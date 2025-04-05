Открытия недели: грозная супербактерия, депрессия от колбасы и новое обезболивающее

А ещё учёные выяснили, как сердечная недостаточность влияет на мозг и почему плато при похудении — это нормально.

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В Малайзии описали супербактерию

Это опасный штамм бактерии Acinetobacter baumannii. Она устойчива к большинству антибиотиков, и это усложняет лечение. Исследование опубликовано в журнале Microbial Genomics.

Группа учёных из Малайзии и Великобритании проанализировала 126 образцов A. baumannii, собранных за 10 лет в крупнейшей больнице малайзийского штата Тренгану. Оказалось, что почти все случаи были вызваны «глобальным клоном 2» (GC2). Это один из самых опасных и распространённых видов в мире.

97% образцов содержали плазмиды — небольшие кольцевые участки ДНК. С их помощью бактерии обмениваются между собой генетической информацией, в частности генами устойчивости к антибиотикам. Это позволило бактериям выработать резистентность к большинству антибиотиков.

A. baumannii вызывает тяжёлые инфекции крови, лёгких и мочевыводящих путей, особенно в условиях стационара. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила её в список критически опасных возбудителей. Эта работа ещё раз подчёркивает то, какую угрозу представляют устойчивые штаммы, и необходимость разрабатывать новые антибиотики.

Женские половые гормоны дали обезболивающий эффект

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Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили новый механизм подавления боли. Оказалось, что женские половые гормоны заставляют иммунные клетки вырабатывать естественные опиоиды (обезболивающие) — энкефалины. Исследование опубликовано в журнале Science.

Исследователи провели эксперимент на мышах. Они вводили животным эстроген и прогестерон. Оказалось, что под действием гормонов иммунные клетки оболочек спинного мозга начинают вырабатывать энкефалины. Эти вещества блокируют болевые сигналы. Таким образом, гормоны снижают чувствительность к боли.

Открытие объясняет:

почему некоторые обезболивающие препараты действуют эффективнее у женщин;

почему после менопаузы (когда уровень эстрогена и прогестерона снижается) у женщин чаще возникает хроническая боль.

Учёные уже начали искать возможность генетически запрограммировать иммунные клетки на постоянную выработку энкефалинов у обоих полов. Если такая стратегия окажется эффективной, она может изменить жизнь миллионов людей с хронической болью.

Сердечная недостаточность вредит мозгу

У людей с сердечной недостаточностью когнитивные способности снижаются быстрее, чем у здоровых. К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского университета, проанализировав данные почти 30 тысяч взрослых. Результаты опубликованы в Circulation: Heart Failure.

Исследователи установили, что у пациентов с сердечной недостаточностью особенно быстро ухудшались внимание, память, способность решать задачи, а также исполнительные функции (планирование, самоконтроль, принятие решений). У пожилых, женщин и представителей белой расы когнитивный спад был сильнее.

Учёные рекомендуют регулярно проводить когнитивный скрининг у пожилых пациентов с сердечной недостаточностью, чтобы вовремя выявлять тех, кому может понадобиться дополнительная поддержка.

Сердечная недостаточность: как распознать и что делать

Плато при похудении не провал: новые данные об особенностях потери веса

Исследователи из CSIRO (Национального научного агентства Австралии) развенчали миф, что похудение должно идти по строго нисходящей линии. Даже если вес останавливается или немного колеблется, это не мешает достичь хороших результатов. Результаты опубликованы в Journal of Medical Internet Research.

Анализ данных более 6500 пользователей программы CSIRO Total Wellbeing Diet за 12 месяцев показал, что даже при наличии плато (периодов, когда вес не снижается) участники успешно худели. В частности:

две трети потеряли не менее 5% от начального веса;

потеряли не менее 5% от начального веса; около трети — не менее 10%;

— не менее 10%; у всех пациентов с успехом похудения были плато длительностью около трёх месяцев.

Авторы подчёркивают, что плато — это нормальная часть процесса. Главное — не останавливаться. Худеющим важно преодолеть психологический эффект от плато. Нужно и дальше продолжать следить за питанием и заниматься спортом. В какой-то момент вес пойдёт вниз.

Ультрапереработанную еду связали с депрессией у пожилых людей

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Группа австралийских учёных установила, что регулярное употребление ультрапереработанной пищи повышает риск депрессии. Исследование опубликовано в BMC Medicine.

К таким продуктам относят сладкие напитки, колбасы, готовые блюда, соусы, сладости. Они содержат много сахара, соли, жиров и пищевых добавок.

В исследовании приняли участие более 11 тысяч австралийцев старше 70 лет. Выяснилось, что:

Более 30% потребляли минимум четыре порции ультрапереработанной пищи в день.

потребляли минимум четыре порции ультрапереработанной пищи в день. За 5,8 года наблюдений у 41,8% участников развились симптомы депрессии.

наблюдений участников развились симптомы депрессии. Высокая доля ультрапереработанной пищи в рационе увеличивала риск депрессии на 10–11% даже после учёта других факторов (пол, вес, болезни, образование и др.).

Особенно выраженной связь между такой едой и депрессией оказалась у женщин, людей с избыточным весом и более низким уровнем образования.

Ожирение, инфаркт и депрессия: чем ещё опасны ультрапереработанные продукты

Главное

В Малайзии выявили устойчивую к антибиотикам супербактерию, угрожающую глобальной системе здравоохранения. А женские половые гормоны неожиданно показали обезболивающий эффект. Также учёные подтвердили, что сердечная недостаточность ускоряет когнитивный спад, а при похудении временное плато — это вполне нормально. Данные из Австралии показывают, что регулярное употребление ультрапереработанной пищи увеличивает риск депрессии у пожилых.

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