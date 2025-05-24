Учёные: офисная работа уменьшает мозг, а энергетики ускоряют рост рака

Также стало известно о вреде духов и лосьонов и пользе прогулок для профилактики онкологических заболеваний. А китайские учёные разработали линзы, с помощью которых можно видеть инфракрасный свет.

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Даже лёгкая прогулка снижает риск рака

К такому выводу пришли учёные из Великобритании и США, проанализировав данные более 85 тысяч участников проекта UK Biobank. Работа опубликована в British Journal of Sports Medicine.

Все участники носили фитнес-браслеты, отслеживающие уровень активности. За их состоянием наблюдали на протяжении 5,8 года. За это время разные виды рака диагностировали у 2633 человек. Учёные оценивали общее количество движений, продолжительность занятий, их интенсивность, а также количество шагов в день. Учитывались и факторы образа жизни: курение, питание, индекс массы тела, хронические заболевания.

Оказалось, что:

У людей с самой высокой физической активностью риск развития рака был на целых 26% ниже, чем у тех, кто двигался меньше всего.

физической активностью риск развития рака был на целых чем у тех, кто двигался меньше всего. Умеренная и даже лёгкая активность (например, прогулки) тоже снижали риск — на 13% и 6% соответственно.

и даже активность (например, прогулки) тоже снижали риск — соответственно. Оптимальная нагрузка — 7–9 тысяч шагов в день (после 9 тысяч профилактический эффект начинает выходить на плато).

нагрузка — в день (после 9 тысяч профилактический эффект начинает выходить на плато). Скорость ходьбы не имела значения (намного важнее оказалось общее количество шагов в сутки).

Сидячий образ жизни уменьшает мозг

Это происходит, даже если каждый день заниматься спортом. К такому выводу пришли учёные из США и Южной Кореи. Работа опубликована в Alzheimer's & Dementia.

Исследование охватило более 400 человек старше 50 лет. Участники носили специальные датчики активности. В течение нескольких лет наблюдений добровольцам проводили МРТ и когнитивные тесты. Выяснилось, что даже у тех, кто соблюдает нормы физической активности (150 минут нагрузок в неделю), продолжительное пребывание в положении сидя было связано с ухудшением памяти и уменьшением гиппокампа. Это зона мозга, отвечающая за память.

Особенно сильной связь между деградацией мозга и образом жизни была у людей с генетической предрасположенностью к деменции. Исследователи подчёркивают, что занятия спортом не компенсируют долгое сидение. Если человек сидит по 8–10 часов в сутки, то отделаться одной тренировкой не получится. Нужно регулярно вставать и ходить, менять позу. Это поможет замедлить старение мозга.

Засидеться до смерти: почему опасно не вставать со стулаЭнергетики оказались пищей для рака

Аминокислота таурин, которую добавляют в энергетические напитки, ускоряет рост раковых клеток. Об этом сообщают исследователи из Медицинского центра Университета Рочестера в журнале Nature.

В эксперименте учёные наблюдали, как раковые клетки крови поглощали таурин из окружающей их среды, после чего их рост ускорялся. Когда доступ к таурину блокировали (в эксперименте на мышах), рост рака замедлялся.

Это открытие может послужить основой для разработки новых методов лечения лейкоза. Учёные предполагают, что, если удастся заблокировать поступление таурина в злокачественные клетки (у пациента), можно остановить их деление.

Таурин содержится в мясе, рыбе, а также его добавляют в энергетики. Авторы подчёркивают, что говорить об опасности этих продуктов (в том числе и энергетиков) в контексте рака пока рано. Данные, что раковые клетки используют таурин как топливо, требуют дополнительных исследований.

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Духи и лосьоны нарушают защитное поле вокруг тела

Новое исследование показало, что духи и лосьоны могут нарушать состав химической среды, окружающей тело человека. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Учёные из Института Макса Планка выяснили, что некоторые компоненты косметики (например, феноксиэтанол и этанол из лосьона, а также ароматические соединения из духов) активно взаимодействуют с окислительными молекулами (гидроксильными радикалами). Последние, как правило, нейтрализуют вредные вещества в воздухе. После нанесения косметики концентрация продуктов взаимодействия этих соединений вокруг тела возрастала, а способность «поля» очищать воздух снижалась на 30–35%.

Особенно интенсивно эти процессы шли в зоне дыхания. Уже через 10 минут после нанесения крема концентрация некоторых вредных веществ возле носа была в 2,8 раза выше, чем в окружающем воздухе. Таким образом, учёные предполагают, что токсичные побочные продукты от нанесённой косметики вдыхаются в гораздо большем количестве, чем предполагалось ранее.

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Контактные линзы научили людей видеть инфракрасный свет

Китайские учёные разработали контактные линзы, позволяющие видеть инфракрасное излучение. В обычных условиях человеческий глаз улавливает свет с длиной волны от 400 до 700 нанометров. Однако новые линзы расширяют этот диапазон до 1600 нм. Работа опубликована в журнале Cell.

Секрет — в наночастицах, встроенных в линзы. Они преобразуют инфракрасный свет в видимый, не мешая обычному зрению. В экспериментах участники могли видеть мигающий инфракрасный свет и определить его направление.

Самое необычное — линзы работают, даже когда глаза закрыты, потому что инфракрасное излучение проникает сквозь веки.

В будущем технологию могут использовать для помощи людям с дальтонизмом или для передачи информации, которую можно увидеть только в инфракрасном диапазоне. Пока линзы распознают лишь мощные сигналы.

Главное

Духи и лосьоны разрушают «защитное поле» тела, а таурин оказался топливом для раковых клеток. Сидячий образ жизни приводит к деградации мозга, несмотря на занятия спортом.

Но есть и хорошие новости. Регулярные прогулки заметно снижают риск развития рака, а китайские исследователи создали контактные линзы, позволяющие видеть инфракрасный свет.

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