5 товаров для здоровья с маркетплейсов, которые могут навредить

Удалять бородавки и лечить анальные трещины без консультации врача может быть опасно — продукты формата do it yourself могут ухудшить состояние. Разобрались в деталях.

Увлажняющие и отбеливающие средства для интимных зон

В норме женская интимная область не нуждается в дополнительной уходовой продукции: достаточно обычной воды и мягкого моющего средства. На маркетплейсах предлагают:

увлажняющие маски для интимной зоны;

дезодоранты;

отбеливающие пилинги.

В составе таких средств есть растительные экстракты, увлажняющие компоненты, ароматизаторы и кислоты. При этом производитель не обязан раскрывать полный состав, так как это косметический продукт, а не лекарство.

«Использование ароматизаторов в таких средствах может маскировать уже имеющиеся заболевания у женщин. Есть риск, что появятся раздражение и дискомфорт в интимной зоне, начнётся бактериальный вагиноз — нарушение микрофлоры, которое приводит к появлению неприятного запаха. Особенно настораживают сомнительные средства для интимного отбеливания. Они могут вызвать серьёзную аллергическую реакцию, воспаление, ожоги, в какой-то степени даже спровоцировать эндокринные и онкологические заболевания. Проводить такие процедуры безопасно только в специализированных клиниках, где применяют сертифицированные методики». Елена Трубкина акушер-гинеколог, врач-УЗИ, к. м. н.

Средства для удаления кожных образований (папиллом, бородавок)

Их продвигают как натуральные методы терапии. Однако экстракты не входят в список рекомендованных способов лечения этих заболеваний.

Принцип действия таких препаратов: они вызывают химический ожог, который приводит к нарушению кровоснабжения папилломы или бородавки, то есть к некрозу. За несколько дней образование действительно темнеет, высыхает и отмирает.

Но этот эффект обеспечивается за счёт того, что в составе, помимо экстрактов растений, есть ещё фенол, уксусная кислота или щёлочи. Поэтому при контакте со здоровой кожей появится сильный химический ожог. Особенно опасно попадание в глаза.

Вторая опасность — самолечение. Кроме папиллом есть много видов кожных новообразований, среди них могут быть и злокачественные. Например:

Базалиома — эта форма рака развивается медленно, но может привести к необратимым дефектам кожи.

— эта форма рака развивается медленно, но может привести к необратимым дефектам кожи. Плоскоклеточный рак — опухоль, которая на ранней стадии может быть похожа на бородавку.

— опухоль, которая на ранней стадии может быть похожа на бородавку. Меланома — одна из самых агрессивных опухолей кожи. Вопреки расхожему мнению, она не всегда возникает из родинок. Больше чем в половине случаев меланома образуется на чистой коже.

В домашних условиях отличить злокачественную опухоль от простой папилломы или бородавки невозможно. Когда новообразование удаляют в клинике, его отправляют на гистологию — исследование тканей на злокачественные клетки. Оно позволяет убедиться, что опухоль не опасна.

«Самостоятельное удаление бородавок и папиллом может привести к таким последствиям, как аллергические реакции, повреждение здоровой кожи, ожог, воспаление и даже кровотечение, особенно при удалении крупных бородавок. На коже могут остаться рубцы. Пациент может перепутать бородавку со злокачественным новообразованием, поэтому даже опытный врач всегда проводит забор материала для гистологического исследования». Ирина Комарова врач-дерматовенеролог, косметолог

Массажёр для глаз

Он похож на очки виртуальной реальности. Заявленное действие:

вибромассаж и прогрев области глаз, чтобы уменьшить отёки и тёмные круги;

и прогрев области глаз, чтобы уменьшить отёки и тёмные круги; стимуляция обновления кожи, замедление старения;

обновления кожи, замедление старения; усиление кровоснабжения глаз, профилактика заболеваний и улучшение зрения;

профилактика заболеваний и улучшение зрения; снятие усталости и стресса.

Данных, что массаж, а тем более прогревание глаз может быть профилактикой болезней или улучшить зрение, нет.

Иногда любое воздействие на глаза (механическое, температурное) может и вовсе спровоцировать обострение, если у человека уже есть заболевание — например, глаукома или отслоение сетчатки.

Что касается снятия отёков, то здесь намного эффективнее будут работать обычные физические упражнения. Даже пятнадцатиминутная разминка или ходьба в быстром темпе помогают улучшить лимфоток и убрать припухлости, в том числе в области глаз.

Ванночки от геморроя и анальных трещин

Визит к проктологу откладывают по разным причинам, например боятся боли при осмотре. Поэтому именно средства от геморроя многие предпочитают покупать самостоятельно, а не по рекомендации врача. В составе — экстракты растений и эфирные масла. В чём опасность?

Растительные препараты и масла не входят в рекомендации по лечению геморроя, так как их эффективность не доказана.

Зато они могут вызвать аллергическую реакцию, то есть усиление отёка, зуда и боли.

реакцию, то есть усиление отёка, зуда и боли. Если откладывать визит к врачу, могут появиться осложнения. Например, анальная трещина в остром периоде поддаётся лечению без операции. Если же тратить время на самолечение, края трещины могут утолщиться и на них появится рубцовая ткань, что будет мешать заживлению.

Крем от опухолей

Косметическое средство содержит экстракт ядовитого растения — болиголова. Раньше болиголов действительно применяли, однако постепенно от него отказались: эффективность не подтвердилась, а риск отравления был высоким.

Заявлено, что крем можно применять при бородавках, папилломах и даже липомах.

Это доброкачественная опухоль, которая состоит из жировой ткани. Она обычно не угрожает жизни, но может разрастаться до крупных размеров. Липому можно удалить только хирургически. Ни мази, ни кремы не могут уменьшить новообразование, так как оно располагается глубоко под кожей.

При этом есть другая разновидность опухоли жировой ткани — липосаркома. Это, в отличие от липомы, злокачественная опухоль, которая требует немедленного лечения. Поэтому использование таких кремов — это двойной риск:

Во-первых, в составе есть ядовитый экстракт.

Во-вторых, опухоль может оказаться злокачественной. В этом случае самолечение — потеря времени и уменьшение шанса на выздоровление.

Главное

Самолечение товарами для здоровья, которые продают в интернете, может навредить. Эти средства не проходят проверок эффективности и безопасности, как лекарства, их побочные действия неизвестны. Маски и дезодоранты для интимных зон могут вызывать раздражение и нарушение микрофлоры. Удалять папилломы и бородавки в домашних условиях опасно — любые кожные образования требуют диагностики у врача, нужно гистологическое исследование, иначе есть риск пропустить начало онкологического процесса. Массажёр для глаз не работает против отёков и не улучшает зрение. Ванночки от геморроя и анальных трещин могут спровоцировать аллергию, усиление зуда и боли. А кремы с экстрактами ядовитых растений бессмысленно применять против опухолей: эффекта не будет, зато есть риск потерять время для лечения.