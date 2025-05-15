Спасение для аллергиков: что такое носовые фильтры и помогут ли они

Лечение аллергии медикаментозное, но можно облегчить состояние нехитрыми приспособлениями. Исследования показывают, что фильтры от аллергии помогают уменьшить чихание и першение в горле. Разобрались, как они работают.

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Что это такое

Это небольшое устройство, которое вставляют в носовую полость. Оно служит барьером для вредных частиц, витающих в воздухе, в частности:

пыльцы,

бытовой и промышленной пыли,

плесени,

шерсти животных,

частиц смога.

Основная задача таких фильтров — защита слизистой оболочки от контакта с аллергенами и загрязнителями. Особенно актуальны такие фильтры при аллергическом рините, когда важно минимизировать попадание аллергенов в дыхательные пути.

Как они устроены

Фильтр устроен довольно просто:

корпус из мягкой резины,

куполообразный фиксатор,

фильтрующий материал (например, спанбонд или целлюлозная микрогубка).

По данным исследований, все элементы фильтра безопасны и гипоаллергенны, и всё же лучше покупать фильтры от проверенных производителей.

Модели фильтров различаются по размеру (S, M, L) и конструкции. Некоторые бренды предлагают фильтры с биогелем (для более комфортного использования), а также сменным фильтрующим материалом. Устройства практически незаметны в носу, поэтому их ещё называют респираторами-невидимками.

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Почему возникает аллергия и как её лечить

Что говорит наука

Назальные фильтры действительно могут снизить выраженность симптомов аллергии. Это показывают несколько клинических исследований. При этом учёные отмечают, что речь не идёт о полной защите. Фильтры уменьшают контакт слизистой с аллергенами, благодаря чему человек легче переносит болезнь.

В одном из исследований добровольцы с аллергией на пыльцу злаков проходили тестирование в специальной лаборатории, где участников подвергали воздействию аллергенов. Одна группа добровольцев носила фильтр, а другая — плацебо-устройство без фильтра. Те, кто использовал настоящий фильтр, отметили:

уменьшение зуда в носу,

снижение частоты чихания,

уменьшение раздражения в горле.

При этом насморк и заложенность носа отмечались в обеих группах.

Похожие результаты получили в другом исследовании, где добровольцы подвергались воздействию уже естественной пыльцы в сезон цветения. После двух дней с назальным фильтром участники отметили снижение выраженности симптомов аллергического ринита.

Самое масштабное исследование по изучению эффективности назальных фильтров провели в 2016 году с участием 834 человек. По его итогам 630 участников захотели и дальше использовать эти устройства. Это особенно важно в отношении пыльцы, поскольку в сезон цветения избежать контакта с ней почти невозможно.

Защищают ли они от вирусов

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Дело в том, что размер вирусов значительно меньше пыльцы и других взвешенных крупных частиц. Возможно, такие фильтры могут снизить вирусную нагрузку (количество вдыхаемых частиц), но это тоже пока неизвестно.

Преимущества и недостатки фильтров для носа

У назальных фильтров следующие преимущества:

защищают от аллергенов и снижают выраженность симптомов аллергии;

симптомов аллергии; не вызывают побочных эффектов (в отличие от противоаллергических препаратов);

(в отличие от противоаллергических препаратов); подходят для большинства людей, включая детей и беременных;

почти незаметны (не портят внешний вид, не мешают разговаривать, есть и улыбаться);

могут значительно снизить потребность в приёме антигистаминных препаратов (это позволит снизить лекарственную нагрузку на организм).

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Среди недостатков:

для некоторых людей могут быть неудобными (вызывают першение, сухость или жжение в носу);

(вызывают першение, сухость или жжение в носу); при неправильном выборе размера или слишком глубокой установке возможно раздражение слизистой и даже носовое кровотечение;

слизистой и даже носовое кровотечение; могут не подойти людям с искривлённой носовой перегородкой.

Важно. Чтобы подобрать оптимальный тип и размер фильтра, лучше предварительно проконсультироваться с врачом-оториноларингологом. Это обезопасит от возможных неприятных последствий.

Главное

Назальные фильтры уменьшают контакт слизистой оболочки носа с аллергенами, это особенно актуально в сезон цветения. Исследования показывают, что при ношении назальных фильтров уменьшаются некоторые симптомы аллергии (зуд, чихание, раздражение в горле).

При этом нужно понимать, что фильтры не заменяют полноценного лечения. Это не панацея, а лишь вспомогательный инструмент. Если у вас диагностирована аллергия, обязательно следуйте рекомендациям врача.

Важные исследования