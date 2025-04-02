Что делать, если укусила змея: 6 шагов

Змеи просыпаются, а это значит, что следует быть осторожными на прогулках по лесу. Разобрались, насколько опасны змеи, которые обитают в России, и что делать, если одна из них вас укусила.

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В России обитает несколько видов ядовитых змей. Самые известные — гадюки. Некоторые из них живут в европейской части, другие — в Сибири и на Дальнем Востоке. А в южных регионах можно столкнуться и с ядовитыми змеями из семейства аспидов.

Укусы редко бывают смертельными. Тем не менее они опасны, особенно для детей, пожилых и людей с аллергией.

Гюрза

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Это самая крупная ядовитая змея в нашем регионе. В длину может достигать 2 метров. Цвет — от серо-коричневого до почти чёрного с ромбовидными или зигзагообразными пятнами. Обитает на Кавказе (в основном в Дагестане).

Яд гюрзы разрушает клетки крови и некоторых тканей, вызывает сильный отёк и отравление. Если гюрза укусила, нужна срочная медицинская помощь. В 10–15% случаев укус этой змеи приводит к смерти.

Обыкновенная гадюка

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Самая распространённая ядовитая змея в России. Живёт почти на всей территории страны — от Калининграда до Сибири. Узнать её можно по характерной зигзагообразной полосе вдоль спины, хотя бывают и полностью чёрные особи.

Гадюка предпочитает леса, болота и опушки. Её яд сравнительно слабый, но укус болезненный. У некоторых людей возможна аллергическая реакция. Смертельные случаи очень редки.

Восточная степная гадюка

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По размеру меньше, чем обыкновенная. Встречается в степях и полупустынях юга России: в Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии. Длина — до 60 см. Окраска — серо-коричневая с тёмными пятнами. Яд действует в основном на кровеносную систему. Последствия укуса такие же, как и у обыкновенной гадюки.

Щитомордник

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Характерная черта этих змей — приплюснутая морда. Обитает щитомордник в Сибири, Приморье и на Дальнем Востоке. Длина может достигать 75 см. Цвет — коричнево-серый с тёмными пятнами.

Щитомордник считается умеренно ядовитым. Его яд вызывает отёк и боль. Укус требует медицинской помощи, особенно если пострадавший — ребёнок.

Тигровый уж

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Внешне он похож на обычного ужа, но с яркими полосками — чёрными, зелёными и жёлтыми. Обитает на Дальнем Востоке, в Амурской области, Приморье и Хабаровском крае.

Примечательно, что тигровый уж — вторично ядовитый. Он не производит яд, а накапливает его, питаясь ядовитыми особями (преимущественно ядовитыми жабами). В это время его слюна становится токсичной. Для человека тигровый уж почти не опасен и кусает очень редко.

Что происходит после укуса

Укус ядовитой змеи запускает каскад биохимических реакций. В зависимости от вида действие токсинов может быть разным: одни разрушают ткани, другие влияют на свёртываемость крови, третьи — на нервную систему.

Вот основные компоненты змеиного яда:

гемотоксины разрушают стенки сосудов и клетки крови;

разрушают стенки сосудов и клетки крови; протеолитические ферменты разрушают белки тканей, вызывая отёк, боль и некроз (отмирание) на месте укуса;

разрушают белки тканей, вызывая отёк, боль и некроз (отмирание) на месте укуса; антикоагулянты нарушают свёртываемость крови, вызывают внутреннее кровотечение;

нарушают свёртываемость крови, вызывают внутреннее кровотечение; нейротоксины нарушают передачу нервных импульсов (у змей России нейротоксинов почти нет или есть, но в небольших количествах).

Попав под кожу, яд быстро распространяется через лимфу и кровь. Уже через 10–30 минут могут появиться первые симптомы.

Основные механизмы действия яда:

Местное повреждение тканей — появляются боль, отёк, покраснение, иногда пузыри и некроз.

— появляются боль, отёк, покраснение, иногда пузыри и некроз. Системное воспаление — организм реагирует на яд как на сильнейший аллерген.

— организм реагирует на яд как на сильнейший аллерген. Нарушение кровообращения — из-за воздействия на сосуды и кровь возникает риск тромбозов или кровотечений.

— из-за воздействия на сосуды и кровь возникает риск тромбозов или кровотечений. Общая интоксикация — с появлением слабости, головокружения, тошноты, падения давления (иногда).

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Что делать, если вас укусили

Обеспечить покой. Пострадавший должен меньше двигаться, особенно укушенной конечностью. Это замедлит распространение яда по организму.

Пострадавший должен особенно укушенной конечностью. Это распространение яда по организму. Фиксация конечности с помощью шины или повязки в приподнятом положении помогает снизить отёк и замедлить ток лимфы.

с помощью шины или повязки в приподнятом положении помогает снизить отёк и замедлить ток лимфы. Снять кольца, часы, тесные вещи. При развитии отёка они могут нарушить кровообращение.

При развитии отёка они могут нарушить кровообращение. Обработать место укуса антисептиком. Но не делайте это слишком интенсивно — не растирайте и не грейте место укуса.

Но не делайте это слишком интенсивно — не растирайте и не грейте место укуса. Пить воду. Избегайте обезвоживания, особенно при тошноте и потливости.

Избегайте обезвоживания, особенно при тошноте и потливости. Срочно вызвать скорую помощь. Или (если есть возможность) доставить пострадавшего в больницу.

Чего нельзя делать:

разрезать место укуса,

место укуса, высасывать яд,

яд, накладывать жгут,

жгут, прикладывать горячие компрессы,

горячие компрессы, употреблять алкоголь,

алкоголь, использовать народные средства.

О народных средствах

Народных рецептов при укусах змей множество, например:

обработка места укуса мочой ;

; обработка раны аммиачной водой ;

; прикладывание растений: листьев ясеня, бузины, подорожника, конопли;

растений: листьев ясеня, бузины, подорожника, конопли; прикладывание кристаллов марганцовки;

другие рецепты.

Все эти методы не только бесполезны, но и опасны, хотя бы с той точки зрения, что так вы теряете время.

Что делать, если встретилась змея

Встреча со змеёй в дикой природе не повод для паники. Но чтобы избежать неприятностей, важно помнить несколько простых правил:

Не подходите близко. Даже если змея кажется неподвижной или мёртвой, не трогайте её. Она может укусить за доли секунды.

Даже если змея кажется неподвижной или мёртвой, не трогайте её. Она может укусить за доли секунды. Не пытайтесь её прогнать или ударить. Змея чаще нападает именно в ответ на угрозу. Лучше медленно отступить, не поворачиваясь к ней спиной.

Змея чаще нападает именно в ответ на угрозу. Лучше медленно отступить, не поворачиваясь к ней спиной. Не делайте резких движений. Неосторожный шаг или взмах рукой может быть воспринят как атака.

Меры предосторожности на природе

Одежда. В местах, где могут обитать змеи, надевайте закрытую обувь, плотные штаны и желательно гетры. Змеи редко кусают выше колена.

В местах, где могут обитать змеи, надевайте закрытую обувь, плотные штаны и желательно гетры. Змеи редко кусают выше колена. Смотрите под ноги. Не ходите по высокой траве и зарослям без крайней необходимости. Лучше ходить по протоптанным тропинкам.

Не ходите по высокой траве и зарослям без крайней необходимости. Лучше ходить по протоптанным тропинкам. Не садитесь на камни и поваленные деревья, не проверив их. Особенно в тени, поскольку змеи любят такие укромные места.

на камни и поваленные деревья, не проверив их. Особенно в тени, поскольку змеи любят такие укромные места. Используйте палку. Во время прогулки в лесу или степи слегка постукивайте палкой по земле перед собой — это отпугивает змей.

Во время прогулки в лесу или степи слегка постукивайте палкой по земле перед собой — это отпугивает змей. Если ночуете на природе, размещайте палатки вдали от зарослей, камней и мест с повышенной влажностью.

размещайте палатки вдали от зарослей, камней и мест с повышенной влажностью. Не оставляйте палатку расстёгнутой. Внимательно осматривайте вещи и обувь перед тем, как надеть.

Главное

В России живёт несколько видов ядовитых змей. Их укусы редко бывают смертельными, но почти всегда требуют медицинской помощи. Особенно важно быть осторожным в походах, на даче или во время отдыха на природе.

Изучите правила встречи со змеёй. Если она вам встретилась, не паникуйте и не делайте резких движений. Жгут, разрезы и народные методы при укусе могут навредить. Лучше всего минимизировать движение, вызвать скорую и дождаться врачей.