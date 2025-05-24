Учёные: офисная работа уменьшает мозг, а энергетики ускоряют рост рака

Открытия недели: офисная работа уменьшает мозг, а энергетики ускоряют рост рака
Также стало известно о вреде духов и лосьонов и пользе прогулок для профилактики онкологических заболеваний. А китайские учёные разработали линзы, с помощью которых можно видеть инфракрасный свет.
Даже лёгкая прогулка снижает риск рака
К такому выводу пришли учёные из Великобритании и США, проанализировав данные более 85 тысяч участников проекта UK Biobank. Работа опубликована в British Journal of Sports Medicine.
Все участники носили фитнес-браслеты, отслеживающие уровень активности. За их состоянием наблюдали на протяжении 5,8 года. За это время разные виды рака диагностировали у 2633 человек. Учёные оценивали общее количество движений, продолжительность занятий, их интенсивность, а также количество шагов в день. Учитывались и факторы образа жизни: курение, питание, индекс массы тела, хронические заболевания.
Оказалось, что:
- У людей с самой высокой физической активностью риск развития рака был на целых 26% ниже, чем у тех, кто двигался меньше всего.
- Умеренная и даже лёгкая активность (например, прогулки) тоже снижали риск — на 13% и 6% соответственно.
- Оптимальная нагрузка — 7–9 тысяч шагов в день (после 9 тысяч профилактический эффект начинает выходить на плато).
- Скорость ходьбы не имела значения (намного важнее оказалось общее количество шагов в сутки).
Сидячий образ жизни уменьшает мозг
Это происходит, даже если каждый день заниматься спортом. К такому выводу пришли учёные из США и Южной Кореи. Работа опубликована в Alzheimer's & Dementia.
Исследование охватило более 400 человек старше 50 лет. Участники носили специальные датчики активности. В течение нескольких лет наблюдений добровольцам проводили МРТ и когнитивные тесты. Выяснилось, что даже у тех, кто соблюдает нормы физической активности (150 минут нагрузок в неделю), продолжительное пребывание в положении сидя было связано с ухудшением памяти и уменьшением гиппокампа. Это зона мозга, отвечающая за память.
Особенно сильной связь между деградацией мозга и образом жизни была у людей с генетической предрасположенностью к деменции. Исследователи подчёркивают, что занятия спортом не компенсируют долгое сидение. Если человек сидит по 8–10 часов в сутки, то отделаться одной тренировкой не получится. Нужно регулярно вставать и ходить, менять позу. Это поможет замедлить старение мозга.
Засидеться до смерти: почему опасно не вставать со стулаЭнергетики оказались пищей для рака
Аминокислота таурин, которую добавляют в энергетические напитки, ускоряет рост раковых клеток. Об этом сообщают исследователи из Медицинского центра Университета Рочестера в журнале Nature.
В эксперименте учёные наблюдали, как раковые клетки крови поглощали таурин из окружающей их среды, после чего их рост ускорялся. Когда доступ к таурину блокировали (в эксперименте на мышах), рост рака замедлялся.
Это открытие может послужить основой для разработки новых методов лечения лейкоза. Учёные предполагают, что, если удастся заблокировать поступление таурина в злокачественные клетки (у пациента), можно остановить их деление.
Таурин содержится в мясе, рыбе, а также его добавляют в энергетики. Авторы подчёркивают, что говорить об опасности этих продуктов (в том числе и энергетиков) в контексте рака пока рано. Данные, что раковые клетки используют таурин как топливо, требуют дополнительных исследований.
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Духи и лосьоны нарушают защитное поле вокруг тела
Новое исследование показало, что духи и лосьоны могут нарушать состав химической среды, окружающей тело человека. Работа опубликована в журнале Science Advances.
Учёные из Института Макса Планка выяснили, что некоторые компоненты косметики (например, феноксиэтанол и этанол из лосьона, а также ароматические соединения из духов) активно взаимодействуют с окислительными молекулами (гидроксильными радикалами). Последние, как правило, нейтрализуют вредные вещества в воздухе. После нанесения косметики концентрация продуктов взаимодействия этих соединений вокруг тела возрастала, а способность «поля» очищать воздух снижалась на 30–35%.
Особенно интенсивно эти процессы шли в зоне дыхания. Уже через 10 минут после нанесения крема концентрация некоторых вредных веществ возле носа была в 2,8 раза выше, чем в окружающем воздухе. Таким образом, учёные предполагают, что токсичные побочные продукты от нанесённой косметики вдыхаются в гораздо большем количестве, чем предполагалось ранее.
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Контактные линзы научили людей видеть инфракрасный свет
Китайские учёные разработали контактные линзы, позволяющие видеть инфракрасное излучение. В обычных условиях человеческий глаз улавливает свет с длиной волны от 400 до 700 нанометров. Однако новые линзы расширяют этот диапазон до 1600 нм. Работа опубликована в журнале Cell.
Секрет — в наночастицах, встроенных в линзы. Они преобразуют инфракрасный свет в видимый, не мешая обычному зрению. В экспериментах участники могли видеть мигающий инфракрасный свет и определить его направление.
Самое необычное — линзы работают, даже когда глаза закрыты, потому что инфракрасное излучение проникает сквозь веки.
В будущем технологию могут использовать для помощи людям с дальтонизмом или для передачи информации, которую можно увидеть только в инфракрасном диапазоне. Пока линзы распознают лишь мощные сигналы.
Главное
Духи и лосьоны разрушают «защитное поле» тела, а таурин оказался топливом для раковых клеток. Сидячий образ жизни приводит к деградации мозга, несмотря на занятия спортом.
Но есть и хорошие новости. Регулярные прогулки заметно снижают риск развития рака, а китайские исследователи создали контактные линзы, позволяющие видеть инфракрасный свет.
Важные исследования
- Косметические средства нарушают окислительное поле человека — о том, что нанесение лосьонов и духов снижает образование гидроксильных радикалов.
- Количество и интенсивность ежедневной физической активности и риск развития рака: исследование UK Biobank — о том, что физическая активность связана со снижением риска 13 видов рака.
- Малоподвижность связана с нейродегенерацией и ухудшением когнитивных функций у пожилых людей — о том, что длительное сидение ускоряет атрофию гиппокампа, снижает память и скорость обработки информации даже при высоком уровне физической активности.
- Таурин стимулирует гликолиз и способствует развитию лейкоза — о том, как остеогенные клетки костного мозга синтезируют таурин, поддерживающий лейкозные стволовые клетки.
- Ближний инфракрасный цвет и его восприятие с помощью конверсионных контактных линз — о линзах, преобразующих ИК-излучение в видимое, позволяя человеку видеть невидимый свет.