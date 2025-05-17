Чайный гриб помогает худеть, а газовая плита вызывает рак — новости

Учёные также узнали, как бактерии защищают кожу. А в Японии разработали уникальную технологию, которая поможет предотвратить инфаркты и инсульты. Разобрались с инновациями недели.

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Чайный гриб улучшил кишечную микрофлору при ожирении

Регулярное потребление комбучи из чёрного чая способствует росту полезных бактерий в кишечнике и снижает долю микробов, связанных с ожирением. Исследование опубликовано в журнале The Journal of Nutrition.

В течение восьми недель участники каждый день пили по 200 мл комбучи. Исследователи проанализировали состав микрофлоры кишечника и другие биомаркеры у 46 человек с нормальным весом и с ожирением.

Самый выраженный эффект был у участников с высоким индексом массы тела. У них:

увеличивалось количество бактерий рода Subdoligranulum, вырабатывающих бутираты (что важно для борьбы с воспалением);

количество бактерий рода Subdoligranulum, вырабатывающих (что важно для борьбы с воспалением); снижалась доля бактерий Ruminococcus и Dorea, ассоциированных с ожирением (в конце эксперимента уровень этих микробов достиг нормальных значений).

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Авторы подчёркивают, что комбуча содержит более 140 фенольных соединений (в основном флавоноидов), влияющих на состав микрофлоры. Это полезно не только при ожирении, но и для людей с нормальной массой тела.

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Бактерии кожи защищают от солнца

Некоторые микроорганизмы, обитающие на коже, способны защищать человека от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Об этом говорится в новом исследовании французских, австрийских и британских учёных, опубликованном в Journal of Investigative Dermatology.

Исследователи выяснили, что бактерии кожи могут разрушать цис-урокановую кислоту, которая образуется под действием УФ-излучения. Это вещество подавляет местный иммунитет, что способствует развитию множества патологических процессов, в том числе и опухолевых.

Авторы отмечают, что взаимодействие между микробиомом, солнцем и иммунной системой — очень сложная и взаимосвязанная структура. Такие исследования помогает лучше понять её, а также разрабатывать новые способы защиты от солнца. Например, это кремы, усиливающие защитные свойства кожного микробиома.

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Широкий круг общения продлевает жизнь и улучшает здоровье

К такому выводу пришли американские учёные, которые на протяжении десяти лет отслеживали самочувствие и социальные связи более 1500 пожилых людей. Работа опубликована в Journal of Aging and Health.

Исследователи выделили три типа социальных связей:

обогащённые — с друзьями, родственниками и знакомыми;

— с друзьями, родственниками и знакомыми; сфокусированные — близкое, но узкое общение (обычно с одним или двумя людьми);

— близкое, но узкое общение (обычно с одним или двумя людьми); ограниченные — связи, замкнутые на семье.

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Показатели здоровья оказались лучшими у людей с обогащёнными связями. Самочувствие участников с ограниченными связями было значительно хуже. Причём за годы наблюдения люди из второй и третьей группы теряли здоровье быстрее остальных.

Особенно уязвимыми оказались:

женщины;

представители этнических меньшинств;

те, кто терял супруга или близких друзей.

Многие участники смогли расширить круг общения за счёт волонтёрства, активного досуга и переезда в более дружелюбную среду.

Газовая плита повышает риск рака

Исследование, опубликованное в Journal of Hazardous Materials, показало, что газовые плиты выделяют бензол. Это канцероген, который повышает риск лейкемии.

Учёные смоделировали, как бензол распространяется и накапливается в помещениях. Оказалось, что при интенсивной работе газовой плиты (например, при длительной работе нескольких конфорок и духовки) концентрация бензола существенно превышала допустимые нормы ВОЗ. При этом чем меньше площадь помещения, тем выше была концентрация канцерогена.

Исследователи отмечают, что бензол в помещениях особенно опасен для детей, поскольку они вдыхают больше воздуха относительно массы тела. Хорошая вентиляция снижает концентрацию вещества. Например, готовка при открытых окнах уменьшает уровень бензола на 95%. Однако даже такие меры не всегда позволяют полностью устранить риск, особенно для детей.

Учёные научились видеть тромбы по простому анализу крови

Исследователи из Токийского университета разработали неинвазивный способ наблюдать за тем, как формируются тромбы. С помощью оптического микроскопа и искусственного интеллекта они научились в реальном времени отслеживать слипание тромбоцитов у пациентов с ишемической болезнью сердца. Работа опубликована в Nature Communications.

Тромбоциты — клетки крови, которые помогают остановить кровотечение. Но при сердечно-сосудистых заболеваниях они могут формировать опасные сгустки, способные вызвать инфаркт или инсульт. Обычно пациентам с ишемической болезнью сердца назначают антитромбоцитарные препараты, но врачи не всегда могут точно оценить их эффективность у конкретного пациента.

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Команда разработала устройство под названием FDM-микроскоп. Это что-то вроде высокоскоростной камеры, которая делает тысячи чётких снимков клеток крови в потоке каждую секунду. Затем искусственный интеллект анализирует изображения и определяет, что именно он видит — отдельный тромбоцит или их скопление.

Технологию протестировали на образцах крови более 200 пациентов. У больных с острым коронарным синдромом было выявлено больше сгустков тромбоцитов по сравнению с пациентами с хроническим течением болезни. Это подтверждает, что метод действительно отражает риск тромбообразования.

Самое большое преимущество новой технологии — достаточно обычного забора крови из вены, чтобы получить необходимые данные. Это куда проще и безопаснее, чем подводить катетер к артериям сердца (что практикуется сегодня).

Главное

Учёные выяснили, что чайный гриб улучшает микрофлору кишечника при ожирении, а бактерии на коже могут защищать от ультрафиолета. Новая японская технология позволяет выявлять склонность к тромбообразованию по обычному анализу крови. Также выяснилось, что газовые плиты выделяют канцероген бензол, а узкий круг общения ухудшает здоровье пожилых.

Важные исследования