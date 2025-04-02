Что делать, если укусила змея: 6 шагов

Раули Хецеруани

Змеи просыпаются, а это значит, что следует быть осторожными на прогулках по лесу. Разобрались, насколько опасны змеи, которые обитают в России, и что делать, если одна из них вас укусила.

Что делать, если укусила змея: 6 шагов
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В России обитает несколько видов ядовитых змей. Самые известные — гадюки. Некоторые из них живут в европейской части, другие — в Сибири и на Дальнем Востоке. А в южных регионах можно столкнуться и с ядовитыми змеями из семейства аспидов.

Укусы редко бывают смертельными. Тем не менее они опасны, особенно для детей, пожилых и людей с аллергией.

Гюрза

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Это самая крупная ядовитая змея в нашем регионе. В длину может достигать 2 метров. Цвет — от серо-коричневого до почти чёрного с ромбовидными или зигзагообразными пятнами. Обитает на Кавказе (в основном в Дагестане).

Яд гюрзы разрушает клетки крови и некоторых тканей, вызывает сильный отёк и отравление. Если гюрза укусила, нужна срочная медицинская помощь. В 10–15% случаев укус этой змеи приводит к смерти.

Обыкновенная гадюка

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Самая распространённая ядовитая змея в России. Живёт почти на всей территории страны — от Калининграда до Сибири. Узнать её можно по характерной зигзагообразной полосе вдоль спины, хотя бывают и полностью чёрные особи.

Гадюка предпочитает леса, болота и опушки. Её яд сравнительно слабый, но укус болезненный. У некоторых людей возможна аллергическая реакция. Смертельные случаи очень редки.

Восточная степная гадюка

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По размеру меньше, чем обыкновенная. Встречается в степях и полупустынях юга России: в Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии. Длина — до 60 см. Окраска — серо-коричневая с тёмными пятнами. Яд действует в основном на кровеносную систему. Последствия укуса такие же, как и у обыкновенной гадюки.

Щитомордник

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Характерная черта этих змей — приплюснутая морда. Обитает щитомордник в Сибири, Приморье и на Дальнем Востоке. Длина может достигать 75 см. Цвет — коричнево-серый с тёмными пятнами.

Щитомордник считается умеренно ядовитым. Его яд вызывает отёк и боль. Укус требует медицинской помощи, особенно если пострадавший — ребёнок.

Тигровый уж

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Внешне он похож на обычного ужа, но с яркими полосками — чёрными, зелёными и жёлтыми. Обитает на Дальнем Востоке, в Амурской области, Приморье и Хабаровском крае.

Примечательно, что тигровый уж — вторично ядовитый. Он не производит яд, а накапливает его, питаясь ядовитыми особями (преимущественно ядовитыми жабами). В это время его слюна становится токсичной. Для человека тигровый уж почти не опасен и кусает очень редко.

Что происходит после укуса

Укус ядовитой змеи запускает каскад биохимических реакций. В зависимости от вида действие токсинов может быть разным: одни разрушают ткани, другие влияют на свёртываемость крови, третьи — на нервную систему.

Вот основные компоненты змеиного яда:

  • гемотоксины разрушают стенки сосудов и клетки крови;
  • протеолитические ферменты разрушают белки тканей, вызывая отёк, боль и некроз (отмирание) на месте укуса;
  • антикоагулянты нарушают свёртываемость крови, вызывают внутреннее кровотечение;
  • нейротоксины нарушают передачу нервных импульсов (у змей России нейротоксинов почти нет или есть, но в небольших количествах).

Попав под кожу, яд быстро распространяется через лимфу и кровь. Уже через 10–30 минут могут появиться первые симптомы.

Основные механизмы действия яда:

  • Местное повреждение тканей — появляются боль, отёк, покраснение, иногда пузыри и некроз.
  • Системное воспаление — организм реагирует на яд как на сильнейший аллерген.
  • Нарушение кровообращения — из-за воздействия на сосуды и кровь возникает риск тромбозов или кровотечений.
  • Общая интоксикация — с появлением слабости, головокружения, тошноты, падения давления (иногда).
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Что делать, если вас укусили

  • Обеспечить покой. Пострадавший должен меньше двигаться, особенно укушенной конечностью. Это замедлит распространение яда по организму.
  • Фиксация конечности с помощью шины или повязки в приподнятом положении помогает снизить отёк и замедлить ток лимфы.
  • Снять кольца, часы, тесные вещи. При развитии отёка они могут нарушить кровообращение.
  • Обработать место укуса антисептиком. Но не делайте это слишком интенсивно — не растирайте и не грейте место укуса.
  • Пить воду. Избегайте обезвоживания, особенно при тошноте и потливости.
  • Срочно вызвать скорую помощь. Или (если есть возможность) доставить пострадавшего в больницу.

Чего нельзя делать:

  • разрезать место укуса,
  • высасывать яд,
  • накладывать жгут,
  • прикладывать горячие компрессы,
  • употреблять алкоголь,
  • использовать народные средства.

О народных средствах

Народных рецептов при укусах змей множество, например:

  • обработка места укуса мочой;
  • обработка раны аммиачной водой;
  • прикладывание растений: листьев ясеня, бузины, подорожника, конопли;
  • прикладывание кристаллов марганцовки;
  • другие рецепты.

Все эти методы не только бесполезны, но и опасны, хотя бы с той точки зрения, что так вы теряете время.

Что делать, если встретилась змея

Встреча со змеёй в дикой природе не повод для паники. Но чтобы избежать неприятностей, важно помнить несколько простых правил:

  • Не подходите близко. Даже если змея кажется неподвижной или мёртвой, не трогайте её. Она может укусить за доли секунды.
  • Не пытайтесь её прогнать или ударить. Змея чаще нападает именно в ответ на угрозу. Лучше медленно отступить, не поворачиваясь к ней спиной.
  • Не делайте резких движений. Неосторожный шаг или взмах рукой может быть воспринят как атака.

Меры предосторожности на природе

  • Одежда. В местах, где могут обитать змеи, надевайте закрытую обувь, плотные штаны и желательно гетры. Змеи редко кусают выше колена.
  • Смотрите под ноги. Не ходите по высокой траве и зарослям без крайней необходимости. Лучше ходить по протоптанным тропинкам.
  • Не садитесь на камни и поваленные деревья, не проверив их. Особенно в тени, поскольку змеи любят такие укромные места.
  • Используйте палку. Во время прогулки в лесу или степи слегка постукивайте палкой по земле перед собой — это отпугивает змей.
  • Если ночуете на природе, размещайте палатки вдали от зарослей, камней и мест с повышенной влажностью.
  • Не оставляйте палатку расстёгнутой. Внимательно осматривайте вещи и обувь перед тем, как надеть.

Главное

В России живёт несколько видов ядовитых змей. Их укусы редко бывают смертельными, но почти всегда требуют медицинской помощи. Особенно важно быть осторожным в походах, на даче или во время отдыха на природе.

Изучите правила встречи со змеёй. Если она вам встретилась, не паникуйте и не делайте резких движений. Жгут, разрезы и народные методы при укусе могут навредить. Лучше всего минимизировать движение, вызвать скорую и дождаться врачей.

ЗОЖ