Россиянам рассказали, из-за чего деменция может наступить раньше времени

Снижение внимания, памяти и проблемы с мышлением — естественный возрастной процесс. Однако его можно замедлить, если исключить факторы слабоумия. Разобрались, как в пожилом возрасте сохранить ясность ума.

© DimaBerkut/iStock.com

Возраст

Это основной фактор риска слабоумия. По данным Alzheimer’s Association, среди людей старше 65 лет болезнь Альцгеймера развивается у каждого девятого. Примечательно, что после 65-летнего возраста риск развития деменции каждые 5 лет увеличивается вдвое.

Что делать

Повлиять на возраст невозможно. Однако развитие когнитивных (познавательных) нарушений можно отодвинуть во времени, если:

заниматься спортом (минимум 150 минут нагрузок средней интенсивности в неделю);

отказаться от вредных привычек;

соблюдать принципы сбалансированного питания.

Одиночество

Всемирная организация здравоохранения включила социальную изоляцию в перечень факторов, повышающих вероятность деменции. Длительное отсутствие контактов с другими людьми снижает уровень когнитивной стимуляции, что способствует угасанию мозга. Исследование 2019 года показало, что активные социальные связи в среднем и пожилом возрасте снижают риск деменции на целых 30–50%.

© David Petrus Ibars/iStock.com

Четыре фразы, по которым можно заподозрить деменцию у близкого

Что делать

Поддерживайте контакты с семьёй и друзьями.

Если нет близкого круга общения, ищите его (курсы, волонтёрство, клубы по интересам).

Используйте социальные сети и мессенджеры.

Не откладывайте визиты к психотерапевту, если чувствуете себя одиноко или подавленно.

Помогайте другим.

Недостаток умственной активности

Мозг нуждается в тренировке не меньше, чем мышцы. Если в жизни человека нет умственных нагрузок, то когнитивные функции будут постепенно слабеть. Учёба, чтение и освоение новых навыков должны быть не только в школе и университете, но и на протяжении всей жизни. Всё это помогает поддерживать нейронные связи.

Что делать

Читайте книги, статьи.

Разгадывайте головоломки, кроссворды, играйте в шахматы.

Изучайте язык, цифровые технологии, музыкальные инструменты (помните, что это никогда не поздно).

Ведите дневник или блог, это полезно для памяти и саморефлексии.

Пишите от руки (это активирует разные участки мозга).

Потеря слуха

Некоторые исследования показывают, что потеря слуха — один из факторов, повышающих риск развития деменции. Во-первых, снижение слуха ухудшает общение с окружающими, что способствует социальной изоляции. Во-вторых, мозг, лишённый привычной сенсорной стимуляции, быстрее теряет активность.

© prostooleh/Freepik

Что делать

Не игнорируйте снижение слуха, при первых же симптомах обращайтесь к врачу.

Используйте слуховые аппараты при нарушении слуха.

Продолжайте общение с друзьями и близкими, несмотря на появление проблем со слухом.

Курение

Это один из факторов риска сосудистой деменции (которая возникает из-за ухудшения кровоснабжения мозга). Токсические вещества в сигаретном дыме и никотин отрицательно сказываются на состоянии сосудов, в том числе и артерий головного мозга. Это способствует развитию микроинсультов и ишемии (недостаток кислорода и питательных веществ) разных участков мозга.

Что делать

Полностью откажитесь от курения. Снижение количества сигарет — недостаточная мера. Согласно крупному исследованию в Южной Корее, только полный отказ от курения снижает риск деменции. Также важно избегать пассивного курения.

Тупик Альцгеймера: почему наука всё ещё бессильна перед этой болезнью

Алкоголь

Регулярное и неумеренное употребление спиртного повреждает мозг. При алкоголизме возрастает опасность развития синдрома Вернике — Корсакова. Это разновидность деменции, при которой наблюдается спутанность сознания, амнезия (часто долгосрочная), агрессия, галлюцинации и ложные воспоминания. Основная причина синдрома — нехватка витамина В1 (тиамина), что часто бывает у людей с алкогольной зависимостью.

© Freepik

Что делать

Безопасной дозы спиртного, полностью исключающей риск деменции, не существует. Если замечаете, что стали регулярно употреблять алкоголь, как можно быстрее обратитесь за помощью.

Загрязнение воздуха

Всё больше данных свидетельствует, что вдыхание загрязнённого воздуха увеличивает риск деменции. Мельчайшие загрязняющие частицы могут проникать через лёгкие в кровоток, вызывая воспалительные реакции. Исследования показывают, что люди, которые живут в условиях высокого загрязнения воздуха, чаще страдают от деменции.

Что делать

Следите за качеством воздуха. Это можно сделать через мобильные приложения или сайты. Если уровень загрязнения высокий, пребывание на улице лучше сократить. Не открывайте окна в часы пик. Лучшее время, чтобы проветривать, — раннее утро и поздний вечер.

Хронические болезни

Речь идёт о болезнях, которые нарушают кровоснабжение мозга:

Атеросклероз — холестериновые бляшки сужают просвет сосудов, из-за чего ухудшается кровоток (в том числе и в мозге).

— холестериновые бляшки сужают просвет сосудов, из-за чего ухудшается кровоток (в том числе и в мозге). Сахарный диабет — повреждает сосуды и ухудшает обмен веществ (и в тканях мозга тоже).

— повреждает сосуды и ухудшает обмен веществ (и в тканях мозга тоже). Высокий уровень холестерина — способствует развитию атеросклероза.

— способствует развитию атеросклероза. Гипертония — повреждает сосуды, увеличивая риск инсультов и транзиторных ишемических атак головного мозга.

Что делать

Контролируйте уровень сахара и липидов в крови, а также артериальное давление.

Приведите массу тела в норму (если есть лишний вес).

Следуйте всем предписаниям врача по лечению указанных заболеваний.

Гены

Некоторые формы слабоумия чаще встречаются в семьях, и сегодня науке известно несколько мутаций, связанных с разными типами деменции. Например, наследственные формы болезни Альцгеймера часто связаны с мутациями в генах APP, PSEN1 и PSEN2. Деменция с тельцами Леви развивается при участии генов APOE и GBA.

© Freepik

Что делать

Изменить гены — задача пока невозможная. Но даже если есть неблагоприятные мутации, деменция может не развиться вовсе, если человек ведёт здоровый образ жизни и избегает других факторов риска.

Главное

Деменция — следствие накопления множества факторов, на многие из которых можно повлиять. Регулярная умственная активность, полноценное питание, физическая нагрузка, отказ от вредных привычек и широкий круг общения помогут сохранить ясность мышления.

Важные исследования