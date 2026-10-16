В России стало больше психиатров. Кому и когда стоит к ним идти

Число специалистов в области психиатрии и наркологии в России выросло по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передаёт «Коммерсант». Конкретные цифры он не привёл.

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Мурашко отметил, что впервые с 2025 года увеличилось число специалистов, работающих в психиатрии, наркологии и особенно в амбулаторном звене. По его словам, ситуация меняется в лучшую сторону, потому что медицинских психологов активно вовлекают в рамках нормативно-правового регулирования.

По данным ведомства, в 2025 году в системе здравоохранения работало 9,6 тысячи медицинских психологов. В психиатрической службе — 10,2 тысячи врачей-психиатров и 1,3 тысячи врачей-психотерапевтов. В 2024 году в России насчитывалось 21,6 тысячи психиатров и психиатров-наркологов.

Почему это важно

С 2020 по 2024 год число граждан с расстройствами непсихотического характера выросло на 21,5%. Речь о депрессиях, тревожных и стрессовых расстройствах. Если в 2020 году фиксировали 281 тысячу новых случаев, то в 2024-м — 341,4 тысячи. По последним озвученным в Минздраве цифрам, за психологической помощью ежегодно обращаются 3,5 миллиона россиян.

Почему люди не идут к психиатру

Обращение к психиатру до сих пор окружено мифами. Многие боятся осуждения, считают, что им назначат «сильные» препараты, или думают, что визит к такому врачу означает «сумасшествие».

Как писал «Рамблер», большинство пациентов психиатра — это люди с тревожными расстройствами, депрессией, нарушениями сна и эмоциональным выгоранием. Лечение не всегда строится на лекарствах: оно может включать психотерапию и коррекцию образа жизни. Препараты назначают только по показаниям и с согласия пациента.

Ещё один миф — что походы к психиатру длятся всю жизнь. На деле длительность наблюдения зависит от диагноза и состояния. Цель лечения — не зависимость от врача, а стабильное состояние и умение справляться с симптомами самостоятельно.

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Когда помощь нужна срочно

По словам главного врача клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуарда Холодова, есть признаки, при которых визит к психиатру нельзя откладывать. Это необычные идеи, которые не вписываются в логику, подозрительность без оснований, резкая смена поведения, разговоры с невидимыми собеседниками, ступор, хаотичное возбуждение, дезориентация в пространстве и мысли о самоубийстве.

Особенно опасны случаи, когда человек не может позаботиться о себе, представляет угрозу для себя или окружающих, а состояние стремительно ухудшается. Тогда госпитализация возможна без согласия пациента.

Как заметить проблему заранее

Тяжелые состояния редко возникают внезапно. Обычно есть продромальный период, когда симптомы только начинают проявляться. Человек становится замкнутым и подозрительным, теряет интерес к любимым занятиям, у него появляются нехарактерные увлечения и идеи, которых раньше не было. Если вы заметили такие изменения у близкого, стоит обратиться к специалисту.

Что это значит для граждан

Помощь психиатра — это не клеймо, а обычная медицинская услуга. Чем раньше начать лечение, тем выше шанс сохранить качество жизни. Бояться здесь нечего: современная психиатрия работает по принципам доказательной медицины, конфиденциальности и уважения к пациенту.

Что проверить

Если вы давно чувствуете подавленность, тревогу или не можете справиться со стрессом, стоит начать с консультации. При острых состояниях — мыслях о самоубийстве, дезориентации, галлюцинациях — обращаться нужно срочно.