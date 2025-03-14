Тренды в пластической хирургии: какие операции становятся популярными в последние годы и почему

В России ежегодно делают около полумиллиона пластических операций. Эта область медицины становится доступнее и популярнее с каждым годом, и здесь тоже есть свои тренды. Пластический хирург, основатель клиники пластической и эстетической медицины Only You Денис Кондратьев рассказал «Рамблеру», какие операции делают чаще всего и какого эффекта от них ждут пациенты.

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Самые популярные операции

По данным Международного общества эстетической и пластической хирургии, Россия занимает 9-е место в рейтинге стран по количеству эстетических оперативных вмешательств — за год сделано 478 тысяч операций.

Топ-5

Блефаропластика. За год разрез век изменили около 92 тысяч человек (это чуть больше, чем вмещает стадион «Лужники» в Москве). Увеличение груди. Почти 60 тысяч женщин изменили форму или размер груди (примерно столько же мест на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге). Липосакция. Лишнюю жировую ткань удалили 48 тысяч человек (население города Солнечногорска в Подмосковье). Ринопластика. Форму носа изменили 39 тысяч мужчин и женщин (столько вмещает стадион «Фишт» в Сочи). Подтяжка лица. Эту омолаживающую операцию делали 34 тысячи раз (примерно два концертных зала «Олимпийский» в Москве).

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Отказ от имплантатов

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Главный тренд — естественность. Увеличения груди это тоже коснулось. Форму стали чаще менять без установки имплантатов — за счёт удаления лишней кожи. А больше 6 тысяч женщин с уже установленными грудными имплантатами решились на повторные операции, чтобы их убрать.

«Тенденция к естественности есть как в антивозрастных операциях, так и в операциях по телу. Молодые женщины приходят не для того, чтобы вставить огромные импланты, они хотят красивую и естественную форму груди, которая гармонирует с внешним видом и пропорциями». Денис Кондратьев пластический хирург, основатель клиники пластической и эстетической медицины Only You

Коррекция живота после родов

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Ещё один тренд — абдоминопластика после родов или похудения. Во время операции удаляют лишнюю кожу с области живота и восстанавливают его контуры. Также хирург может устранить расхождение прямых мышц живота — диастаз.

«Пластические операции стали популярны в том числе благодаря социальным сетям. Можно зайти на страницу, посмотреть, что делает конкретный врач, и выбрать себе хирурга по душе. Раньше женщины не знали, что делать с избытками кожи, диастазом и выпирающим животом после родов. Сейчас всё это можно скорректировать и сделать красиво и естественно», — комментирует эксперт.

Омолаживающие операции

Под омолаживающими подразумевают сразу несколько видов операций: подтяжку бровей, висков, лица, шеи и другие. Они отличаются по сложности и инвазивности (степени проникновения через кожу и слизистую), но эффекта от них ждут одного — подчеркнуть контуры лица и подтянуть кожу. Хирурга обычно просят сделать лицо моложе, но сохранить при этом свои естественные черты и индивидуальность.

«Пациенты хотят получить такую операцию, которая бы дала вау-эффект, но так, чтобы никто не сказал, что это была пластика. Здесь важно не переборщить», — говорит пластический хирург Денис Кондратьев.

Главное

Эстетические операции в России становятся доступнее и популярнее. Ежегодно к услугам пластических хирургов прибегают около полумиллиона человек. Самые частые операции — блефаропластика и увеличение груди. Всё больше пациенток стремятся к естественности и отказываются от больших грудных имплантатов и очевидных подтяжек лица. В тренде омолаживающие операции, эффект которых не бросается в глаза. Однако желание пациента важнее трендов, и хирурги это учитывают.