Башпа: поможет ли она похудеть

Башпа — это процедура, которая завоевала популярность благодаря своим многочисленным оздоравливающим свойствам. Вопрос, который возникает у многих, заключается в том, насколько эффективно использование башпы для похудения. На него в беседе с «‎Рамблером» ответила Хохлова Елена, врач-диетолог, доктор медицинских наук.

© targovcom/iStock.com

С санскрита «Башпа» переводится как «пар». Она сочетает элементы русской бани и аюрведических традиций. Кедровая бочка, в которой происходит воздействие горячего пара с добавлением лечебных трав, позволяет прогреть тело, оставляя при этом голову снаружи, чтобы избежать перегрева.

Процесс, происходящий во время процедуры, заключается в интенсивном прогревании тела, что стимулирует активное потоотделение. Параллельно с этим из организма выводятся токсины, шлаки и лишняя жидкость. Также усиливается кровообращение, что положительно сказывается на состоянии кожи и общем метаболизме. Однако потеря веса, которую часто можно увидеть сразу на весах, обусловлена в первую очередь выведением воды. После восстановления водного баланса вес возвращается к исходному значению.

Табата — хит в мире тренировок для похудения

«Башпа, безусловно, помогает активизировать обмен веществ и способствует потоотделению. Однако этот процесс нельзя назвать долгосрочным решением для похудения. Для устойчивых результатов необходим комплексный подход, включающий правильное питание и физическую активность, а также регулярность процедур», — комментирует специалист.

Но, несмотря на временный эффект потери веса, башпа имеет и другие полезные свойства. Помимо помощи в выводе токсинов и улучшении метаболизма, она способствует расслаблению мышц, снятию стресса и усталости, а также улучшению качества сна. Все эти факторы могут помочь не только в общем оздоровлении организма, но и в снижении уровня стресса, что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня кортизола, гормона стресса, который может мешать процессу похудения.

«Кроме того, регулярные процедуры в кедровой бочке могут улучшить тонус кожи, восстановить баланс жидкости и поддерживать нормальный уровень кровообращения, что является полезным дополнением к любому оздоровительному процессу», — добавляет Хохлова.

Как и с любой другой процедурой, важно учитывать противопоказания. Людям с хроническими заболеваниями, такими как гипертония или сердечно-сосудистые недомогания, перед посещением башпы стоит проконсультироваться с врачом. Во время самой процедуры следует внимательно следить за состоянием своего организма, избегать перегрева и пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.

Ранее мы писали, что такое водный вес и как быстро от него избавиться.