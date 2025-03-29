Уникальная операция и новое свойство ВПЧ — новости науки за неделю
А ещё учёные нашли неожиданно нашли способ помочь парализованным. Разобрались с открытиями и провалами.
Человеку впервые пересадили свиную печень
Генетически модифицированную свиную печень пересадили пациенту с диагнозом смерть мозга. В течение 10 дней орган функционировал в человеческом теле, вырабатывал желчь, не вызывая признаков отторжения. Описание эксперимента опубликовано в журнале Nature.
Операцию провели в Китае. Донорскую печень взяли у свиньи с шестью генетическими модификациями. Учёные удалили некоторые свиные гены, вызывающие иммунное отторжение, и добавили несколько генов человека. В течение 10 дней орган оставался жизнеспособным. Печень вырабатывала желчь (хотя и в шесть раз меньше нормы) и пропускала кровь без признаков повреждения.
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На протяжении всего эксперимента у пациента не повышался уровень АЛТ — фермента, который указывает на разрушение клеток печени. Лишь в первый день повысился уровень другого фермента (АСТ), что может указывать нарушение работы печени или сердца. Но уже на следующий день показатели вернулись в норму.
Парализованный японец начал ходить после пересадки стволовых клеток
Это первый случай, когда в рамках исследования восстановились двигательные функци. Исследование началось ещё в 2021 году. Об этом сообщает Nature.
Для терапии использовали донорские клетки. С помощью специальных манипуляций их перепрограммировали в стволовые, а затем — в предшественники нервной ткани. После клетки имплантировали пациенту в зону травмы спинного мозга.
В эксперименте участвовали четверо мужчин, у которых была полная потеря чувствительности ниже зоны повреждения.
Примечательно, что учёные не ставили цель вылечить пациентов. Исследователи лишь хотели убедиться в безопасности такого метода лечения. Однако у двоих пациентов наблюдалось заметное улучшение. Один смог стоять, а другой — чувствовал ноги и двигал ими. Побочных эффектов учёные не обнаружили.
ВПЧ связали с болезнями сердца
Вирус папилломы человека (ВПЧ) может вызывать не только рак, но и болезни сердца. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Университета Коннектикута. Они представили результаты метаанализа на конференции Американского колледжа кардиологов.
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Учёные объединили данные семи крупных исследований, проведённых в США, Южной Корее, Бразилии и Австралии, в которых в общей сложности участвовали около 250 000 человек. Результаты показали, что:
- у пациентов с ВПЧ риск сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 40%,
- риск ишемической болезни сердца — выше в два раза,
- даже после учёта факторов риска (курения, диабета, высокого давления) у людей с ВПЧ вероятность болезней сердца повышалась на 33%.
Исследователи предполагают, что дело в хроническом воспалении, которое вызывает ВПЧ. Оно может повредить сосуды, тем самым ускоряя развитие атеросклероза. Однако точный механизм пока неизвестен.
По мнению авторов, людям с положительным тестом на ВПЧ стоит уделять больше внимания сердцу.
Очередной провал с лекарством от болезни Альцгеймера
Американская компания Cassava Sciences заявила о неудаче второго клинического исследования III фазы препарата симуфилам, предназначенного для лечения болезни Альцгеймера. Результаты показали, что лекарство не замедляет снижение когнитивных (познавательных) функций у пациентов.
В исследовании Refocus-ALZ участвовали пациенты с лёгкой и умеренной формой болезни Альцгеймера. Оказалось, что препарат не сильно влияет на когнитивные функции. Память и мышление у пациентов продолжали ухудшаться.
Это уже вторая неудача. В конце 2024 года провалилось исследование ReThink-ALZ, после чего компания заявила о намерении свернуть программу. Теперь в Cassava Sciences утверждают, что завершат исследования симуфилама к концу второго квартала 2025 года.
Тупик Альцгеймера: почему наука всё ещё бессильна перед этой болезнью
Один из разработчиков препарата, нейробиолог Хоау-Ян Ван, оказался в центре скандала. Его обвинили в фальсификации данных для получения государственных грантов. Хотя в компании утверждают, что Ван не участвовал в последних клинических испытаниях, ранее на сайте Cassava он упоминался как один из ведущих научных сотрудников.
Главное
Впервые медики обнародовали результат операции по пересадки свиной печени человеку. А стволовые клетки помогли парализованному пациенту снова начать ходить. Кроме того, учёные нашли связь между ВПЧ и болезнями сердца, а также уточнили, что красное вино в целом не полезно для сердца. Очередной препарат от болезни Альцгеймера оказался бесполезным.
Важные исследования
- Генно-модифицированная печень свиньи для трансплантации человеку — о первом в мире случае трансплантации печени от генно-модифицированной свиньи человеку.
- Действие потребления вина на липидный профиль: систематический обзор и метаанализ клинических исследований — о том, что употребление красного вина достоверно снижает уровень ЛПНП (плохого холестерина), при этом не влияя на общий холестерин, ЛПВП, триглицериды и фибриноген.