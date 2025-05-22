Врач рассказала, какие анализы сдавать после 50 каждой женщине

В постменопаузе женщины особенно уязвимы перед раком, болезнями сердца, костей и другими заболеваниями. Разобрались, какие анализы нужно сдавать регулярно и на что обращать внимание.

© simon izquierdo/iStock.com, Рамблер

Почему в менопаузу повышаются риски

Менопауза — это естественный процесс, когда репродуктивная функция яичников угасает. Обычно она начинается в 45–55 лет, но многое зависит от генетики и образа жизни.

Сначала наступает пременопауза, когда менструации становятся нерегулярными, но ещё бывают.

когда менструации становятся нерегулярными, но ещё бывают. Постепенно менструации прекращаются. Если их нет больше года, это менопауза.

Когда яичники полностью утрачивают свою функцию и менструаций нет несколько лет, начинается постменопауза.

Первые симптомы менопаузы: что нужно знать о начале климакса

В эти периоды в организме женщины происходят значимые изменения, во многом связанные с уровнем гормонов эстрогена, прогестинов и андрогенов. Они участвуют в обмене веществ, терморегуляции, координации режимов сна и бодрствования и многом другом. Это всё влияет на физическое и психическое состояние, поэтому в менопаузу важно проходить обследования.

Гинекологический осмотр

Раз в год он нужен всем женщинам независимо от возраста. Врач должен оценить состояние влагалища, шейки матки и органов малого таза.

У большинства пациенток в климаксе из-за нехватки эстрогена развивается урогенитальная атрофия. В результате вульва и стенки влагалища становятся тонкими и теряют эластичность. Это делает их восприимчивыми к инфекциям и повреждениям, например во время полового акта. Во время осмотра такую атрофию можно заметить на ранней стадии, когда ещё нет сухости и зуда.

Низкий уровень эстрогена повышает риск рака, особенно если климакс начался рано. Поэтому в менопаузу нужно продолжать скрининг на рак шейки матки (делать цитологию и тест на ВПЧ).

«Рак шейки матки может быть в любом возрасте, поэтому не надо пропускать визиты к врачу. По нашим рекомендациям до 65 лет делают цитологию (Пап-тест). Из цервикального канала и шейки матки берут образцы клеток, которые потом окрашивают и исследуют под микроскопом». Эльвира Аглиуллина акушер-гинеколог, сексолог

Целевая группа профилактических служб США рекомендует делать Пап-тест каждые три года, а сдавать тест на ВПЧ — раз в пять лет.

После 65 лет скрининг на рак шейки матки можно не проходить, если соблюдены все условия:

предыдущие три цитологии были отрицательными;

все тесты на ВПЧ за последние 10 лет были отрицательными;

нет других признаков предраковых изменений.

Гормоны

© busracavus/iStock.com

Оценить репродуктивные изменения можно по уровню некоторых гормонов в крови. Ключевое значение имеют:

фолликулостимулирующий гормон (ФСГ);

эстрадиол (форма эстрогена);

лютеинизирующий гормон (ЛГ).

Однако рутинно сдавать эти анализы без направления врача не надо — объём исследований подбирают индивидуально.

«Анализы на гормоны могут потребоваться при раннем начале климакса, чтобы исключить другие возможные причины прекращения менструации. Но если менопауза уже установлена, эти анализы не нужны», — комментирует врач.

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, уровень ФСГ оценивают, если признаки начала менопаузы появились до 45 лет. Также в этом случае сдают кровь на тиреотропный гормон (ТТГ) — по нему оценивают работу щитовидной железы. Дело в том, что при некоторых заболеваниях эндокринной системы менструации тоже могут стать нерегулярными или прекратиться. Эти состояния можно спутать с началом климакса.

Как и зачем проверять щитовидную железу: пошаговая инструкция

Кости

В постменопаузу повышается риск остеопороза. Это хроническое заболевание скелета, при котором снижается плотность костей. Из-за низкого уровня эстрогена процесс минерализации костей замедляется, они становятся хрупкими и могут сломаться даже от малейшей нагрузки.

Остеопороз не болит, поэтому чаще болезнь обнаруживают уже после первого перелома. Всем женщинам в постменопаузе рекомендуют раз в 2–3 года проходить денситометрию. Это исследование позволяет определить плотность костей и рассчитать риски переломов. Остеопороз поддаётся лечению, но важно как можно раньше начать терапию.

«В постменопаузу желательно ещё проверять уровень витамина D. Его дефицит тоже повышает риск остеопороза», — советует гинеколог.

Витамин D по полочкам: кому, когда и сколько принимать

Сердце

Примерно до 50 лет сердечно-сосудистые заболевания чаще встречаются у мужчин. Однако в зрелом возрасте статистика между полами выравнивается. Учёные связывают это с изменением гормонального фона у женщин и наступлением менопаузы.

Дело в том, что эстроген защищает сердце и сосуды. Пока яичники его вырабатывают, всё работает слаженно. Но в менопаузу синтез этого гормона почти прекращается, поэтому сердце становится уязвимым.

К тому же в постменопаузу у женщин увеличивается уровень «плохого» холестерина и снижается восприимчивость тканей к инсулину. Это повышает вероятность атеросклероза, ишемической болезни сердца и сахарного диабета 2-го типа.

Чтобы контролировать состояние сердца и сосудов после 40 лет, нужно раз в год делать:

ЭКГ;

ЭХО КГ;

анализ крови на липидный профиль (общий холестерин, триглицериды, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности);

общий анализ крови;

биохимический анализ крови.

Грудь

На развитие рака груди влияет в том числе возраст прекращения менструаций. Исследование группы по гормональным факторам при раке молочной железы показало: чем позже наступает климакс, тем выше вероятность рака молочной железы. С каждым годом риск растёт примерно на 3%. Учитывая, что шанс заболеть раком груди у среднестатистической женщины примерно 6%, это существенно.

Поэтому всем женщинам после 40 лет нужно раз в год проходить маммографию. Климакс не повод прекращать скрининг. Наоборот, статистика показывает, что примерно половина всех случаев рака молочной железы приходится на женщин старше 65 лет.

Как проверить грудь: шпаргалка против рака

Психоэмоциональное состояние

Женщины в постменопаузе склонны к депрессии. Во-первых, это связано с изменением гормонального фона (помимо эстрогена, снижается уровень серотонина — гормона радости). Во-вторых, сам факт наступления климакса влияет на эмоциональное состояние. Некоторым бывает трудно смириться с естественными изменениями.

Специфических анализов на депрессию нет. Поставить диагноз можно только после очной консультации с психотерапевтом или психиатром. Однако есть психологические тесты, которые помогают заподозрить проблемы. Например, опросник Бека, который можно пройти онлайн, а в некоторых клиниках — у терапевта или гинеколога.

Общее здоровье

© BONDART/iStock.com

После 40 лет важно рассчитать индивидуальный 10-летний риск сердечно-сосудистых катастроф (инфаркта и инсульта). Для этого применяют шкалу SCORE2. Она учитывает возраст, вредные привычки, уровень холестерина и артериального давления. Пройти такую оценку можно у терапевта или кардиолога в рамках диспансеризации.

Чтобы оценить состояние эндотелия (клеток, которые выстилают сосуды изнутри) крупных артерий, после 45–50 лет делают УЗИ артерий нижних конечностей и брахиоцефальных артерий (снабжают кровью головной мозг). Эти обследования можно пройти в рамках диспансеризации по ОМС, если есть показания.

А ещё в период менопаузы нужно внимательно отнестись к образу жизни. Он тоже влияет на риски рака, сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Нужно:

сбалансированно питаться, например по методу Гарвардской тарелки (половина тарелки — овощи, одна треть — белок, одна треть — цельнозерновые продукты);

например по методу Гарвардской тарелки (половина тарелки — овощи, одна треть — белок, одна треть — цельнозерновые продукты); заниматься спортом (минимум 150 минут активных физических нагрузок в неделю);

(минимум 150 минут активных физических нагрузок в неделю); спать 7–8 часов;

7–8 часов; отказаться от курения.

Гарвардская тарелка: золотое сечение здорового питания

Главное

В менопаузу происходят гормональные изменения. Биохимические процессы в организме меняются, это повышает риск некоторых заболеваний. Поэтому важно проверять состояние сердца, костей и молочных желёз; следить за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы и раз в год проходить гинекологические осмотры.

Важные исследования