Как мы спим: сможет ли сова стать жаворонком

Противостояние между совами и жаворонками для многих просто предмет для шуток. Но официальная наука признаёт: у такого деления есть свои причины и последствия. Врач-терапевт клиники DocMed Дмитрий Василенко рассказал «Рамблеру», что влияет на хронотип и можно ли из совы превратиться в жаворонка.

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Что это такое

Человек живёт по циркадным ритмам — внутренним биологическим часам, которые регулируют время бодрствования и сна. Этот 24-часовой цикл во многом зависит от солнечного света, поэтому днём люди бодрствуют, а ночью спят.

Однако у биологических часов есть личные настройки, поэтому одни люди легко просыпаются по утрам, а другие предпочитают спать до обеда. Эти различия объясняются разными хронотипами — индивидуальными особенностями суточного ритма. Широко известны три основных хронотипа:

Жаворонки. Просыпаются в 04:00–06:00, засыпают в 20:00–22:00. Легко встают по утрам без будильника, плохо переносят смену режима и часовых поясов.

Просыпаются в 04:00–06:00, засыпают в 20:00–22:00. Легко встают по утрам без будильника, плохо переносят смену режима и часовых поясов. Голуби. Просыпаются в 06:00–08:00, засыпают в 22:00–24:00. Лучше всех приспособлены к социальным нормам сна и бодрствования.

Просыпаются в 06:00–08:00, засыпают в 22:00–24:00. Лучше всех приспособлены к социальным нормам сна и бодрствования. Совы. Просыпаются после 08:00–10:00, засыпают после полуночи. Наиболее активны вечером и тяжело просыпаются по утрам.

«Три основных хронотипа (жаворонки, голуби, совы) подтверждены исследованиями, но в научной практике используется более детальная градация, иногда до семи подтипов». Дмитрий Василенко врач-терапевт

Клинический психолог Майкл Бреус вообще разработал собственную классификацию и поделил людей на четыре животных хронотипа в зависимости от времени их пиковой активности.

Медведи. Их активность совпадает с движением Солнца. Они рано встают и продуктивны до полудня, а после 14:00 у них происходит упадок сил.

Их активность совпадает с движением Солнца. Они рано встают и продуктивны до полудня, а после 14:00 у них происходит упадок сил. Львы. Похожи на медведей, но часто встают ещё до рассвета. Предпочитают рано ложиться спать. Активны до полудня.

Похожи на медведей, но часто встают ещё до рассвета. Предпочитают рано ложиться спать. Активны до полудня. Волки. Люди с ночным образом жизни. Они поздно ложатся спать и поздно встают. Продуктивны после полудня, а около 18:00 у них наблюдается всплеск активности.

Люди с ночным образом жизни. Они поздно ложатся спать и поздно встают. Продуктивны после полудня, а около 18:00 у них наблюдается всплеск активности. Дельфины. Они наиболее активны между 10:00 и 14:00. Люди с таких хронотипом чутко спят и плохо высыпаются. По мнению Бреуса, дельфины больше склонны к бессоннице.

Правда, эту классификацию не используют в научной литературе.

«Она не имеет научного обоснования. Сомнологи считают такие аналогии с животными некорректными. А термин "дельфины" для людей с бессонницей вообще антинаучен», — говорит врач.

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От чего зависит хронотип

Циркадные ритмы регулирует супрахиазматическое ядро (SCN) — структура в мозге, которая активирует биохимические процессы в зависимости от времени суток. Например, запускает выработку гормона сна мелатонина, когда начинает темнеть. На работу SCN и на личный ритм сна и бодрствования влияют несколько факторов:

Генетика. Предрасположенность к утреннему или вечернему типу бодрствования закладывается в утробе. Исследования ассоциаций по всему геному (GWAS) показывают: в определении хронотипа задействованы несколько десятков генетических вариаций. Например, люди с особенностями в гене Period2 позже ложатся спать и часто оказываются совами.

«Генетический вклад в формирование хронотипа составляет примерно 50%. Это подтверждают сразу несколько исследований с участием близнецов», — объясняет специалист.

Пол. Женщины больше склонны к утреннему типу, чем мужчины. Исследователи из Университета Пенсильвании провели большой эксперимент с участием 90 тысяч человек и пришли к выводу, что взрослые женщины чаще оказываются жаворонками, а мужчины — совами. Также выяснилось, что женщины лучше переносят нарушения циркадного ритма и легче приспосабливаются к новому режиму.

Возраст. С течением времени циркадные ритмы замедляются и модель сна меняется. Исследование Питтсбургского университета, в котором участвовали люди в возрасте от 20 до 59 лет, показало: пожилые раньше просыпаются и ложатся спать и более активны в первой половине дня. Поэтому среди людей старше 50 лет чаще встречаются жаворонки, которые в молодом возрасте были совами.

Почему с возрастом всё труднее высыпаться: ответ учёных

Солнце. Время восхода и заката — главный ориентир для циркадной системы. Когда мозг получает сигналы, что дневного света стало больше или меньше, в организме запускаются нужные процессы, чтобы человек уснул или проснулся. Причём эти природные настройки весьма чувствительны. Исследование Университета Людвига-Максимилиана в Германии показало: у людей из восточной и западной части одного часового пояса разница в режиме сна и бодрствования составляет в среднем 36 минут. Поэтому на востоке, где солнце встаёт примерно на час раньше, больше жаворонков, а на западе — сов.

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Кого больше

Люди обычно интуитивно определяют свой хронотип, когда читают характеристики каждого из них. А учёные и хронобиологи используют специальные анкеты.

Самые распространённые — это Мюнхенский опросник хронотипа (MCTQ) и Опросник утреннего-вечернего сна (MEQ). Главное отличие в том, что первый учитывает изменение времени сна и бодрствования в рабочие и выходные дни, а второй нет. Согласно этим опросам, жаворонков в популяции около 15%, а сов — около 20%.

Важно учитывать, что все подобные анкеты субъективные и основываются на личном мнении тестируемого. Поэтому в оценке могут быть погрешности.

Как хронотип влияет на здоровье

Утвердившийся социальный и экономический ритм жизни больше подходит голубям (что вполне логично, так как их большинство). Совам или жаворонкам бывает сложно под него подстроиться. Такое несоответствие распорядка дня и циркадных ритмов может плохо сказываться на здоровье. Например, у сов чаще бывают ожирение, апноэ во сне, артериальная гипертензия и депрессия.

Особенно негативные последствия для здоровья характерны для ярко выраженных утренних и вечерних хронотипов. Некоторым жаворонкам приходится заставлять себя бодрствовать после 19:00. Постепенно у них накапливаются долги по сну и появляется дневная сонливость.

В медицине это называется синдромом фазового опережения сна. Такое состояние не считается бессонницей, так как, если человек ляжет спать в удобное ему время, качество сна и дневная активность будут в норме.

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У сов циркадные ритмы, наоборот, задерживаются, поэтому им сложно уснуть вечером и проснуться утром. Это называют синдромом отсроченного наступления фаз сна. Он приводит к недостатку ночного сна.

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Можно ли изменить хронотип

Скорректировать режим сна можно, но полностью изменить хронотип вряд ли получится. Всё из-за его генетической основы — никакая терапия и полезные привычки её не изменят. Более того, агрессивное вмешательство в циркадные ритмы может быть опасно.

«Изменение хронотипа рекомендуется, только если есть объективные медицинские или социальные показания. Насильственное изменение против биологической предрасположенности повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений», — предупреждает Дмитрий Василенко.

Медицинские показания

Нарушения циркадных ритмов (например, синдром задержки фазы сна). Они повышают риск ожирения и сахарного диабета, поэтому их важно корректировать.

(например, синдром задержки фазы сна). Они повышают риск ожирения и сахарного диабета, поэтому их важно корректировать. Эмоциональные расстройства. Исследование Университета Бирмингема показало, что смещение режима на два часа раньше улучшило эмоциональное состояние сов. На это им потребовалось три недели.

Исследование Университета Бирмингема показало, что смещение режима на два часа раньше улучшило эмоциональное состояние сов. На это им потребовалось три недели. Возрастные изменения. Естественная трансформация хронотипа с течением жизни не требует вмешательства, но резкие сдвиги в пожилом возрасте могут указывать на неврологические проблемы и иногда требуют коррекции.

Социально-профессиональные

Несовпадение с рабочим графиком. Если сменить работу или выбрать другой график невозможно, рекомендуют постепенную адаптацию — сдвигать режим на 20–30 минут в неделю.

Если сменить работу или выбрать другой график невозможно, рекомендуют постепенную адаптацию — сдвигать режим на 20–30 минут в неделю. Беременность и восстановление после инсульта. У таких пациентов режим сна и бодрствования меняется по естественным причинам и обычно восстанавливается самостоятельно с течением времени. Но если это влияет на качество жизни, можно попробовать его скорректировать.

Как скорректировать режим

Есть несколько методов коррекции, но, прежде чем начинать попытки, нужно проконсультироваться с врачом. То, что воспринимается как особенность циркадного ритма, может оказаться патологией сна.

Световая терапия — воздействие ярким светом утром и ограничение синего спектра вечером.

— воздействие ярким светом утром и ограничение синего спектра вечером. Градуальная адаптация — смещение времени отхода ко сну и пробуждения на 20–30 минут каждые 3–4 дня.

— смещение времени отхода ко сну и пробуждения на 20–30 минут каждые 3–4 дня. Гигиена сна — отказ от вечерних перекусов, кофеина и цифровых устройств за 2 часа до сна.

А вот вопрос с мелатонином остаётся открытым. Пока нет единого мнения по поводу его эффективности при нарушениях сна и коррекции режима.

«Этот гормон действительно регулирует циркадные ритмы, но его эффективность для смены хронотипа изучена недостаточно. У всех исследований на эту тему низкий уровень доказательств», — объясняет врач.

Также стоит помнить, что медикаментозный мелатонин — это не пищевая добавка, а лекарственный препарат из группы психолептиков. Поэтому принимать его без показаний небезопасно.

Главное

Хронотип — это индивидуальные особенности циркадного ритма, по которому человек спит и бодрствует. Обычно выделяют три основных хронотипа: жаворонков, голубей и сов. Есть и альтернативная классификация на медведей, львов, волков и дельфинов, но научное сообщество считает её некорректной. Предрасположенность к хронотипу закладывается генетически, также на ритм влияют возраст, пол и солнечный свет. С возрастом циркадные ритмы замедляются, поэтому среди пожилых людей больше жаворонков. Женщины склонны к утреннему хронотипу. На хронотип можно повлиять, если он сильно не совпадает с общепринятым ритмом жизни и влияет на здоровье. Для этого используют лечение светом и корректируют поведение перед сном.

Важные исследования