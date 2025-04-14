Лишний вес, частые простуды и ещё 3 признака профессионального выгорания
Это состояние сказывается не только на мотивации и результатах, но и на здоровье. Разобрались, какие сигналы подаёт организм, когда работа стала токсичной.
Всемирная организация здравоохранения определяет профессиональное выгорание так — это синдром, который возникает в результате хронического стресса на работе и с которым не удаётся справиться. Причины этого явления:
- перегрузки,
- отсутствие поддержки со стороны коллектива,
- потеря смысла своей деятельности.
Проблемы со сном
Один из первых симптомов — бессонница. Человек может чувствовать себя измотанным весь день, но как только ложится спать, в голову приходят тревожные мысли и не дают заснуть. Иногда сон становится неглубоким и прерывистым.
Исследования показывают, что у людей с симптомами выгорания риск хронической бессонницы выше. Особенно это касается работников с высокой эмоциональной нагрузкой, например, медиков.
В одном из исследований Университета Кёнхи (Сеул, Южная Корея) было показано, что скучная работа тоже приводит к бессоннице. От скуки работник выгорает, а потом у него возникают проблемы со сном.
Лишний вес
Психика пытается компенсировать хронический стресс — нередко с помощью вкусной еды. Cладости, жирная и калорийная пища высвобождают дофамин — нейромедиатор, отвечающий в том числе за чувство радости. Установлено, что у людей с профессиональным выгоранием чаще наблюдается эмоциональное переедание и неконтролируемый аппетит.
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Как показало одно финское исследование, женщины с признаками выгорания хуже контролируют аппетит и вес (он выше) по сравнению с работницами со стабильным эмоциональным состоянием. Аналогичные исследования проводили и в Швеции, работа учёных из Гетеборгского университета показала связь между выгоранием и лишним весом.
Головные боли и мигрени
Исследование, проведённое среди медсестёр на Тайване, показало, что стресс на работе напрямую связан с головной болью. Чем выше нагрузка и меньше удовлетворённость от работы — тем чаще болит голова. Причём речь идёт не о случайных кратковременных эпизодах. Это изматывающие головные боли напряжения и мигрени, которые могут надолго выбить из колеи.
Интересно, что чаще всего такие боли встречались у молодых и неопытных сотрудников. То есть у тех, кто ещё старается держать планку любой ценой и изо всех сил справляться с перегрузками.
Мигрень, в свою очередь, способствует профессиональному выгоранию. Получается замкнутый круг, из которого можно выйти только кардинально изменив образ жизни и подход к работе.
Частые простуды
Учёные из Национального института охраны труда и здоровья выяснили, что у людей с высоким уровнем выгорания снижается активность естественных киллеров — иммунных клеток которые первыми вступают в бой с вирусами. Чем сильнее выгорание, тем меньше таких клеток в крови. Это означает, что, например, с респираторными вирусами (которые вызывают простуду и грипп) организм будет справляться хуже. Простуды могут стать частыми и более длительными.
Чек-лист для предупреждения выгорания на работе
Проблемы с кишечником
Вздутие, спазмы, нестабильный стул, изжога и тошнота — симптомы, которые могут возникать на фоне выгорания. Связано это с гормонами стресса, в частности кортизолом. Он влияет на моторику кишечника, состав микрофлоры и усиливает воспалительные процессы.
Выгорание или депрессия?
Выгорание можно спутать с депрессией, поскольку у обоих состояний есть некоторые общие симптомы. В частности, это хроническая усталость, потеря интереса, проблемы с концентрацией внимания. Но между ними есть ключевые различия.
Выгорание:
- связано с внешними обстоятельствами — чаще всего с условиями работы,
- это реакция на хронический стресс,
- не лишает человека от удовольствий из других сфер жизни (хобби, личная жизнь, отдых).
Депрессия:
- может возникнуть и без видимых причин (часто она обусловлена генетикой, биохимией мозга, психотравмами),
- не позволяет человеку радоваться из-за ангедонии.
Ангедония: почему пропадает вкус к жизни и как его вернуть
Как себе помочь
Если вы выгорели, то стоит:
Позаботиться о своём здоровье. Постарайтесь наладить режим сна, больше двигаться и давать организму посильные физические нагрузки, следите за питанием.
Сделать паузу. Если есть возможность — возьмите выходной или отпуск. Не думайте в это время о работе. Это поможет переосмыслить своё текущее состояние и расставить приоритеты.
Делать то, что приносить радость. Это может быть хобби, встреча с близкими и любое другое приятное занятие.
Обратитесь за помощью к психологу (или психотерапевту), если понимаете, что самостоятельно справиться сложно.
Главное
Профессиональное выгорание может подорвать здоровье. Это головные боли, мигрени, бессонница, частые простуды, проблемы с пищеварением и лишний вес. Важно вовремя распознать тревожные сигналы, сделать паузу, пересмотреть режим и образ жизни. Если справиться самостоятельно не получается, обратитесь за профессиональной помощью.
Профессиональное выгорание: что это, как его распознать и избежать
Важные исследования
- Связь профессионального выгорания и бессонницы: как предотвратить нарушение сна у работников — о том, как эмоциональное истощение на работе связано с бессонницей.
- Опосредующая роль выгорания между рабочей скукой и бессонницей у корейских наёмных работников — о том, что скука на работе повышает риск бессонницы, а выгорание частично объясняет этот эффект, выступая как промежуточное звено.
- Профессиональное выгорание, пищевое поведение и масса тела у женщин — о том, как выгорание связано с эмоциональным перееданием.
- Тяжесть мигрени и профессиональное выгорание — о том, что мигрень и её выраженность напрямую связаны с уровнем профессионального выгорания, независимо от депрессии и стресса.
- Влияние профессионального стресса на желудочно-кишечный тракт — о том, как хронический стресс на работе способствует развитию нарушений со стороны ЖКТ.