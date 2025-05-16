Как мы спим: сможет ли сова стать жаворонком

Почему люди делятся на сов и жаворонков и можно ли это изменить
Противостояние между совами и жаворонками для многих просто предмет для шуток. Но официальная наука признаёт: у такого деления есть свои причины и последствия. Врач-терапевт клиники DocMed Дмитрий Василенко рассказал «Рамблеру», что влияет на хронотип и можно ли из совы превратиться в жаворонка.
Что это такое
Человек живёт по циркадным ритмам — внутренним биологическим часам, которые регулируют время бодрствования и сна. Этот 24-часовой цикл во многом зависит от солнечного света, поэтому днём люди бодрствуют, а ночью спят.
Однако у биологических часов есть личные настройки, поэтому одни люди легко просыпаются по утрам, а другие предпочитают спать до обеда. Эти различия объясняются разными хронотипами — индивидуальными особенностями суточного ритма. Широко известны три основных хронотипа:
- Жаворонки. Просыпаются в 04:00–06:00, засыпают в 20:00–22:00. Легко встают по утрам без будильника, плохо переносят смену режима и часовых поясов.
- Голуби. Просыпаются в 06:00–08:00, засыпают в 22:00–24:00. Лучше всех приспособлены к социальным нормам сна и бодрствования.
- Совы. Просыпаются после 08:00–10:00, засыпают после полуночи. Наиболее активны вечером и тяжело просыпаются по утрам.
«Три основных хронотипа (жаворонки, голуби, совы) подтверждены исследованиями, но в научной практике используется более детальная градация, иногда до семи подтипов».Дмитрий Василенковрач-терапевт
Клинический психолог Майкл Бреус вообще разработал собственную классификацию и поделил людей на четыре животных хронотипа в зависимости от времени их пиковой активности.
- Медведи. Их активность совпадает с движением Солнца. Они рано встают и продуктивны до полудня, а после 14:00 у них происходит упадок сил.
- Львы. Похожи на медведей, но часто встают ещё до рассвета. Предпочитают рано ложиться спать. Активны до полудня.
- Волки. Люди с ночным образом жизни. Они поздно ложатся спать и поздно встают. Продуктивны после полудня, а около 18:00 у них наблюдается всплеск активности.
- Дельфины. Они наиболее активны между 10:00 и 14:00. Люди с таких хронотипом чутко спят и плохо высыпаются. По мнению Бреуса, дельфины больше склонны к бессоннице.
Правда, эту классификацию не используют в научной литературе.
«Она не имеет научного обоснования. Сомнологи считают такие аналогии с животными некорректными. А термин "дельфины" для людей с бессонницей вообще антинаучен», — говорит врач.
От чего зависит хронотип
Циркадные ритмы регулирует супрахиазматическое ядро (SCN) — структура в мозге, которая активирует биохимические процессы в зависимости от времени суток. Например, запускает выработку гормона сна мелатонина, когда начинает темнеть. На работу SCN и на личный ритм сна и бодрствования влияют несколько факторов:
Генетика. Предрасположенность к утреннему или вечернему типу бодрствования закладывается в утробе. Исследования ассоциаций по всему геному (GWAS) показывают: в определении хронотипа задействованы несколько десятков генетических вариаций. Например, люди с особенностями в гене Period2 позже ложатся спать и часто оказываются совами.
«Генетический вклад в формирование хронотипа составляет примерно 50%. Это подтверждают сразу несколько исследований с участием близнецов», — объясняет специалист.
Пол. Женщины больше склонны к утреннему типу, чем мужчины. Исследователи из Университета Пенсильвании провели большой эксперимент с участием 90 тысяч человек и пришли к выводу, что взрослые женщины чаще оказываются жаворонками, а мужчины — совами. Также выяснилось, что женщины лучше переносят нарушения циркадного ритма и легче приспосабливаются к новому режиму.
Возраст. С течением времени циркадные ритмы замедляются и модель сна меняется. Исследование Питтсбургского университета, в котором участвовали люди в возрасте от 20 до 59 лет, показало: пожилые раньше просыпаются и ложатся спать и более активны в первой половине дня. Поэтому среди людей старше 50 лет чаще встречаются жаворонки, которые в молодом возрасте были совами.
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Солнце. Время восхода и заката — главный ориентир для циркадной системы. Когда мозг получает сигналы, что дневного света стало больше или меньше, в организме запускаются нужные процессы, чтобы человек уснул или проснулся. Причём эти природные настройки весьма чувствительны. Исследование Университета Людвига-Максимилиана в Германии показало: у людей из восточной и западной части одного часового пояса разница в режиме сна и бодрствования составляет в среднем 36 минут. Поэтому на востоке, где солнце встаёт примерно на час раньше, больше жаворонков, а на западе — сов.
Кого больше
Люди обычно интуитивно определяют свой хронотип, когда читают характеристики каждого из них. А учёные и хронобиологи используют специальные анкеты.
Самые распространённые — это Мюнхенский опросник хронотипа (MCTQ) и Опросник утреннего-вечернего сна (MEQ). Главное отличие в том, что первый учитывает изменение времени сна и бодрствования в рабочие и выходные дни, а второй нет. Согласно этим опросам, жаворонков в популяции около 15%, а сов — около 20%.
Важно учитывать, что все подобные анкеты субъективные и основываются на личном мнении тестируемого. Поэтому в оценке могут быть погрешности.
Как хронотип влияет на здоровье
Утвердившийся социальный и экономический ритм жизни больше подходит голубям (что вполне логично, так как их большинство). Совам или жаворонкам бывает сложно под него подстроиться. Такое несоответствие распорядка дня и циркадных ритмов может плохо сказываться на здоровье. Например, у сов чаще бывают ожирение, апноэ во сне, артериальная гипертензия и депрессия.
Особенно негативные последствия для здоровья характерны для ярко выраженных утренних и вечерних хронотипов. Некоторым жаворонкам приходится заставлять себя бодрствовать после 19:00. Постепенно у них накапливаются долги по сну и появляется дневная сонливость.
В медицине это называется синдромом фазового опережения сна. Такое состояние не считается бессонницей, так как, если человек ляжет спать в удобное ему время, качество сна и дневная активность будут в норме.
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У сов циркадные ритмы, наоборот, задерживаются, поэтому им сложно уснуть вечером и проснуться утром. Это называют синдромом отсроченного наступления фаз сна. Он приводит к недостатку ночного сна.
Можно ли изменить хронотип
Скорректировать режим сна можно, но полностью изменить хронотип вряд ли получится. Всё из-за его генетической основы — никакая терапия и полезные привычки её не изменят. Более того, агрессивное вмешательство в циркадные ритмы может быть опасно.
«Изменение хронотипа рекомендуется, только если есть объективные медицинские или социальные показания. Насильственное изменение против биологической предрасположенности повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений», — предупреждает Дмитрий Василенко.
Медицинские показания
- Нарушения циркадных ритмов (например, синдром задержки фазы сна). Они повышают риск ожирения и сахарного диабета, поэтому их важно корректировать.
- Эмоциональные расстройства. Исследование Университета Бирмингема показало, что смещение режима на два часа раньше улучшило эмоциональное состояние сов. На это им потребовалось три недели.
- Возрастные изменения. Естественная трансформация хронотипа с течением жизни не требует вмешательства, но резкие сдвиги в пожилом возрасте могут указывать на неврологические проблемы и иногда требуют коррекции.
Социально-профессиональные
- Несовпадение с рабочим графиком. Если сменить работу или выбрать другой график невозможно, рекомендуют постепенную адаптацию — сдвигать режим на 20–30 минут в неделю.
- Беременность и восстановление после инсульта. У таких пациентов режим сна и бодрствования меняется по естественным причинам и обычно восстанавливается самостоятельно с течением времени. Но если это влияет на качество жизни, можно попробовать его скорректировать.
Как скорректировать режим
Есть несколько методов коррекции, но, прежде чем начинать попытки, нужно проконсультироваться с врачом. То, что воспринимается как особенность циркадного ритма, может оказаться патологией сна.
- Световая терапия — воздействие ярким светом утром и ограничение синего спектра вечером.
- Градуальная адаптация — смещение времени отхода ко сну и пробуждения на 20–30 минут каждые 3–4 дня.
- Гигиена сна — отказ от вечерних перекусов, кофеина и цифровых устройств за 2 часа до сна.
А вот вопрос с мелатонином остаётся открытым. Пока нет единого мнения по поводу его эффективности при нарушениях сна и коррекции режима.
«Этот гормон действительно регулирует циркадные ритмы, но его эффективность для смены хронотипа изучена недостаточно. У всех исследований на эту тему низкий уровень доказательств», — объясняет врач.
Также стоит помнить, что медикаментозный мелатонин — это не пищевая добавка, а лекарственный препарат из группы психолептиков. Поэтому принимать его без показаний небезопасно.
Главное
Хронотип — это индивидуальные особенности циркадного ритма, по которому человек спит и бодрствует. Обычно выделяют три основных хронотипа: жаворонков, голубей и сов. Есть и альтернативная классификация на медведей, львов, волков и дельфинов, но научное сообщество считает её некорректной. Предрасположенность к хронотипу закладывается генетически, также на ритм влияют возраст, пол и солнечный свет. С возрастом циркадные ритмы замедляются, поэтому среди пожилых людей больше жаворонков. Женщины склонны к утреннему хронотипу. На хронотип можно повлиять, если он сильно не совпадает с общепринятым ритмом жизни и влияет на здоровье. Для этого используют лечение светом и корректируют поведение перед сном.
Важные исследования
- Генетическая основа хронотипа у людей: выводы из трёх знаменательных GWAS
- Сон и утро-вечер в «средние» годы жизни (20–59 лет) — о том, как меняются циркадные ритмы с возрастом.
- Хронотип и результаты в отношении здоровья — о влиянии хронотипов на здоровье.