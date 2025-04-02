Что делать, если укусила змея: 6 шагов
Змеи просыпаются, а это значит, что следует быть осторожными на прогулках по лесу. Разобрались, насколько опасны змеи, которые обитают в России, и что делать, если одна из них вас укусила.
В России обитает несколько видов ядовитых змей. Самые известные — гадюки. Некоторые из них живут в европейской части, другие — в Сибири и на Дальнем Востоке. А в южных регионах можно столкнуться и с ядовитыми змеями из семейства аспидов.
Укусы редко бывают смертельными. Тем не менее они опасны, особенно для детей, пожилых и людей с аллергией.
Гюрза
Это самая крупная ядовитая змея в нашем регионе. В длину может достигать 2 метров. Цвет — от серо-коричневого до почти чёрного с ромбовидными или зигзагообразными пятнами. Обитает на Кавказе (в основном в Дагестане).
Яд гюрзы разрушает клетки крови и некоторых тканей, вызывает сильный отёк и отравление. Если гюрза укусила, нужна срочная медицинская помощь. В 10–15% случаев укус этой змеи приводит к смерти.
Обыкновенная гадюка
Самая распространённая ядовитая змея в России. Живёт почти на всей территории страны — от Калининграда до Сибири. Узнать её можно по характерной зигзагообразной полосе вдоль спины, хотя бывают и полностью чёрные особи.
Гадюка предпочитает леса, болота и опушки. Её яд сравнительно слабый, но укус болезненный. У некоторых людей возможна аллергическая реакция. Смертельные случаи очень редки.
Восточная степная гадюка
По размеру меньше, чем обыкновенная. Встречается в степях и полупустынях юга России: в Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии. Длина — до 60 см. Окраска — серо-коричневая с тёмными пятнами. Яд действует в основном на кровеносную систему. Последствия укуса такие же, как и у обыкновенной гадюки.
Щитомордник
Характерная черта этих змей — приплюснутая морда. Обитает щитомордник в Сибири, Приморье и на Дальнем Востоке. Длина может достигать 75 см. Цвет — коричнево-серый с тёмными пятнами.
Щитомордник считается умеренно ядовитым. Его яд вызывает отёк и боль. Укус требует медицинской помощи, особенно если пострадавший — ребёнок.
Тигровый уж
Внешне он похож на обычного ужа, но с яркими полосками — чёрными, зелёными и жёлтыми. Обитает на Дальнем Востоке, в Амурской области, Приморье и Хабаровском крае.
Примечательно, что тигровый уж — вторично ядовитый. Он не производит яд, а накапливает его, питаясь ядовитыми особями (преимущественно ядовитыми жабами). В это время его слюна становится токсичной. Для человека тигровый уж почти не опасен и кусает очень редко.
Что происходит после укуса
Укус ядовитой змеи запускает каскад биохимических реакций. В зависимости от вида действие токсинов может быть разным: одни разрушают ткани, другие влияют на свёртываемость крови, третьи — на нервную систему.
Вот основные компоненты змеиного яда:
- гемотоксины разрушают стенки сосудов и клетки крови;
- протеолитические ферменты разрушают белки тканей, вызывая отёк, боль и некроз (отмирание) на месте укуса;
- антикоагулянты нарушают свёртываемость крови, вызывают внутреннее кровотечение;
- нейротоксины нарушают передачу нервных импульсов (у змей России нейротоксинов почти нет или есть, но в небольших количествах).
Попав под кожу, яд быстро распространяется через лимфу и кровь. Уже через 10–30 минут могут появиться первые симптомы.
Основные механизмы действия яда:
- Местное повреждение тканей — появляются боль, отёк, покраснение, иногда пузыри и некроз.
- Системное воспаление — организм реагирует на яд как на сильнейший аллерген.
- Нарушение кровообращения — из-за воздействия на сосуды и кровь возникает риск тромбозов или кровотечений.
- Общая интоксикация — с появлением слабости, головокружения, тошноты, падения давления (иногда).
Что делать, если вас укусили
- Обеспечить покой. Пострадавший должен меньше двигаться, особенно укушенной конечностью. Это замедлит распространение яда по организму.
- Фиксация конечности с помощью шины или повязки в приподнятом положении помогает снизить отёк и замедлить ток лимфы.
- Снять кольца, часы, тесные вещи. При развитии отёка они могут нарушить кровообращение.
- Обработать место укуса антисептиком. Но не делайте это слишком интенсивно — не растирайте и не грейте место укуса.
- Пить воду. Избегайте обезвоживания, особенно при тошноте и потливости.
- Срочно вызвать скорую помощь. Или (если есть возможность) доставить пострадавшего в больницу.
Чего нельзя делать:
- разрезать место укуса,
- высасывать яд,
- накладывать жгут,
- прикладывать горячие компрессы,
- употреблять алкоголь,
- использовать народные средства.
О народных средствах
Народных рецептов при укусах змей множество, например:
- обработка места укуса мочой;
- обработка раны аммиачной водой;
- прикладывание растений: листьев ясеня, бузины, подорожника, конопли;
- прикладывание кристаллов марганцовки;
- другие рецепты.
Все эти методы не только бесполезны, но и опасны, хотя бы с той точки зрения, что так вы теряете время.
Что делать, если встретилась змея
Встреча со змеёй в дикой природе не повод для паники. Но чтобы избежать неприятностей, важно помнить несколько простых правил:
- Не подходите близко. Даже если змея кажется неподвижной или мёртвой, не трогайте её. Она может укусить за доли секунды.
- Не пытайтесь её прогнать или ударить. Змея чаще нападает именно в ответ на угрозу. Лучше медленно отступить, не поворачиваясь к ней спиной.
- Не делайте резких движений. Неосторожный шаг или взмах рукой может быть воспринят как атака.
Меры предосторожности на природе
- Одежда. В местах, где могут обитать змеи, надевайте закрытую обувь, плотные штаны и желательно гетры. Змеи редко кусают выше колена.
- Смотрите под ноги. Не ходите по высокой траве и зарослям без крайней необходимости. Лучше ходить по протоптанным тропинкам.
- Не садитесь на камни и поваленные деревья, не проверив их. Особенно в тени, поскольку змеи любят такие укромные места.
- Используйте палку. Во время прогулки в лесу или степи слегка постукивайте палкой по земле перед собой — это отпугивает змей.
- Если ночуете на природе, размещайте палатки вдали от зарослей, камней и мест с повышенной влажностью.
- Не оставляйте палатку расстёгнутой. Внимательно осматривайте вещи и обувь перед тем, как надеть.
Главное
В России живёт несколько видов ядовитых змей. Их укусы редко бывают смертельными, но почти всегда требуют медицинской помощи. Особенно важно быть осторожным в походах, на даче или во время отдыха на природе.
Изучите правила встречи со змеёй. Если она вам встретилась, не паникуйте и не делайте резких движений. Жгут, разрезы и народные методы при укусе могут навредить. Лучше всего минимизировать движение, вызвать скорую и дождаться врачей.