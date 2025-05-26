Куриная слепота и проблемы с зачатием: к чему приводит дефицит витамина А

Принимать витамин нужно по назначению врача, поскольку его избыток токсичен для организма. Разобрались, за что отвечает это вещество и в каких количествах его нужно получать.

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Витамин А относится к жирорастворимым. Он критически необходим для:

зрения,

работы иммунной системы,

роста клеток,

здоровья кожи.

Витамин А поступает в организм в двух формах:

в виде ретинола — готовой формы витамина А (из продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов);

— готовой формы витамина А (из продуктов мяса, рыбы, яиц, молочных продуктов); в виде каротиноидов, которые в организме человека превращаются в витамин А (содержатся в растительных продуктах: моркови, тыкве, шпинате и других ярко окрашенных овощах и фруктах).

Риску недостатка витамина А особенно подвержены беременные, кормящие матери, младенцы и дети. Например, в России эта проблема затрагивает 14% детей. По взрослым точной статистики нет.

Вот характерные признаки того, что организму может не хватать витамина А.

Сухая кожа и акне

При недостатке этого витамина кожа становится сухой и шелушащейся. Возможно развитие экземы — воспалительного заболевания кожи, которое проявляется зудом, покраснением и сухостью. Некоторые клинические исследования показали, что при экземе эффективны препараты с витамином А.

Исследования также демонстрируют связь между низким уровнем витамина А и склонностью к угревой сыпи. При этом справиться с проблемой помогают как местные средства с витамином А (например, кремы), так и пероральные формы (для приёма внутрь).

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Сухость глаз

При нехватке витамина А может развиться ксерофтальмия. Это состояние, при котором глаза становятся сухими и чувствительными к свету. В тяжёлых случаях происходит помутнение и разрушение роговицы вплоть до полной слепоты.

Особенно уязвимы к этому осложнению дети из бедных стран. Однако и в развитых странах сухость глаз может быть одним из признаков гиповитаминоза А (например, при заболеваниях, на фоне которых нарушается всасывание витамина А и каротиноидов в кровь).

Ночная слепота

Ночная (или куриная) слепота — ещё одно следствие дефицита витамина А. Она развивается из-за нарушения работы палочек — светочувствительных клеток сетчатки, которые нуждаются в витамине для выполнения своих функций.

На ранних стадиях человек начинает хуже ориентироваться в сумерках, при этом дневное зрение остаётся в норме. Если проблему не решить, то в дальнейшем развиваются другие осложнения со стороны глаз.

Трудности с зачатием

Витамин А играет важную роль в репродуктивном здоровье как мужчин, так и женщин. Его дефицит приводит к снижению фертильности, а также повышает риск осложнений при беременности.

У мужчин при дефиците витамина усиливается окислительный стресс (из-за чего может быть бесплодие). Также отмечена связь между дефицитом витамина А и самопроизвольными выкидышами. У женщин с невынашиванием плода уровень этого витамина в крови оказался ниже нормы.

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Отставание в развитии

Витамин А также необходим для развития костных и других тканей, поэтому у детей гиповитаминоз А приводит к замедлению роста. Исследования показывают, что приём витамина исправляет эту ситуацию. При этом лучший эффект достигается, когда его сочетают с другими биологически активными веществами (витаминами, минералами). В таком случае показатели роста намного лучше, чем при приёме только витамина А.

Плохое заживление ран

Если раны долго не заживают после травм или операций, это может указывать на дефицит витамина А. Последний играет ключевую роль в формировании коллагена — белка, необходимого для восстановления тканей.

Исследования на животных и людях показывают, что витамин А (как в капсулах для приёма внутрь, так и в виде наружных средств) ускоряет заживление. Показано, что у пожилых мужчин с кожными повреждениями при использовании крема с витамином А площадь ран уменьшилась на 50%.

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Опасность передозировки

В отличие от водорастворимых витаминов, жирорастворимые могут накапливаться в организме. Это касается и витамина А, избыток которого токсичен. Чаще всего развивается при длительном приёме высоких доз добавок.

Избыточное количество витамина А накапливается в печени и вызывает нежелательные реакции:

помутнение сознания,

рвоту,

нарушение зрения,

боли в животе,

сильную многократную диарею,

судороги,

головные боли и головокружение.

Особенно осторожными должны быть беременные, поскольку слишком высокий уровень витамина А может привести к порокам развития у плода.

Большинству взрослых достаточно 700–900 мкг витамина А в день. Кормящим женщинам требуется больше, а детям — меньше. При хронических заболеваниях доза может отличаться, поэтому перед приёмом добавок обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Главное

Недостаток витамина А может проявляться сухостью кожи и глаз, бесплодием, задержкой роста у детей и даже ночной слепотой. Особенно уязвимы дети, беременные женщины и люди с нарушением всасывания. Однако важно помнить: как недостаток, так и избыток витамина А опасен. Принимать добавки следует только по назначению врача.

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