Учёные назвали бесплатную альтернативу тренажёрному залу

Ежедневный подъём по лестнице укрепляет сердце, кости и даже продлевает жизнь. Разобрались, какие ещё показатели здоровья можно улучшить на ступеньках.

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Это полезно для сердца

В отличие от обычной ходьбы, здесь тело преодолевает силу тяжести. Это требует работы большего числа мышц, в результате чего тратится больше калорий.

Такая нагрузка укрепляет сердечно-сосудистую систему. Согласно крупному исследованию, опубликованному в журнале Atherosclerosis, ежедневный подъём по лестнице хотя бы на 50 ступенек (примерно 4–5 этажей) снижает риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых болезней на 20%. Эффект сохраняется даже у людей с наследственной предрасположенностью к болезням сердца.

Как это работает

Подъём по лестнице — одновременно кардионагрузка и лёгкая силовая тренировка. При этом включаются мышцы ног, ягодиц и корпуса, ускоряется сердечный ритм и усиливается кровообращение.

Даже короткие, но регулярные (это важно) подъёмы снижают риск смерти. Это показал метаанализ, включивший данные почти полумиллиона человек. У тех, кто регулярно поднимается по лестнице, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 39% ниже.

Исследователи объясняют результаты несколькими положительными эффектами:

Нагрузка на сердце и лёгкие повышает выносливость (улучшаются показатели работы этих органов).

(улучшаются показатели работы этих органов). Нагрузка на мышцы повышает обмен веществ, благодаря чему удаётся поддерживать сахар в норме.

благодаря чему удаётся поддерживать сахар в норме. Улучшается микроциркуляция (за счёт хорошей работы капилляров), благодаря чему снижается воспаление.

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Укрепляет кости

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Ходить по ступенькам особенно полезно женщинам в менопаузе. Известно, что после 50 лет у них резко возрастает вероятность развития остеопороза (снижения плотности костей).

В исследовании 2023 года учёные из Великобритании и США установили, что регулярная ходьба по лестнице увеличивает плотность костей и стабилизирует походку.

При движении вверх на кости ног приходится серьёзная механическая нагрузка. Под её воздействием:

В костных тканях активируются остеобласты — клетки, образующие новую костную массу.

— клетки, образующие новую костную массу. Уменьшается активность остеокластов — клеток, разрушающих кость.

— клеток, разрушающих кость. Усиливается синтез коллагена и минерализация костей.

Ещё один немаловажный аспект таких тренировок — они улучшают баланс и координацию движений, защищая человека от падений (что особенно важно в пожилом возрасте).

Снижается риск метаболического синдрома

Это состояние, при котором у человека одновременно:

высокое давление ,

, инсулинорезистентность (невосприимчивость к инсулину),

(невосприимчивость к инсулину), ожирение ,

, высокий уровень триглицеридов (жировых клеток, которые служат источником энергии) в крови.

Исследование, опубликованное в BMC Public Health, показало, что ежедневное преодоление лестничных пролётов снижает риск развития метаболического синдрома. В другом исследовании учёные пришли к выводу, что положительный эффект лучше всего достигается у женщин.

Чем чаще вы двигаетесь в течение дня, тем активнее работает обмен веществ. В свою очередь это способствует:

нормализации давления ;

; снижению уровня сахара и триглицеридов в крови.

Продлевает жизнь

Международная группа учёных в 2021 году установила любопытный факт: у людей, которые поднимались на пять и более этажей в день, риск смерти от любых причин был ниже на 9%. А риск смерти от онкологических заболеваний снижался на 12%.

Важно. Учёные не сравнивали подъём по лестнице с другими видами физической активности. Целью исследования было наглядно продемонстрировать, что простая ежедневная нагрузка (которая не требует ни финансовых затрат, ни большого количества времени) может сильно улучшить качество жизни.

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С чего начать

Как обычно, с малого:

Первые 1–2 недели достаточно будет подниматься до 2–3-го этажа.

достаточно будет подниматься до 2–3-го этажа. Делайте паузы, дышите спокойно и следите за самочувствием.

И ещё несколько советов:

Подберите обувь с хорошей амортизацией.

При подъёме держите спину ровно.

Ставьте на ступеньку всю стопу.

Перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом, если:

у вас есть хронические заболевания сердца, лёгких или суставов;

сердца, лёгких или суставов; появляются одышка и головокружение при лёгких нагрузках.

И помните, главное здесь (как и при любых физических нагрузках) — регулярность.

Главное

Подъём по лестнице — это простой, доступный и эффективный вид физической нагрузки. Такая активность укрепляет сердце, улучшает обмен веществ, улучшает состояние костей и даже продлевает жизнь.

Важные исследования