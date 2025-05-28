Три бесполезных анализа, которые не стоят своих денег

Лабораторная диагностика полезна, когда она проводится по показаниям. Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская рассказала «Рамблеру», какие анализы не имеют смысла или вовсе могут навредить.

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Анализы на условно-патогенные микроорганизмы

В человеческом организме обитают миллиарды разных бактерий и вирусов, и это норма. Бактерии есть в кишечнике, на слизистых оболочках рта, носоглотки, половых органов, на коже. Условно-патогенными их называют, потому что в норме они не вызывают никаких симптомов, организм сам регулирует их численность.

Но если условия меняются, например происходит серьёзное нарушение иммунитета, количество микроорганизмов может выйти из-под контроля, и тогда они приведут к развитию заболеваний.

Примеры таких возбудителей:

золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus);

кишечная палочка (Escherichia coli);

кандида (Candida).

В лаборатории могут предложить провести качественный анализ, который показывает, содержится ли в образце этот возбудитель, и количественный, отвечающий на вопрос, в каком количестве присутствует бактерия или грибок.

Качественный анализ бесполезен практически всегда, так как само наличие такой микрофлоры — это нормально. Количественный анализ может назначать врач, но только если он видит основания для этого после оценки всех симптомов. Если нет жалоб, искать условно-патогенную микрофлору не нужно.

«У здорового человека одних только бактерий в кишечнике существует 1000–2000 видов. Если человек сдаёт анализ кала на дисбактериоз, определяют максимум 22 вида микроорганизмов, и это не отражает реальный состав микробиоты в кишечнике. Другой важный аспект — при этом анализе мы исследуем микрофлору, которая уже покинула кишечник, а состав внутри него может быть другим». Светлана Каневская врач-терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор

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Оценка уровня витаминов в крови

Настоящий авитаминоз сейчас почти не встречается. Цинга (нехватка витамина C) или бери-бери (недостаток витамина B1) могут появиться только при очень ограниченном питании или при некоторых тяжёлых болезнях.

Но среди пациентов бытует мнение, что усталость, сонливость или бессонница, упадок сил — это следствие скрытой нехватки витаминов.

Данные о содержании витаминов в крови не помогают поставить диагноз и назначить лечение, и вот почему.

Уровень витаминов в крови колеблется в течение дня.

Это зависит от времени приёма пищи и от её состава, от количества выпитой воды, физических нагрузок. Показатели витаминов в сыворотке крови не всегда отражают их уровень внутри клетки и в тканях.

Нормы витаминов точно не определены

В разных странах референсы, то есть значения, на которые ориентируются как на норму, могут различаться. Например, рекомендации по содержанию витамина D выглядят так:

В США нормальным считается уровень от 20 нмоль/литр.

В Великобритании — от 50 нмоль/литр.

В России оптимальным считают показатель 75–150 нмоль/литр.

Эти данные периодически обновляют, потому что появляются новые исследования.

Витамин D по полочкам: кому, когда и сколько принимать

К тому же у каждого человека есть индивидуальные генетические мутации, которые влияют на всасывание и выведение из организма витаминов. Поэтому небольшое отклонение от референса не значит, что есть дефицит.

Результат зависит от конкретной лаборатории

Например, на него может повлиять оборудование, на котором проводили исследование.

Есть болезни и состояния, при которых рекомендуют отслеживать уровень витаминов в крови, но это редкие случаи. Для обследования при плохом самочувствии или при других неясных жалобах эти исследования не нужны.

«Анализы на уровень витаминов в крови редко отражают реальное положение дел в организме. Если нет ярких симптомов их дефицитов, то уровень, как правило, будет в пределах референсных значений», — объясняет Светлана Каневская.

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Исследование на онкомаркеры

Многие боятся заболеть раком, а иногда опасения переходят в настоящую фобию (канцерофобия — навязчивый страх онкологического заболевания). Поэтому неудивительно, что анализы на онкомаркеры так популярны.

Анализы на онкомаркеры: что показывают и когда они не нужны

Эти исследования не бесполезны, если есть показания, но их не нужно сдавать здоровым людям.

К тому же те онкомаркеры, которые можно сдать, не охватывают все виды рака. Условно онкозаболевания делят на две группы:

которые можно диагностировать на ранней стадии до появления симптомов, их совсем немного.

все остальные, которые никак не проявляются, пока не появятся симптомы.

В первом случае есть смысл проводить скрининг — регулярное массовое обследование пациентов, у которых нет жалоб. К таким видам рака относят:

Рак молочной железы и рак шейки матки — обследование проводят всем женщинам раз в 1–3 года.

и рак шейки матки — обследование проводят всем женщинам раз в 1–3 года. Колоректальный рак. Скрининг показан после 40 лет.

Скрининг показан после 40 лет. Опухоли кожи. Осмотр кожных покровов рекомендован при каждой диспансеризации.

Осмотр кожных покровов рекомендован при каждой диспансеризации. Рак предстательной железы. Обследование рекомендуют после 40–50 лет, в зависимости от индивидуальных рисков.

Но даже в этих случаях проводят не анализы крови, а другие исследования: ручной осмотр, УЗИ, рентгеновский снимок лёгких, колоноскопия и так далее.

Остальные виды опухолей находят или случайно, или после появления жалоб.

Для ранней диагностики сдавать кровь на онкомаркеры не нужно, потому что:

Нет единого исследования на все виды рака.

Те виды анализов, которые есть (а их всего около 20) неточные и неспецифичные. Они не могут достоверно показать, здоров человек или болен.

Они не могут достоверно показать, здоров человек или болен. Повышенный уровень онкомаркеров может быть при разных состояниях: при аутоиммунных, вирусных и других, не связанных со злокачественной опухолью, заболеваниях.

Это исследование не даст ответа на вопрос, есть ли у человека скрытый опухолевый процесс. А у тех, кто сильно переживает о своём здоровье, ожидание результата может усилить тревожность.

Анализы крови на онкомаркеры применяют для других целей:

чтобы оценить эффективность лечения при уже диагностированном онкологическом заболевании;

онкологическом заболевании; для прогноза рецидива, то есть повторения болезни;

то есть повторения болезни; если риск заболеть раком выше среднестатистического (это определяет врач).

«Онкомаркеры не подходят для скрининга. Они имеют низкую чувствительность — на ранних стадиях онкологических заболеваний они могут оставаться в норме, что ложно успокоит человека. Он не пройдёт важные обследования и упустит драгоценное время для раннего лечения. На сегодняшний день нет доказательной базы по анализам на онкомаркеры у здоровых людей», — говорит Светлана Каневская.

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Главное

Лаборатории предлагают множество анализов, но далеко не все они нужны. Исследования на условно-патогенную микрофлору неинформативны: в норме у здорового человека на коже, слизистых и в кале содержатся миллиарды бактерий. Проверка уровня витаминов в крови не покажет, есть ли дефицит. К тому же истинные авитаминозы сейчас практически не встречаются. Онкомаркеры не используют для выявления рака на ранних стадиях, у этого анализа другая задача.

Важные исследования