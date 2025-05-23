Этот анализ крови покажет, будет ли у вас инфаркт

Триглицериды, «плохой» и «хороший» холестерин — основные показатели липидного профиля. По уровню их содержания в крови врач оценивает сердечно-сосудистые риски. Разобрались, зачем нужен этот анализ.

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Липидный профиль (или липидограмма) — лабораторный анализ, позволяющий оценить уровень жиров в крови. Он включает несколько показателей:

общий холестерин,

триглицериды,

липопротеины высокой плотности (ЛПВП),

липопротеины низкой плотности (ЛПНП),

липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП).

Этот анализ часто назначают при подозрении на:

атеросклероз,

ишемическую болезнь сердца,

сахарный диабет,

метаболический синдром.

В 2003 году была разработана специальная шкала SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation), с помощью которой врач может оценить вероятность тяжёлых патологий (инфаркта, инсульта) у пациента в ближайшие 10 лет. Липидный профиль — один из показателей при оценке такого риска (помимо возраста, пола, курения и артериального давления).

Что такое липиды

Под липидами чаще всего понимают жиры, но на самом деле это более широкая группа, которая включает триглицериды, холестерин, жирные кислоты и другие жироподобные вещества.

Основной вид жиров в организме — это триглицериды. Именно они накапливаются в жировой ткани, а также поступают в организм с едой.

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Что касается холестерина, то с химической точки зрения это спирт. Однако ведёт он себя как жироподобное вещество:

не растворяется в воде,

компонент клеточных мембран,

из него образуются желчные кислоты и витамин D.

Поскольку холестерин нерастворим в воде (а значит, и в крови), то в кровяное русло он попадает не сам, а в соединении с белками (которые позволяют ему перемещаться в водных растворах). Такие комплексы называются липопротеинами. Они бывают:

высокой плотности — много белков, немного холестерина;

— много белков, немного холестерина; низкой плотности — мало белков, много холестерина;

— мало белков, много холестерина; очень низкой плотности — критически мало белков, много холестерина.

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — это «хороший» холестерин, а низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП) — «плохой».

Липидный профиль: состав и компоненты

Рассмотрим основные параметры, которые входят в стандартный анализ крови на липидный профиль.

Общий холестерин

Это суммарный показатель, отражающий общее количество холестерина в крови — «плохого» и «хорошего».

Липопротеины низкой и высокой плотности

ЛПНП — это фракция холестерина, которая накапливается в стенках сосудов, образуя бляшки. Высокий уровень ЛПНП связан с повышенным риском атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

ЛПВП — фракция, благотворно воздействующая на сосуды. Чем выше уровень ЛПВП, тем ниже риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Триглицериды

Повышенный уровень триглицеридов особенно опасен в сочетании с низким ЛПВП и высоким ЛПНП. Такая комбинация сильно повышает риск инсульта, инфаркта и других заболеваний сердца и сосудов.

Другие показатели

В расширенной липидограмме дополнительно могут оценивать:

ЛПОНП,

аполипопротеины (ApoA1 и ApoB),

липопротеин (a), Lp(a).

Эти показатели дают врачу дополнительную информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы и риске развития патологий.

Хороший и плохой холестерин: как держать его в норме без лекарств

Как проводят анализ

Для получения корректных результатов пациент должен правильно подготовиться к исследованию. Кровь берут натощак. Это самое удобное время, поскольку приём пищи может искажать концентрации липидов в плазме, особенно триглицеридов. В рамках подготовки пациент должен:

не есть минимум 9–12 часов до анализа (воду пить можно);

минимум 9–12 часов до анализа (воду пить можно); избегать жирной пищи и алкоголя за день до исследования;

жирной пищи и алкоголя за день до исследования; не курить минимум за час до анализа;

минимум за час до анализа; избегать интенсивных физических нагрузок и стресса в течение суток до анализа;

интенсивных физических нагрузок и стресса в течение суток до анализа; сообщить врачу о приёме лекарств, которые могут повлиять на уровень липидов (например, мочегонные, бета-блокаторы, гормоны, статины).

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Для исследования пациент сдаёт венозную кровь из локтевой вены. После сбора образец направляют в лабораторию, где и проводится анализ.

Нормальные значения и интерпретация результатов

Референсные значения (нормы) могут немного отличаться в разных лабораториях, однако ориентировочно составляют:

общий холестерин — менее 5,2 ммоль/л;

— менее ЛПНП (для здоровых людей) — меньше 3,0 ммоль/л;

(для здоровых людей) — меньше ЛПНП (при высоком сердечно-сосудистом риске) — 1,8–2,5 ммоль/л;

(при высоком сердечно-сосудистом риске) — ЛПВП — больше 1,0 ммоль/л (для мужчин) и больше 1,2 ммоль/л (для женщин);

— больше (для мужчин) и больше (для женщин); триглицериды — меньше 1,7 ммоль/л;

— меньше ЛПОНП — меньше 0,9 ммоль/л;

— меньше коэффициент атерогенности (отношение плохих липидов к хорошим) — меньше 3,0–3,5.

При расшифровке врач учитывает не только цифры, но и другие факторы:

возраст;

пол;

наличие сахарного диабета, артериальной гипертензии, избыточного веса;

курение,

семейный анамнез по заболеваниям сердца и сосудов.

Отклонения от нормальных значений могут свидетельствовать о:

гиперлипидемии — избытке жиров в крови;

— избытке жиров в крови; повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, атеросклероза и ишемической болезни сердца).

Значение липидного профиля

Результаты липидограммы важны не только для первичной профилактики и оценки сердечно-сосудистых рисков. Исследование также проводят при наблюдении за пациентами с некоторыми заболеваниями, в частности при:

сахарном диабете;

артериальной гипертензии;

хронической болезни почек;

ожирении;

метаболическом синдроме;

гипотиреозе;

Эти заболевания и состояния сами по себе считаются факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если пациент будет удерживать липидные фракции крови в норме (регулярно проходить обследование, придерживаться диеты, принимать соответствующие препараты), то риск заболеваний сердца снизится.

Как улучшить липидный профиль

Питание

При отклонениях от нормальных значений липидограммы первым делом нужно скорректировать питание. Пациенту рекомендуют рацион с пониженным содержанием насыщенных жиров и сахара. Кроме того, нужно увеличить употребление продуктов, содержащих:

полиненасыщенные жирные кислоты (жирная рыба, льняное масло, орехи);

растворимую клетчатку (её много в бобовых, овощах и фруктах).

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Физическая активность

Регулярная аэробная нагрузка (например, быстрая ходьба, плавание, велосипед) улучшает общий обмен веществ, а также:

повышает уровень ЛПВП;

уровень ЛПВП; помогает снизить триглицериды;

триглицериды; способствует снижению массы тела (если есть избыточный вес).

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее 150 минут физических нагрузок в неделю.

Лекарства

Если диета и физические нагрузки не помогают, врач назначает лекарства, в частности:

статины — самые популярные препараты, предназначенные для снижения уровня ЛПНП;

— самые популярные препараты, предназначенные для снижения уровня ЛПНП; фибраты — применяются для снижения уровня триглицеридов и повышения уровня ЛПВП.

Тактика лечения зависит от уровня липидов в крови, общего сердечно-сосудистого риска и сопутствующих заболеваний.

Статины: добро или зло

Главное

Липидный профиль — анализ крови по оценке уровня холестерина и других жиров в крови. Он помогает оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также контролировать эффективность лечения. Нарушения липидного профиля часто протекают бессимптомно, поэтому анализ рекомендуется сдавать регулярно, особенно если есть факторы риска.

Важные исследования