалидности. Это вдвое чаще, чем среди тех, кто никогда не курил. Работа опубликована в журнале Tobacco Control.

Учёные проанализировали данные более 150 тысяч человек из Национального опросника за 2019–2023 годы. Оценивали следующие показатели здоровья:

зрение,

слух,

подвижность,

речь,

когнитивные способности,

возможность себя обслуживать.

По оценкам исследователей, примерно 40% курящих взрослых в США сталкиваются с разной степенью функциональных ограничений. Чаще всего встречаются проблемы с подвижностью и памятью.

Например, когнитивные нарушения среди курильщиков встречались в 4,5% случаев (против 2% у некурящих). Проблемы с передвижением были обнаружены у 8% курильщиков (против 4% у некурящих). Женщины, пожилые и люди с низким уровнем образования страдали от последствий курения чаще других.

Употребление снюса связано с лишним весом

Новая работа шведских учёных показала, что употребление снюса (табачное изделие, которое помещают под верхнюю губу) приводит к набору веса у молодых людей. Исследование опубликовано в журнале Nicotine & Tobacco Research.

В исследовании участвовали более 2000 человек в возрасте 24–26 лет из когортного проекта BAMSE. Среди женщин 6,4% регулярно использовали снюс, а среди мужчин таких было 21,9%. Учёные выяснили, что:

У женщин, ежедневно употреблявших снюс, индекс массы тела (ИМТ) был в среднем на 1,9–2,7 кг/м² выше, а окружность талии — на 3,8 см больше по сравнению с некурящими.

ежедневно употреблявших снюс, индекс массы тела (ИМТ) был в среднем на 1,9–2,7 кг/м² выше, а окружность талии — на 3,8 см больше по сравнению с некурящими. У мужчин, употреблявших снюс, ИМТ был выше на 2,4 кг/м².

При этом исследователи не обнаружили связи между употреблением снюса и уровнем сахара в крови или артериальным давлением.

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В ультразвуковых вейпах есть вредные металлы

Новые ультразвуковые электронные сигареты (их считают более безопасными) могут нанести серьёзный вред здоровью. К такому выводу пришли исследователи из Университета Калифорнии, опубликовавшие работу в журнале Environmental Health Perspectives.

В электронных сигаретах вдыхаемый пар образуется путём нагревания жидкости. В ультразвуковых устройствах (так называемых u-сигаретах) из жидкости формируется аэрозоль — микроскопические капли, содержащие никотин и ароматизаторы.

Учёные проанализировали состав жидкости и аэрозоля таких устройств и обнаружили в них 16 различных элементов, включая потенциально опасные металлы. В некоторых образцах были обнаружены высокие концентрации мышьяка, селенa, никеля, а также меди и цинка. Некоторые из этих элементов полезны для здоровья, но в малых дозах. При высоких концентрациях они токсичны.

Авторы исследования отмечают, что обнаруженные металлы попадают в жидкость случайно — из-за особенностей конструкции и материалов. При вдыхании они могут вызывать тяжёлые последствия, например фиброз лёгких (разрастание соединительной ткани), рак и поражение нервной системы.

Пассивное курение такое же вредное, как обычное

Пассивное курение существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Это результаты крупного метаанализа 57 исследований, опубликованного в журнале Nicotine and Tobacco Research.

Особенно вредным оказалось пассивное курение дома.

Учёные выявили, что у людей, подвергающихся регулярному воздействию табачного дыма:

на 28% выше риск гипертонии;

на 39% выше риск ишемической болезни сердца;

на 50% выше вероятность инфаркта миокарда;

на 36% выше риск инсульта.

Самые высокие показатели были зарегистрированы в Европе (преимущественно в Греции), а в США уровень рисков оказался ниже. По мнению авторов, это может быть связано с разницей в законодательстве, уровне осведомлённости и соблюдении запретов на курение в помещениях.

Авторы подчёркивают, что никакой безопасной дозы пассивного курения не существует, призывая к ужесточению антитабачных мер.

Главное

Новые исследования показывают, как табак приводит к инвалидности, поражая сердце, мозг, сосуды и другие органы. Такие риски есть не только у курильщиков, но и у их близких, которые подвергаются пассивному курению. Электронные сигареты, снюс и ультразвуковые вейпы не безопасная альтернатива. Они тоже вредят здоровью.

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