Косметик-эстетист, врач-косметолог и просто косметолог — кому доверить лицо

К услугам косметолога обращается каждый третий россиянин. Причём не все выбирают лицензированные клиники, примерно 6% опрошенных ходят к специалистам на дому. Разобрались, какие процедуры можно делать за пределами клиники и чем врач-косметолог отличается от косметолога-эстетиста.

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Эстетическая косметология может подразумевать медицинские услуги и бытовые. Границы между ними хоть и размытые, но есть.

Медицинские услуги. К ним относят диагностику кожных заболеваний, подбор лечения, инъекции (биоревитализация, мезотерапия, плазмотерапия, ботулинотерапия, контурная пластика), химические пилинги, лазерные и аппаратные процедуры. Делают их в клиниках с лицензией и только специалисты с медицинским образованием. Эту сферу контролирует Росздравнадзор.

Бытовые услуги. Сюда относятся процедуры, которые не нарушают целостность кожи: спа-уход, сахарная или восковая депиляция, чистки, массажи, коррекция бровей, наращивание ресниц и нанесение масок. Для таких услуг не нужна медицинская лицензия, их можно делать в салонах красоты и даже дома, если помещение соответствует санитарным нормам. Сфера находится в ведении Министерства труда и социальной защиты.

Какое образование нужно косметологу

Работать косметологом можно и без медицинского образования. Однако объём услуг такого мастера будет сильно ограничен. Если у специалиста нет медицинского образования, он может называться косметологом-эстетистом или косметик-эстетистом.

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Эстетисты проходят специальные платные курсы или учатся в колледже по специальности косметик-эстетист. Они оказывают только бытовые услуги: маски, массажи, депиляцию. Колоть ботокс и устанавливать филлеры они не имеют права. Чаще всего именно эстетисты работают в салонах красоты или принимают клиентов дома.

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С косметологами, у которых есть медицинское образование, немного сложнее. Перечень процедур, которые они могут выполнять, будет зависеть от уровня подготовки.

Врач-косметолог шесть лет учится на терапевта или педиатра в медицинском вузе. Потом ещё два года в ординатуре по профилю «дерматовенерология», а после проходит полугодичные курсы переподготовки по косметологии.

В общей сложности врачи-косметологи учатся больше восьми лет. Они могут выполнять любые процедуры, вести практику в клинике или работать самостоятельно в косметологическом кабинете. При этом каждые пять лет врач должен проходить аккредитацию и подтверждать свои знания.

Раньше после базового медобразования можно было сразу пойти в ординатуру по косметологии, но с 2017 года её отменили. Теперь стать врачом-косметологом без диплома по дерматовенерологии нельзя.

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Косметолог со средним медицинским образованием три года учится в колледже на фельдшера, акушера или медсестру. А потом несколько месяцев проходит переподготовку по специальности «Сестринское дело в косметологии». Такие специалисты могут делать любые инъекции, пилинги, работать с лазерами и аппаратами, но только под контролем врача. Косметолог без высшего образования не имеет права самостоятельно вести пациентов, назначать процедуры, подбирать лекарства и дозировку. При этом он тоже должен проходить аккредитацию раз в пять лет.

Медицинские косметологические процедуры требуют специальных знаний по анатомии. Доверять лицо нужно только профессионалу, который точно знает, куда можно вводить ботокс и филлеры, на какую глубину должна проходить игла и что делать, если у пациента началась нежелательная реакция на препарат.

Главное

Косметологические процедуры могут быть медицинскими или бытовыми. К первым относят любые инъекции, лазерные и аппаратные методики. Делают их только косметологи с медицинским образованием и в клиниках с лицензией от Росздравнадзора. Бытовые косметологические услуги вроде эпиляции, массажа или масок делают мастера без медицинского образования. Они могут принимать в салонах красоты и даже на дому.