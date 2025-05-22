Врач рассказала, какие анализы сдавать после 50 каждой женщине

Анализы после 50: что проверять каждой женщине и как часто
В постменопаузе женщины особенно уязвимы перед раком, болезнями сердца, костей и другими заболеваниями. Разобрались, какие анализы нужно сдавать регулярно и на что обращать внимание.
Почему в менопаузу повышаются риски
Менопауза — это естественный процесс, когда репродуктивная функция яичников угасает. Обычно она начинается в 45–55 лет, но многое зависит от генетики и образа жизни.
- Сначала наступает пременопауза, когда менструации становятся нерегулярными, но ещё бывают.
- Постепенно менструации прекращаются. Если их нет больше года, это менопауза.
- Когда яичники полностью утрачивают свою функцию и менструаций нет несколько лет, начинается постменопауза.
Первые симптомы менопаузы: что нужно знать о начале климакса
В эти периоды в организме женщины происходят значимые изменения, во многом связанные с уровнем гормонов эстрогена, прогестинов и андрогенов. Они участвуют в обмене веществ, терморегуляции, координации режимов сна и бодрствования и многом другом. Это всё влияет на физическое и психическое состояние, поэтому в менопаузу важно проходить обследования.
Гинекологический осмотр
Раз в год он нужен всем женщинам независимо от возраста. Врач должен оценить состояние влагалища, шейки матки и органов малого таза.
У большинства пациенток в климаксе из-за нехватки эстрогена развивается урогенитальная атрофия. В результате вульва и стенки влагалища становятся тонкими и теряют эластичность. Это делает их восприимчивыми к инфекциям и повреждениям, например во время полового акта. Во время осмотра такую атрофию можно заметить на ранней стадии, когда ещё нет сухости и зуда.
Низкий уровень эстрогена повышает риск рака, особенно если климакс начался рано. Поэтому в менопаузу нужно продолжать скрининг на рак шейки матки (делать цитологию и тест на ВПЧ).
«Рак шейки матки может быть в любом возрасте, поэтому не надо пропускать визиты к врачу. По нашим рекомендациям до 65 лет делают цитологию (Пап-тест). Из цервикального канала и шейки матки берут образцы клеток, которые потом окрашивают и исследуют под микроскопом».Эльвира Аглиуллинаакушер-гинеколог, сексолог
Целевая группа профилактических служб США рекомендует делать Пап-тест каждые три года, а сдавать тест на ВПЧ — раз в пять лет.
После 65 лет скрининг на рак шейки матки можно не проходить, если соблюдены все условия:
- предыдущие три цитологии были отрицательными;
- все тесты на ВПЧ за последние 10 лет были отрицательными;
- нет других признаков предраковых изменений.
Гормоны
Оценить репродуктивные изменения можно по уровню некоторых гормонов в крови. Ключевое значение имеют:
- фолликулостимулирующий гормон (ФСГ);
- эстрадиол (форма эстрогена);
- лютеинизирующий гормон (ЛГ).
Однако рутинно сдавать эти анализы без направления врача не надо — объём исследований подбирают индивидуально.
«Анализы на гормоны могут потребоваться при раннем начале климакса, чтобы исключить другие возможные причины прекращения менструации. Но если менопауза уже установлена, эти анализы не нужны», — комментирует врач.
Согласно рекомендациям Минздрава РФ, уровень ФСГ оценивают, если признаки начала менопаузы появились до 45 лет. Также в этом случае сдают кровь на тиреотропный гормон (ТТГ) — по нему оценивают работу щитовидной железы. Дело в том, что при некоторых заболеваниях эндокринной системы менструации тоже могут стать нерегулярными или прекратиться. Эти состояния можно спутать с началом климакса.
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Кости
В постменопаузу повышается риск остеопороза. Это хроническое заболевание скелета, при котором снижается плотность костей. Из-за низкого уровня эстрогена процесс минерализации костей замедляется, они становятся хрупкими и могут сломаться даже от малейшей нагрузки.
Остеопороз не болит, поэтому чаще болезнь обнаруживают уже после первого перелома. Всем женщинам в постменопаузе рекомендуют раз в 2–3 года проходить денситометрию. Это исследование позволяет определить плотность костей и рассчитать риски переломов. Остеопороз поддаётся лечению, но важно как можно раньше начать терапию.
«В постменопаузу желательно ещё проверять уровень витамина D. Его дефицит тоже повышает риск остеопороза», — советует гинеколог.
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Сердце
Примерно до 50 лет сердечно-сосудистые заболевания чаще встречаются у мужчин. Однако в зрелом возрасте статистика между полами выравнивается. Учёные связывают это с изменением гормонального фона у женщин и наступлением менопаузы.
Дело в том, что эстроген защищает сердце и сосуды. Пока яичники его вырабатывают, всё работает слаженно. Но в менопаузу синтез этого гормона почти прекращается, поэтому сердце становится уязвимым.
К тому же в постменопаузу у женщин увеличивается уровень «плохого» холестерина и снижается восприимчивость тканей к инсулину. Это повышает вероятность атеросклероза, ишемической болезни сердца и сахарного диабета 2-го типа.
Чтобы контролировать состояние сердца и сосудов после 40 лет, нужно раз в год делать:
- ЭКГ;
- ЭХО КГ;
- анализ крови на липидный профиль (общий холестерин, триглицериды, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности);
- общий анализ крови;
- биохимический анализ крови.
Грудь
На развитие рака груди влияет в том числе возраст прекращения менструаций. Исследование группы по гормональным факторам при раке молочной железы показало: чем позже наступает климакс, тем выше вероятность рака молочной железы. С каждым годом риск растёт примерно на 3%. Учитывая, что шанс заболеть раком груди у среднестатистической женщины примерно 6%, это существенно.
Поэтому всем женщинам после 40 лет нужно раз в год проходить маммографию. Климакс не повод прекращать скрининг. Наоборот, статистика показывает, что примерно половина всех случаев рака молочной железы приходится на женщин старше 65 лет.
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Психоэмоциональное состояние
Женщины в постменопаузе склонны к депрессии. Во-первых, это связано с изменением гормонального фона (помимо эстрогена, снижается уровень серотонина — гормона радости). Во-вторых, сам факт наступления климакса влияет на эмоциональное состояние. Некоторым бывает трудно смириться с естественными изменениями.
Специфических анализов на депрессию нет. Поставить диагноз можно только после очной консультации с психотерапевтом или психиатром. Однако есть психологические тесты, которые помогают заподозрить проблемы. Например, опросник Бека, который можно пройти онлайн, а в некоторых клиниках — у терапевта или гинеколога.
Общее здоровье
После 40 лет важно рассчитать индивидуальный 10-летний риск сердечно-сосудистых катастроф (инфаркта и инсульта). Для этого применяют шкалу SCORE2. Она учитывает возраст, вредные привычки, уровень холестерина и артериального давления. Пройти такую оценку можно у терапевта или кардиолога в рамках диспансеризации.
Чтобы оценить состояние эндотелия (клеток, которые выстилают сосуды изнутри) крупных артерий, после 45–50 лет делают УЗИ артерий нижних конечностей и брахиоцефальных артерий (снабжают кровью головной мозг). Эти обследования можно пройти в рамках диспансеризации по ОМС, если есть показания.
А ещё в период менопаузы нужно внимательно отнестись к образу жизни. Он тоже влияет на риски рака, сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Нужно:
- сбалансированно питаться, например по методу Гарвардской тарелки (половина тарелки — овощи, одна треть — белок, одна треть — цельнозерновые продукты);
- заниматься спортом (минимум 150 минут активных физических нагрузок в неделю);
- спать 7–8 часов;
- отказаться от курения.
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Главное
В менопаузу происходят гормональные изменения. Биохимические процессы в организме меняются, это повышает риск некоторых заболеваний. Поэтому важно проверять состояние сердца, костей и молочных желёз; следить за уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы и раз в год проходить гинекологические осмотры.
Важные исследования
- Влияние возраста менопаузы на риск гинекологического рака: комплексный анализ с использованием данных NHANES
- Скрининг на остеопороз для предотвращения переломов: рекомендации целевой группы профилактических служб США
- Менопауза и сердечно-сосудистое здоровье женщин: действительно ли существует очевидная связь?