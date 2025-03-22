Наука за неделю: диабет от телевизора и вакцина против рака груди

А ещё учёные создали наноматериалы, восстанавливающие нервные клетки, и нашли ранний признак деменции. Разобрались с открытиями уходящей недели.

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Вещество из шалфея и розмарина ослабило симптомы болезни Альцгеймера у мышей

Американские учёные из Института Скриппса протестировали влияние карнозиновой кислоты на течение болезни Альцгеймера у мышей. Под воздействием вещества у животных уменьшалось воспаление, снижалась концентрация патологических белков в мозге и восстанавливались нейронные связи. Результаты исследования опубликованы в журнале Antioxidants.

Карнозиновая кислота содержится в листьях розмарина и шалфея, у неё выражены антиоксидантные свойства. В чистом виде кислота быстро разрушается при контакте с кислородом. Учёным удалось синтезировать устойчивую форму вещества. В организме оно превращается в активную форму, которая способна с током крови проникать в мозг (преодолевать гематоэнцефалический барьер).

Мышам с моделью болезни Альцгеймера в течение трёх месяцев вводили это соединение. В результате у животных снизился уровень воспаления и уменьшилось количество бета-амилоида и тау-белка — двух веществ, которые повреждают нейроны при болезни Альцгеймера. Также увеличилось количество синапсов — связей между нейронами, — это улучшило память и способность к обучению.

Длительный просмотр телевизора повысил риск атеросклероза и диабета 2-го типа

К такому выводу пришли учёные из Гонконгского университета, они опубликовали исследование в Journal of the American Heart Association.

Учёные проанализировали данные более 346 тысяч человек из Британского биобанка. Всем участникам рассчитали риск наследственной предрасположенности к диабету 2-го типа, а также узнали, сколько времени в день они смотрят телевизор.

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Выяснилось, что:

У тех, кто смотрел телевизор дольше двух часов в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 12% выше.

в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 12% выше. Люди с высоким риском диабета, проводившие за телевизором менее часа в день, болели реже даже по сравнению с теми, у кого был низкий риск диабета (но кто проводил перед экраном более двух часов в сутки).

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Учёные предполагают, что телевизор и гаджеты — серьёзный фактор риска, который способствует сидячему образу жизни (из-за чего и повышаются риски сердечно-сосудистых заболеваний). Поэтому время, проведённое за экраном, также нужно учитывать при профилактике болезней сердца и сахарного диабета.

Дневную сонливость у пожилых женщин связали с повышенным риском деменции

Пациентки, у которых в течение пяти лет усиливается дневная сонливость, подвержены более высокому риску деменции. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты опубликованы в журнале Neurology.

Учёные наблюдали за 733 женщинами, средний возраст которых составлял 83 года. В начале наблюдений у них не было признаков деменции. За пять лет у 22% участниц развились лёгкие когнитивные нарушения (внимание, память, мышление), а у 13% — деменция. Участницы носили специальные устройства на запястье, которые отслеживали их сон и циркадные ритмы (циклы сон — бодрствование).

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Исследователи выделили три группы в зависимости от характера сна:

стабильный сон — 44% участниц;

— 44% участниц; ухудшение ночного сна — 35%;

— 35%; повышенная дневная сонливость — 21%.

В последней группе исследователи наблюдали проблемы с биологическими ритмами. По сравнению с группой со стабильным сном риск деменции у этих участниц был заметно выше (19% против 8%).

Это исследование показывает, что появление дневной сонливости может быть одним из ранних признаков деменции.

Новая вакцина повысила эффективность лечения агрессивной формы рака груди

Учёные из Онкологического центра Моффита в США разработали вакцину, которая улучшает результаты лечения агрессивной формы рака молочной железы — HER2-положительного/ER-негативного подтипа. Вакцина показала безопасность и обнадёживающие результаты при использовании вместе с химиотерапией. Исследование опубликовано в Breast Cancer.

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В исследовании участвовали 30 пациенток с раком груди второй и третьей стадии. Всем им до начала стандартной химиотерапии вводили дендритную вакцину, нацеленную на белок HER2. Дендритные клетки иммунной системы помогают обучать другие иммунные клетки распознавать и атаковать опухоль. Вакцина усиливала иммунный ответ, а у части пациенток опухоль полностью исчезла до операции. Эффективнее всего новая вакцина сработала, когда её вводили непосредственно в опухоль.

Теперь учёные планируют масштабные клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность вакцины на большем количестве пациентов.

Нановолокна помогли восстановить повреждённые нейроны

Учёные из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино) разработали наноматериал, способный стимулировать рост повреждённых нейронов. Исследование опубликовано в журнале Smart Materials in Medicine.

В основе разработки — нановолокна, покрытые биосовместимым полимером полидофамином. Этот материал поглощает инфракрасное излучение и преобразует его в тепло, локально повышая температуру внутри клеток. Мягкое нагревание ускоряет синтез белков, способствует росту нейронов и развитию их отростков.

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При облучении инфракрасным светом количество нейронов с отростками длиной более 80 микрометров увеличивалось в два раза. У части клеток они достигали длины 120–200 микрометров. Без стимуляции максимальная длина отростка не превышала 80 микрометров.

Наноматериал может стать основой для имплантов, способных восстанавливать нервные волокна после травм или воспалений. Это особенно актуально при нарушениях работы конечностей или внутренних органов, причина которых в повреждении нервов.

Главное

Вещество из шалфея и розмарина ослабило симптомы болезни Альцгеймера у мышей, а дневная сонливость у пожилых женщин может быть предвестником деменции. Российские исследователи создали наноматериалы, стимулирующие рост повреждённых нейронов, и надеются использовать их для восстановления нервных тканей. Также стало известно, что ограничение времени перед телевизором снижает сердечно-сосудистые риски. А в США успешно испытали вакцину, усиливающую эффект химиотерапии при раке груди.

Важные исследования