Учёные рассказали, как мужской гормон влияет на женщин

Тестостерон считают мужским гормоном, но у женщин он тоже вырабатывается. Разобрались, как он влияет на здоровье обоих полов и что делать, если его не хватает или, наоборот, слишком много.

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Что такое тестостерон

Это один из важнейших гормонов. У мужчин он вырабатывается в яичках, у женщин — в яичниках, но в гораздо меньшем количестве. Активнее всего тестостерон синтезируется в период полового созревания, а после 30 лет его уровень постепенно снижается.

Чаще всего этот гормон связывают с либидо (половым влечением) и репродуктивной функцией, однако его роль куда шире. Он также влияет на мышцы, кости, распределение жира и даже настроение. Поэтому изменения уровня тестостерона отражаются и на физическом, и на психоэмоциональном состоянии.

Когда тестостерона мало

Уровень тестостерона оценивают по его концентрации в крови. Для мужчин нормальные значения — от 4 до 33 нмоль/л, для женщин — от 0,4 до 2 нмоль/л (в 15 раз меньше). Симптомы нехватки тестостерона зависят от пола.

У мужчин:

снижение полового влечения;

хроническая усталость;

набор веса;

подавленное настроение;

сниженная самооценка;

уменьшение количества волос на теле;

истончение костной ткани (частые переломы).

Важно! Уровень тестостерона у мужчин может снижаться не только из-за возраста. Травма яичек, химиотерапия, радиационное облучение и некоторые хронические заболевания (например, алкоголизм, болезнь почек, цирроз печени) тоже на это влияют.

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У женщин:

ухудшение либидо;

снижение плотности костей;

трудности с концентрацией внимания;

подавленное настроение и депрессия.

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Как повысить естественным образом

Исследование 2016 года показало, что эффективность и безопасность применения синтетического тестостерона сомнительна. Поэтому при низком тестостероне врачи в первую очередь рекомендуют изменить образ жизни. Вот что нужно делать.

Нормализовать сон

Недостаток сна снижает уровень тестостерона. Это показало исследование Чикагского университета. У молодых мужчин, спавших по 5 часов в течение недели, показатели снизились на 10–15%. Чтобы сохранить нормальный гормональный фон, нужно спать минимум 7–8 часов в сутки.

Сбалансировать питание

Переедание, дефицит питательных веществ и строгие диеты нарушают гормональный баланс. Желательно избегать ультрапереработанных продуктов и ограничить потребление сладостей. Можно добавить в рацион продукты, которые способствуют выработке тестостерона. Это жирная рыба, чеснок и морепродукты.

Снизить вес

Ожирение — один из факторов снижения тестостерона. Исследования показывают: у мужчин с ожирением уровень этого гормона на 30% ниже, чем у мужчин с нормальной массой тела. Снижение веса помогает нормализовать выработку тестостерона.

Добавить спорт

Физическая активность стимулирует выработку гормона. При этом важно избегать переутомления. Тяжёлые длительные тренировки могут дать обратный эффект и привести к снижению уровня тестостерона.

Снизить уровень стресса

Хронический стресс повышает уровень кортизола, а этот гормон подавляет выработку тестостерона. Эмоциональное напряжение, бессонница, переутомление — всё это бьёт по гормональному фону. Полезны любые способы снижения стресса: прогулки, дыхательные практики, йога, отдых, хобби и другие.

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Заместительная терапия

Гормональная терапия тестостероном — это крайняя мера. К ней прибегают, если организм больше не способен вырабатывать достаточное количество гормона. Такое возможно после удаления яичек, тяжёлых травм, химиотерапии или при врождённых патологиях.

Эффективность заместительной терапии при естественном возрастном снижении тестостерона остаётся под вопросом.

Важно! У такого лечения есть противопоказания и побочные эффекты. Поэтому при низком уровне тестостерона нужна консультация врача — андролога, уролога или эндокринолога.

Когда тестостерона много

Избыток тестостерона встречается гораздо реже, чем дефицит. В таком случае консультация врача обязательна — такое состояние может быть связано с рядом серьёзных заболеваний. Симптомы переизбытка тестостерона у мужчин и женщин тоже отличаются.

У мужчин:

агрессивное поведение;

акне;

повышенная жирность кожи;

облысение;

нарушения сна.

Если уровень тестостерона аномально высокий, важно пройти обследование на рак простаты. Это один из признаков заболевания.

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У женщин:

гирсутизм (рост волос на лице и теле по мужскому типу);

огрубение голоса;

акне;

нарушения менструального цикла;

бесплодие.

В таких случаях женщине нужно обратиться к гинекологу-эндокринологу.

Главное

Тестостерон — один из главных мужских половых гормонов. Он присутствует и у женщин, но в гораздо меньших концентрациях. Тестостерон влияет не только на половое влечение и фертильность, но и на мышцы, кости, настроение и обмен веществ. Его уровень может снижаться с возрастом или на фоне некоторых заболеваний. В таких случаях нужно обратить внимание на образ жизни: нормализовать сон, питание, добавить физическую активность и снизить уровень стресса. Если эти меры не помогают, врач может назначить заместительную гормональную терапию. Избыток тестостерона тоже требует внимания. Это может быть признаком серьёзных нарушений в организме, в том числе рака.

Важные исследования