Титановое лицо, скрепка в бронхах и другие курьёзные случаи из медицины

В Нидерландах любовь к молоку довела мужчину до реанимации. Об этих и других интересных случаях из практики врачей — в дайджесте «Рамблера».

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Хирурги восстановили пациенту лицо после аварии

56-летний мужчина из Москвы столкнулся на электросамокате с другим водителем и получил серьёзные травмы головы. У него был ушиб головного мозга, перелом твёрдого нёба и сложный перелом лицевых костей — они буквально разбились на множество осколков.

Челюстно-лицевые хирурги Мытищинской больницы реконструировали пострадавшему лицевой скелет. Операция длилась 5 часов. Как рассказывают врачи, за это время они создали для пациента маску из титановых пластин, которая удерживает ткани вместо удалённых костных обломков.

Операция прошла успешно, пациента уже выписали. Ему предстоит протезирование зубов и коррекция прикуса.

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14-летняя девочка год жила с канцелярской кнопкой в бронхах

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Всё это время пациентка из Воронежа страдала от кашля и одышки, которые не поддавались лечению. Причину симптомов удалось найти после рентгена и компьютерной томографии. На снимках грудной клетки врачи заметили инородное тело и направили девочку на операцию. Кнопка была в теле очень долго, и в бронхиальном дереве развилось обширное воспаление. Это осложняло операцию, хирургам удалось извлечь инородный предмет с третьего раза. Они делали это с помощью специального оптического прибора и обошлись без разрезов. Как оказалось, девочка случайно проглотила кнопку год назад, но побоялась признаться родителям.

В США зубная боль помогла обнаружить у пациента серьёзные проблемы с глазами

Случай произошёл с 60-летней женщиной, которая обратилась в отделение неотложной помощи с зубной болью. Врачи заподозрили глаукому — повышение внутриглазного давления. Иногда при глаукоме действительно болят зубы, и это оказался тот случай.

Женщине сделали лазерную иридэктомию — проколы в радужной оболочке глаз, — чтобы облегчить отток жидкости и снизить давление. Процедура прошла успешно, на следующий день её выписали.

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Краснодарские врачи прооперировали беременную пациентку с аппендицитом

В больницу девушка поступила на 28-й неделе беременности с жалобами на сильную боль в животе. Во время обследования у неё выявили некроз миомы матки (отмирание доброкачественной опухоли) и аппендицит. Несмотря на высокие риски, хирурги приняли решение оперировать. Они удалили опухоль и аппендикс с минимальной кровопотерей и сохранили беременность. Пациентка уже идёт на поправку, плоду ничего не угрожает.

Травматологи спасли пациента от ампутации ноги

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49-летний мужчина пахал землю мотокультиватором и случайно наступил на механизм, его ногу намотало на плуг. В больницу его доставили вместе с культиватором. После рентгена выяснилось, что от костей голени отломилось 17 осколков, а сама нога вывернута внутрь. Врачам нужно было действовать оперативно, чтобы избежать отмирания тканей и ампутации.

Команда травматологов оперировала конечность в несколько этапов. Они заново собрали кость и зафиксировали её аппаратом Илизарова. На восстановление ушло несколько месяцев, сейчас мужчина проходит реабилитацию и может полноценно ходить.

В Нидерландах мужчина оказался в реанимации из-за молока

54-летний пациент поступил в больницу с одышкой, повышенным потоотделением и частым мочеиспусканием. Анализ крови показал, что у него повышен уровень сахара в крови. Врачи подозревали диабет, пока мужчина не сообщил, что в последнее время выпивал по 22 литра цельного молока в день. Врачи предположили, что это и стало причиной плохого самочувствия и повышения уровня сахара. После гормональной терапии и инсулина показатели пациента начали улучшаться. Его выписали с рекомендацией ограничить потребление молока до трёх чашек в день.

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Хирурги прооперировали юношу с редким синдромом Протея

Это врождённая патология, которая встречается у одного человека из миллиона. Из-за болезни у 21-летнего пациента кости увеличились в объёме и деформировали правую ногу. Костные наросты мешали ходить и болели. Врачи Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна удалили наросты и сформировали новую форму стопы, близкую к анатомической. На этом лечение не закончилось: юноше предстоит ещё одна операция для восстановления большого пальца стопы и, вероятно, замена суставов. Тогда пациент сможет вернуться к полноценной жизни без болей.

Главное

Врачи прооперировали беременную пациентку с аппендицитом и миомой матки и достали из бронхов подростка канцелярскую кнопку. Со сложными случаями столкнулись отечественные травматологи и челюстно-лицевые хирурги. Одному пациенту грозила ампутация после того, как его ногу затянуло в культиватор. Второй сломал лицевые кости в результате аварии на самокате. Обоим пациентам сделали операции и восстановили лицо и конечность. В Нидерландах медики описали случай мужчины, который выпил слишком много молока и попал в больницу из-за высокого уровня сахара в крови.