Спасение для аллергиков: что такое носовые фильтры и помогут ли они

Что такое носовые фильтры и помогут ли они при аллергии
Лечение аллергии медикаментозное, но можно облегчить состояние нехитрыми приспособлениями. Исследования показывают, что фильтры от аллергии помогают уменьшить чихание и першение в горле. Разобрались, как они работают.
Что это такое
Это небольшое устройство, которое вставляют в носовую полость. Оно служит барьером для вредных частиц, витающих в воздухе, в частности:
- пыльцы,
- бытовой и промышленной пыли,
- плесени,
- шерсти животных,
- частиц смога.
Основная задача таких фильтров — защита слизистой оболочки от контакта с аллергенами и загрязнителями. Особенно актуальны такие фильтры при аллергическом рините, когда важно минимизировать попадание аллергенов в дыхательные пути.
Как они устроены
Фильтр устроен довольно просто:
- корпус из мягкой резины,
- куполообразный фиксатор,
- фильтрующий материал (например, спанбонд или целлюлозная микрогубка).
По данным исследований, все элементы фильтра безопасны и гипоаллергенны, и всё же лучше покупать фильтры от проверенных производителей.
Модели фильтров различаются по размеру (S, M, L) и конструкции. Некоторые бренды предлагают фильтры с биогелем (для более комфортного использования), а также сменным фильтрующим материалом. Устройства практически незаметны в носу, поэтому их ещё называют респираторами-невидимками.
Почему возникает аллергия и как её лечить
Что говорит наука
Назальные фильтры действительно могут снизить выраженность симптомов аллергии. Это показывают несколько клинических исследований. При этом учёные отмечают, что речь не идёт о полной защите. Фильтры уменьшают контакт слизистой с аллергенами, благодаря чему человек легче переносит болезнь.
В одном из исследований добровольцы с аллергией на пыльцу злаков проходили тестирование в специальной лаборатории, где участников подвергали воздействию аллергенов. Одна группа добровольцев носила фильтр, а другая — плацебо-устройство без фильтра. Те, кто использовал настоящий фильтр, отметили:
- уменьшение зуда в носу,
- снижение частоты чихания,
- уменьшение раздражения в горле.
При этом насморк и заложенность носа отмечались в обеих группах.
Похожие результаты получили в другом исследовании, где добровольцы подвергались воздействию уже естественной пыльцы в сезон цветения. После двух дней с назальным фильтром участники отметили снижение выраженности симптомов аллергического ринита.
Самое масштабное исследование по изучению эффективности назальных фильтров провели в 2016 году с участием 834 человек. По его итогам 630 участников захотели и дальше использовать эти устройства. Это особенно важно в отношении пыльцы, поскольку в сезон цветения избежать контакта с ней почти невозможно.
Защищают ли они от вирусов
Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Дело в том, что размер вирусов значительно меньше пыльцы и других взвешенных крупных частиц. Возможно, такие фильтры могут снизить вирусную нагрузку (количество вдыхаемых частиц), но это тоже пока неизвестно.
Преимущества и недостатки фильтров для носа
У назальных фильтров следующие преимущества:
- защищают от аллергенов и снижают выраженность симптомов аллергии;
- не вызывают побочных эффектов (в отличие от противоаллергических препаратов);
- подходят для большинства людей, включая детей и беременных;
- почти незаметны (не портят внешний вид, не мешают разговаривать, есть и улыбаться);
- могут значительно снизить потребность в приёме антигистаминных препаратов (это позволит снизить лекарственную нагрузку на организм).
Среди недостатков:
- для некоторых людей могут быть неудобными (вызывают першение, сухость или жжение в носу);
- при неправильном выборе размера или слишком глубокой установке возможно раздражение слизистой и даже носовое кровотечение;
- могут не подойти людям с искривлённой носовой перегородкой.
Важно. Чтобы подобрать оптимальный тип и размер фильтра, лучше предварительно проконсультироваться с врачом-оториноларингологом. Это обезопасит от возможных неприятных последствий.
Главное
Назальные фильтры уменьшают контакт слизистой оболочки носа с аллергенами, это особенно актуально в сезон цветения. Исследования показывают, что при ношении назальных фильтров уменьшаются некоторые симптомы аллергии (зуд, чихание, раздражение в горле).
При этом нужно понимать, что фильтры не заменяют полноценного лечения. Это не панацея, а лишь вспомогательный инструмент. Если у вас диагностирована аллергия, обязательно следуйте рекомендациям врача.
Важные исследования
- Назальные фильтры при аллергическом рините: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое перекрёстное исследование — о клинической оценке эффективности, безопасности и удобстве использования назальных фильтров.
- Профилактический эффект назальных фильтров при аллергическом рините — о клинической проверке эффективности назальных фильтров в естественных условиях у пациентов с сезонным аллергическим ринитом.
- Клиническое применение назальных фильтров при сезонном аллергическом рините — об оценке эффективности назальных фильтров у пациентов в сезон цветения.