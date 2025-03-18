Ринопластика и ещё три эстетические операции, которые делают по медицинским показаниям

Пластическая хирургия в основном решает эстетические проблемы: исправить форму носа, увеличить грудь, сделать подтяжку лица. Но бывают случаи, когда пластика нужна по медицинским причинам. Пластический хирург, основатель клиники пластической и эстетической медицины Only You Денис Кондратьев рассказал «Рамблеру», как пластическая хирургия улучшает жизнь и когда она полезна для здоровья.

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Ринопластика

Эту операцию делают по показаниям чаще других. Обычно исправляют искривлённую перегородку, которая мешает дышать.

Деформация может быть врождённой или приобретённой — после травм или операций. Одновременно с исправлением перегородки хирург по желанию пациента может изменить и форму носа. Например, приподнять кончик, убрать горбинку или уменьшить крылья.

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Блефаропластика

В большинстве случаев пациенты преследуют эстетические цели, но по медицинским показаниям блефаропластику тоже делают. Из-за избыточности кожи век или птоза (опущения) возникает асимметрия глазной щели, а из-за этого ухудшается зрение.

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Абдоминопластика

Пластика живота обычно подразумевает удаление жировой ткани и подтяжку кожи. Однако во время абдоминопластики хирург может решить и медицинские проблемы.

«Есть проблемы со здоровьем, которые решаются скальпелем пластического хирурга. В первую очередь это диастаз прямых мышц живота, который может привести к грыже белой линии живота. Ещё бывают пупочные грыжи, их тоже можно удалить во время пластической операции». Денис Кондратьев пластический хирург, основатель клиники пластической и эстетической медицины Only You

Диастаз и пупочная грыжа могут провоцировать боли в спине, пояснице и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта: метеоризм, запоры, тошноту. Без операции устранить сильный диастаз и грыжу невозможно.

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Феморопластика и брахиопластика

Операции по удалению лишней кожи на ногах и руках обычно нужны пациентам после большой потери веса или бариатрической операции (ушивание желудка для лечения ожирения).

«После пластической операции у пациентов сильно меняется качество жизни.Особенно это касается пациентов после массивной потери веса и женщин после родов», — говорит пластический хирург.

Во время стремительного похудения кожа становится дряблой и провисает, это сильно мешает в повседневной жизни. Лишняя кожа тяжёлая и может весить десятки килограммов, а в складках образуются пролежни. Ни спорт, ни косметологические процедуры не могут вернуть коже эластичность, единственный способ — пластика.

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Главное

Пластические операции в основном направлены на эстетику, но бывают случаи, когда они нужны по медицинским показаниям. В большей степени это касается операций на носу: во время ринопластики хирург может исправить искривлённую перегородку и улучшить носовое дыхание. Пластика живота и удаление лишней кожи на руках и ногах тоже влияют на здоровье и качество жизни пациента.