Лишний вес, частые простуды и ещё 3 признака профессионального выгорания

Это состояние сказывается не только на мотивации и результатах, но и на здоровье. Разобрались, какие сигналы подаёт организм, когда работа стала токсичной.

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Всемирная организация здравоохранения определяет профессиональное выгорание так — это синдром, который возникает в результате хронического стресса на работе и с которым не удаётся справиться. Причины этого явления:

перегрузки,

отсутствие поддержки со стороны коллектива,

потеря смысла своей деятельности.

Проблемы со сном

Один из первых симптомов — бессонница. Человек может чувствовать себя измотанным весь день, но как только ложится спать, в голову приходят тревожные мысли и не дают заснуть. Иногда сон становится неглубоким и прерывистым.

Исследования показывают, что у людей с симптомами выгорания риск хронической бессонницы выше. Особенно это касается работников с высокой эмоциональной нагрузкой, например, медиков.

В одном из исследований Университета Кёнхи (Сеул, Южная Корея) было показано, что скучная работа тоже приводит к бессоннице. От скуки работник выгорает, а потом у него возникают проблемы со сном.

Лишний вес

Психика пытается компенсировать хронический стресс — нередко с помощью вкусной еды. Cладости, жирная и калорийная пища высвобождают дофамин — нейромедиатор, отвечающий в том числе за чувство радости. Установлено, что у людей с профессиональным выгоранием чаще наблюдается эмоциональное переедание и неконтролируемый аппетит.

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Как показало одно финское исследование, женщины с признаками выгорания хуже контролируют аппетит и вес (он выше) по сравнению с работницами со стабильным эмоциональным состоянием. Аналогичные исследования проводили и в Швеции, работа учёных из Гетеборгского университета показала связь между выгоранием и лишним весом.

Головные боли и мигрени

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Исследование, проведённое среди медсестёр на Тайване, показало, что стресс на работе напрямую связан с головной болью. Чем выше нагрузка и меньше удовлетворённость от работы — тем чаще болит голова. Причём речь идёт не о случайных кратковременных эпизодах. Это изматывающие головные боли напряжения и мигрени, которые могут надолго выбить из колеи.

Интересно, что чаще всего такие боли встречались у молодых и неопытных сотрудников. То есть у тех, кто ещё старается держать планку любой ценой и изо всех сил справляться с перегрузками.

Мигрень, в свою очередь, способствует профессиональному выгоранию. Получается замкнутый круг, из которого можно выйти только кардинально изменив образ жизни и подход к работе.

Частые простуды

Учёные из Национального института охраны труда и здоровья выяснили, что у людей с высоким уровнем выгорания снижается активность естественных киллеров — иммунных клеток которые первыми вступают в бой с вирусами. Чем сильнее выгорание, тем меньше таких клеток в крови. Это означает, что, например, с респираторными вирусами (которые вызывают простуду и грипп) организм будет справляться хуже. Простуды могут стать частыми и более длительными.

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Проблемы с кишечником

Вздутие, спазмы, нестабильный стул, изжога и тошнота — симптомы, которые могут возникать на фоне выгорания. Связано это с гормонами стресса, в частности кортизолом. Он влияет на моторику кишечника, состав микрофлоры и усиливает воспалительные процессы.

Выгорание или депрессия?

Выгорание можно спутать с депрессией, поскольку у обоих состояний есть некоторые общие симптомы. В частности, это хроническая усталость, потеря интереса, проблемы с концентрацией внимания. Но между ними есть ключевые различия.

Выгорание:

связано с внешними обстоятельствами — чаще всего с условиями работы,

это реакция на хронический стресс,

не лишает человека от удовольствий из других сфер жизни (хобби, личная жизнь, отдых).

Депрессия:

может возникнуть и без видимых причин (часто она обусловлена генетикой, биохимией мозга, психотравмами),

не позволяет человеку радоваться из-за ангедонии.

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Как себе помочь

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Если вы выгорели, то стоит:

Позаботиться о своём здоровье. Постарайтесь наладить режим сна, больше двигаться и давать организму посильные физические нагрузки, следите за питанием.

Сделать паузу. Если есть возможность — возьмите выходной или отпуск. Не думайте в это время о работе. Это поможет переосмыслить своё текущее состояние и расставить приоритеты.

Делать то, что приносить радость. Это может быть хобби, встреча с близкими и любое другое приятное занятие.

Обратитесь за помощью к психологу (или психотерапевту), если понимаете, что самостоятельно справиться сложно.

Главное

Профессиональное выгорание может подорвать здоровье. Это головные боли, мигрени, бессонница, частые простуды, проблемы с пищеварением и лишний вес. Важно вовремя распознать тревожные сигналы, сделать паузу, пересмотреть режим и образ жизни. Если справиться самостоятельно не получается, обратитесь за профессиональной помощью.

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