Секс в минутах и сантиметрах: как долго и сколько раз

Во время секса вырабатываются гормоны удовольствия, а ещё он полезен для мозга. Но как часто им нужно заниматься и имеет ли значение размер? Разобрались в цифрах.

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Сколько длится нормальный секс?

Оценить среднюю продолжительность полового акта с научной точки зрения довольно сложно. Сам процесс сбора данных, а также позы, возраст, физическое и психологическое состояние партнёров могут повлиять на результаты. Хотя попытки посчитать этот показатель были. Например, исследование Университета медицины и стоматологии Нью-Джерси показало, что в среднем сексуальная активность длится 32 минуты. Но разброс был от 8 до 70 минут. Авторы уточняют, что оценивали этот показатель с помощью датчиков, который испытуемые включали самостоятельно. По инструкции, они должны были начать запись непосредственно перед половым актом и отключить её сразу после оргазма мужчины. Насколько точно пары следовали протоколу, неизвестно.

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Также исследователи выяснили, что с каждым прожитым годом продолжительность сексуальной активности сокращается примерно на минуту.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями средняя продолжительность секса обычно короче и составляет примерно 18 минут.

Как часто нужно заниматься сексом?

Желание заниматься сексом зависит от индивидуальных предпочтений и половой конституции, которая может быть сильной, слабой или средней. Это совокупность физиологических и психологических характеристик, которые связаны с сексуальностью. Самый простой способ оценить половую конституцию — рассчитать трохантерный индекс по формуле: рост в сантиметрах разделить на длину ноги (расстояние от бугорка на бедре до пола). Чем выше балл, тем чаще возникает желание заниматься сексом.

Общих рекомендаций по частоте интимной близости нет. Согласно исследованию Вашингтонского университета, в среднем взрослые люди занимаются им 54 раза в год, это примерно раз в неделю. Однако полное отсутствие секса не патология, если это устраивает человека (или пару). Любопытно, что доля людей, которые не ведут половую жизнь, растёт. Опрос учёных из Каролинского института показал: двое из трёх мужчин в США в возрасте от 18 до 24 лет не имели ни одного полового контакта в течение года.

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Размер имеет значение?

Долгое время считалось, что средняя длина мужского полового органа составляет 15–16 сантиметров. Эти данные опираются на знаменитые исследования о сексуальности доктора Кинси. Мужчин в возрасте от 20 до 59 лет просили измерить длину члена он живота до головки, средний результат получился 15,7 сантиметра. Позже похожие замеры проводили другие учёные, но у всех был один большой недостаток: мужчины измеряли половой орган самостоятельно, а данные не проверяли.

Несовершенство такого метода хорошо иллюстрирует исследование 2014 года. Сначала мужчины самостоятельно оценивали размер пениса, в среднем у них получалось 15,8 сантиметра. А потом такие же замеры попросили сделать женщин, и средний показатель был уже 13,4 сантиметра.

Исследования, в которых длину полового органа измеряют врачи, приходят к тому же выводу: средняя длина нормального члена в состоянии эрекции составляет 12–13 сантиметров.

Научных работ, которые бы оценивали толщину полового члена, не так много. Попытку изучить влияние этого параметра на половой акт предприняли учёные из Университета Башкент в Турции. Они провели опрос среди мужчин и женщин и выяснили, что обхват полового члена среди турецких мужчин составил в среднем 8,2 сантиметра. При этом мужчины считают, что для сексуального удовольствия значение имеет длина, а не толщина (68% против 10%). Среди женщин значение длины полового члена для хорошего секса отметили 19% опрошенных, а толщины — 24%. Остальные указывали, что важны оба показателя.

Секс вместо спорта?

Секс можно назвать формой физической активности, но заменить полноценную тренировку им не получится. За один половой контакт в среднем тратится всего около 100 ккал. Причём исследования показывают, что женщины тратят ещё меньше — около 70–80 ккал. Частота сердечных сокращений при этом составляет от 90 до 130 ударов в минуту, а в пиковые моменты повышается до 170 ударов, хотя многое зависело от позы и активности движений. Для сравнения: стандартная силовая тренировка в зале сжигает 200–300 ккал, а полчаса бега — 300 ккал.

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Считается, что продолжительность полового акта имеет небольшое значение с точки зрения пользы секса для физического здоровья. Важнее интенсивность движений и энергетические затраты.

Регулярный секс по обоюдному желанию также может быть полезен для психоэмоционального состояния. Исследование Шэньчжэньского университета показало, что интимная близость раз в неделю снижает риск развития депрессии.

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Главное

Желание заниматься сексом зависит от половой конституции. Одинаково нормально хотеть интимной близости раз в неделю, каждый день или вообще не испытывать такого желания. Средняя длина полового члена — 12–13 сантиметров. Насколько важен этот параметр, научно определить трудно. В одном исследовании большинство женщин отметили, что толщина члена важнее для сексуального удовлетворения, чем длина. Продолжительность полового контакта варьируется от 8 до 70 минут, но с возрастом может уменьшаться. За один половой акт тратится примерно 100 ккал, поэтому секс не может заменить полноценную тренировку.

Важные исследования