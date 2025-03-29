Уникальная операция и новое свойство ВПЧ — новости науки за неделю

А ещё учёные нашли неожиданно нашли способ помочь парализованным. Разобрались с открытиями и провалами.

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Человеку впервые пересадили свиную печень

Генетически модифицированную свиную печень пересадили пациенту с диагнозом смерть мозга. В течение 10 дней орган функционировал в человеческом теле, вырабатывал желчь, не вызывая признаков отторжения. Описание эксперимента опубликовано в журнале Nature.

Операцию провели в Китае. Донорскую печень взяли у свиньи с шестью генетическими модификациями. Учёные удалили некоторые свиные гены, вызывающие иммунное отторжение, и добавили несколько генов человека. В течение 10 дней орган оставался жизнеспособным. Печень вырабатывала желчь (хотя и в шесть раз меньше нормы) и пропускала кровь без признаков повреждения.

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На протяжении всего эксперимента у пациента не повышался уровень АЛТ — фермента, который указывает на разрушение клеток печени. Лишь в первый день повысился уровень другого фермента (АСТ), что может указывать нарушение работы печени или сердца. Но уже на следующий день показатели вернулись в норму.

Парализованный японец начал ходить после пересадки стволовых клеток

Это первый случай, когда в рамках исследования восстановились двигательные функци. Исследование началось ещё в 2021 году. Об этом сообщает Nature.

Для терапии использовали донорские клетки. С помощью специальных манипуляций их перепрограммировали в стволовые, а затем — в предшественники нервной ткани. После клетки имплантировали пациенту в зону травмы спинного мозга.

В эксперименте участвовали четверо мужчин, у которых была полная потеря чувствительности ниже зоны повреждения.

Примечательно, что учёные не ставили цель вылечить пациентов. Исследователи лишь хотели убедиться в безопасности такого метода лечения. Однако у двоих пациентов наблюдалось заметное улучшение. Один смог стоять, а другой — чувствовал ноги и двигал ими. Побочных эффектов учёные не обнаружили.

ВПЧ связали с болезнями сердца

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может вызывать не только рак, но и болезни сердца. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Университета Коннектикута. Они представили результаты метаанализа на конференции Американского колледжа кардиологов.

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Учёные объединили данные семи крупных исследований, проведённых в США, Южной Корее, Бразилии и Австралии, в которых в общей сложности участвовали около 250 000 человек. Результаты показали, что:

у пациентов с ВПЧ риск сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 40%,

риск ишемической болезни сердца — выше в два раза,

даже после учёта факторов риска (курения, диабета, высокого давления) у людей с ВПЧ вероятность болезней сердца повышалась на 33%.

Исследователи предполагают, что дело в хроническом воспалении, которое вызывает ВПЧ. Оно может повредить сосуды, тем самым ускоряя развитие атеросклероза. Однако точный механизм пока неизвестен.

По мнению авторов, людям с положительным тестом на ВПЧ стоит уделять больше внимания сердцу.

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Очередной провал с лекарством от болезни Альцгеймера

Американская компания Cassava Sciences заявила о неудаче второго клинического исследования III фазы препарата симуфилам, предназначенного для лечения болезни Альцгеймера. Результаты показали, что лекарство не замедляет снижение когнитивных (познавательных) функций у пациентов.

В исследовании Refocus-ALZ участвовали пациенты с лёгкой и умеренной формой болезни Альцгеймера. Оказалось, что препарат не сильно влияет на когнитивные функции. Память и мышление у пациентов продолжали ухудшаться.

Это уже вторая неудача. В конце 2024 года провалилось исследование ReThink-ALZ, после чего компания заявила о намерении свернуть программу. Теперь в Cassava Sciences утверждают, что завершат исследования симуфилама к концу второго квартала 2025 года.

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Один из разработчиков препарата, нейробиолог Хоау-Ян Ван, оказался в центре скандала. Его обвинили в фальсификации данных для получения государственных грантов. Хотя в компании утверждают, что Ван не участвовал в последних клинических испытаниях, ранее на сайте Cassava он упоминался как один из ведущих научных сотрудников.

Главное

Впервые медики обнародовали результат операции по пересадки свиной печени человеку. А стволовые клетки помогли парализованному пациенту снова начать ходить. Кроме того, учёные нашли связь между ВПЧ и болезнями сердца, а также уточнили, что красное вино в целом не полезно для сердца. Очередной препарат от болезни Альцгеймера оказался бесполезным.

Важные исследования