Открытия недели: новые побочные действия сигарет и связь табака с лишним весом
Сегодня Всемирный день борьбы с табаком. Рассказываем, что нового учёные узнали о сигаретах, вейпах, снюсе и пассивном курении.
Электронные сигареты повышают риск болезни лёгких
Новое исследование, охватившее почти 250 тысяч человек, показало, что электронные сигареты повышают риск хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и гипертензии. Работа опубликована в журнале Nicotine and Tobacco Research.
Учёные из Университета Джонса Хопкинса сравнили здоровье людей, которые:
- никогда в своей жизни не курили;
- курили только электронные сигареты;
- курили только обычные сигареты;
- курили электронные и обычные сигареты.
У вейперов риск развития ХОБЛ и гипертонии был выше, чем у некурящих. При этом исследование подтверждает, что обычные сигареты гораздо сильнее электронных повышают риск ХОБЛ и болезней сердца.
Учёные отмечают, что для корректных выводов необходимы более длительные наблюдения. Но уже сейчас понятно, что безопасность электронных сигарет — это миф. Возможно, они менее вредны, чем обычные (смотря какие параметры оценивать), но они вредят здоровью.
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Каждого седьмого курильщика ждёт инвалидность
Исследование, проведённое в США, показывает, что среди взрослых курильщиков почти каждый седьмой имеет ту или иную форму инвалидности. Это вдвое чаще, чем среди тех, кто никогда не курил. Работа опубликована в журнале Tobacco Control.
Учёные проанализировали данные более 150 тысяч человек из Национального опросника за 2019–2023 годы. Оценивали следующие показатели здоровья:
- зрение,
- слух,
- подвижность,
- речь,
- когнитивные способности,
- возможность себя обслуживать.
По оценкам исследователей, примерно 40% курящих взрослых в США сталкиваются с разной степенью функциональных ограничений. Чаще всего встречаются проблемы с подвижностью и памятью.
Например, когнитивные нарушения среди курильщиков встречались в 4,5% случаев (против 2% у некурящих). Проблемы с передвижением были обнаружены у 8% курильщиков (против 4% у некурящих). Женщины, пожилые и люди с низким уровнем образования страдали от последствий курения чаще других.
Употребление снюса связано с лишним весом
Новая работа шведских учёных показала, что употребление снюса (табачное изделие, которое помещают под верхнюю губу) приводит к набору веса у молодых людей. Исследование опубликовано в журнале Nicotine & Tobacco Research.
В исследовании участвовали более 2000 человек в возрасте 24–26 лет из когортного проекта BAMSE. Среди женщин 6,4% регулярно использовали снюс, а среди мужчин таких было 21,9%. Учёные выяснили, что:
- У женщин, ежедневно употреблявших снюс, индекс массы тела (ИМТ) был в среднем на 1,9–2,7 кг/м² выше, а окружность талии — на 3,8 см больше по сравнению с некурящими.
- У мужчин, употреблявших снюс, ИМТ был выше на 2,4 кг/м².
При этом исследователи не обнаружили связи между употреблением снюса и уровнем сахара в крови или артериальным давлением.
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В ультразвуковых вейпах есть вредные металлы
Новые ультразвуковые электронные сигареты (их считают более безопасными) могут нанести серьёзный вред здоровью. К такому выводу пришли исследователи из Университета Калифорнии, опубликовавшие работу в журнале Environmental Health Perspectives.
В электронных сигаретах вдыхаемый пар образуется путём нагревания жидкости. В ультразвуковых устройствах (так называемых u-сигаретах) из жидкости формируется аэрозоль — микроскопические капли, содержащие никотин и ароматизаторы.
Учёные проанализировали состав жидкости и аэрозоля таких устройств и обнаружили в них 16 различных элементов, включая потенциально опасные металлы. В некоторых образцах были обнаружены высокие концентрации мышьяка, селенa, никеля, а также меди и цинка. Некоторые из этих элементов полезны для здоровья, но в малых дозах. При высоких концентрациях они токсичны.
Авторы исследования отмечают, что обнаруженные металлы попадают в жидкость случайно — из-за особенностей конструкции и материалов. При вдыхании они могут вызывать тяжёлые последствия, например фиброз лёгких (разрастание соединительной ткани), рак и поражение нервной системы.
Пассивное курение такое же вредное, как обычное
Пассивное курение существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов. Это результаты крупного метаанализа 57 исследований, опубликованного в журнале Nicotine and Tobacco Research.
Особенно вредным оказалось пассивное курение дома.
Учёные выявили, что у людей, подвергающихся регулярному воздействию табачного дыма:
- на 28% выше риск гипертонии;
- на 39% выше риск ишемической болезни сердца;
- на 50% выше вероятность инфаркта миокарда;
- на 36% выше риск инсульта.
Самые высокие показатели были зарегистрированы в Европе (преимущественно в Греции), а в США уровень рисков оказался ниже. По мнению авторов, это может быть связано с разницей в законодательстве, уровне осведомлённости и соблюдении запретов на курение в помещениях.
Авторы подчёркивают, что никакой безопасной дозы пассивного курения не существует, призывая к ужесточению антитабачных мер.
Главное
Новые исследования показывают, как табак приводит к инвалидности, поражая сердце, мозг, сосуды и другие органы. Такие риски есть не только у курильщиков, но и у их близких, которые подвергаются пассивному курению. Электронные сигареты, снюс и ультразвуковые вейпы не безопасная альтернатива. Они тоже вредят здоровью.
Важные исследования
- Использование электронных сигарет и кардиометаболические риски — о связи вейпинга с ХОБЛ и повышенным давлением у лиц 30–70 лет.
- Распространённость инвалидности среди курящих в США — о том, что среди курящих взрослых инвалидность встречается вдвое чаще, чем среди некурящих.
- Снюс и кардиометаболические показатели у молодых людей — о том, что регулярное употребление снюса связано с повышением ИМТ и окружности талии у женщин и мужчин.
- Металлы в ультразвуковых электронных сигаретах — о содержании опасных для здоровья металлов в новых ультразвуковых устройствах для вейпинга.
- Пассивное курение и болезни сердца — о том, что пассивное курение повышает риск гипертонии, инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.