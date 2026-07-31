Психиатр рассказал, как распознать суицидальные мысли и что делать

Суицидальные мысли возникают не только у людей с тяжёлой депрессией — иногда окружающие даже не подозревают, что человек переживает серьёзный кризис. Врач-психиатр Эдуард Холодов рассказал «Рамблеру», какие признаки нельзя игнорировать, чем самоповреждение отличается от вредных привычек и как правильно помочь себе или близкому.

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Стремление избегать опасности и сохранять жизнь — одна из фундаментальных функций нервной системы, сформировавшаяся эволюционно. Для этого в мозге есть защитные системы, которые помогают распознавать угрозу и запускать реакции выживания. Однако при некоторых психических расстройствах и тяжёлых эмоциональных кризисах работа этих механизмов может нарушаться. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 720 тысяч человек в мире погибают в результате самоубийства, при этом на каждый завершённый суицид приходится более 20 попыток.

«В моей практике часто бывают случаи, когда человек приходит на приём после того, как впервые задумался о смерти. Часто этот человек — не тот, кого привыкли считать “группой риска”. У него есть работа, семья, ипотека, он шутит с коллегами и ходит в спортзал. По ночам он прокручивает в голове, как было бы хорошо просто не проснуться утром». Эдуард Холодов врач-психотерапевт, ведущий психиатр клиники «Аксона»

Есть миф, что суицидальные мысли бывают только при тяжёлой депрессии, когда человек уже не встаёт с постели. Это опасное заблуждение. Острая суицидальная идеация (мысли о смерти, самоповреждении или возможном самоубийстве), в том числе навязчивые мысли о самоубийстве, может возникать у людей с высоким уровнем функционирования. У них достаточно сил, чтобы скрывать свою боль, улыбаться в офисе, вести переговоры и отвозить детей в школу. Однако внутри — пустота или невыносимое напряжение, которое хочется прекратить. Именно такие пациенты часто совершают попытки неожиданно для окружающих: ведь «он же только что смеялся».

«Я всегда говорю: любые суицидальные мысли — это прямое показание для немедленного обращения к психиатру или психотерапевту. Не ”посмотрю, как пойдёт”, не ”отосплюсь — и пройдёт”. Это такой же неотложный сигнал, как боль в груди при подозрении на инфаркт», — говорит специалист.

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Как понять, что человек в беде, если он молчит?

По словам психиатра Эдуарда Холодова, прямые фразы «я хочу умереть» звучат редко. Гораздо чаще риск выдают косвенные признаки. Меняется речь: человек начинает чаще говорить о бессмысленности всего в жизни, о том, что он «обуза для близких», что «когда меня не станет, всем будет легче». Появляются так называемые прощальные жесты — человек неожиданно начинает приводить дела в порядок, раздаёт ценные вещи, пишет завещание или проявляет интерес к способам самоубийства.

В поведении должна насторожить резкая смена привычных сценариев: если тревожный и мечущийся человек вдруг становится подчёркнуто спокойным и умиротворённым, есть вероятность, что уже принял решение, и это самый опасный момент. Либо, наоборот, усиливается изоляция, человек отказывается от хобби, которые раньше приносили радость, он теряет аппетит и нормальный сон без видимой причины.

«Один из моих пациентов — 34-летний IT-специалист — за три недели до попыткираздавл коллегам свои наушники и внешний аккумулятор со словами: “Они мне больше не понадобятся”. Никто не придал этому значения, а он просто перестал видеть смысл в завтрашнем дне», — рассказывает врач-психиатр.

Сам по себе такой поступок не означает, что человек готовится к суициду: люди могут раздавать вещи по самым разным причинам. Однако в сочетании с другими изменениями в поведении это может быть одним из тревожных сигналов.

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Где граница между вредной привычкой и самоповреждением?

Когда речь идёт о самоповреждающем поведении (self-harm), первое, что приходит в голову, — порезы, ожоги, удары головой. Однако есть и гораздо более широкая, размытая форма — так называемое косвенное самоповреждение. Это когда человек систематически разрушает собственное здоровье, но не напрямую, а через безразличие или намеренный риск.

Постоянное переедание до боли, злоупотребление алкоголем или наркотиками, хронический недосып вопреки здравому смыслу, опасная езда за рулём, отказ от лечения диабета или гипертонии, незащищённый секс с незнакомцами — всё это может быть формой саморазрушения, если за этим стоит не просто «нелюбовь к себе», а именно намерение причинить вред или отсутствие страха смерти.

Граница с вредной привычкой проходит по двум критериям: осознанности и функции. Вредная привычка — это чаще автоматическое действие, от которого человек получает сиюминутное удовольствие или облегчение, например, съесть торт при стрессе. Самоповреждение выполняет конкретную психологическую роль: отвлечь от невыносимой душевной боли, наказать себя, если человек испытывает сильное чувство вины или сбросить напряжение. Человек при этом отдаёт себе отчёт, что делает себе плохо, и делает это намеренно.

Врач приводит такой клинический пример: девушка 22 лет, студентка, каждую ночь ела огромные порции фастфуда до рвоты. Она не страдала булимией в классическом смысле — её не заботил вес. На терапии выяснилось, что она наказывала себя за то, что не смогла предотвратить развод родителей. «Я хочу, чтобы мне было физически больно и тошно, потому что я это заслужила», — сказала она. Это уже не расстройство пищевого поведения — это самоповреждение, которое требует совершенно другого подхода.

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Что делать, если вы узнали себя или близкого?

Прежде всего — перестать обесценивать. «У других проблемы серьёзнее», «это просто слабость» — нет. Суицидальные мысли — это симптом, а не черта характера. Современная психиатрия располагает препаратами и терапевтическими протоколами, которые могут облегчить страдания.

Если человек говорит о нежелании жить, не оставляйте его одного. Спросите прямо: «Ты думаешь о самоубийстве?» Такой вопрос не провоцирует попытку, как ошибочно полагают многие. Наоборот, он даёт разрешение говорить о том, что мучает. Важно как можно скорее обратиться к врачу. Во многих современных клиниках можно получить экстренную консультацию психиатра в день обращения, анонимно и без постановки на учёт. Важно помнить, что мысли о смерти — это сигнал о том, что человеку нужна помощь, и на него можно и нужно своевременно отреагировать.

Главное о суицидальных мыслях

Суицидальные мысли могут появиться у людей без выявленных психических расстройств и внешне не всегда заметны. Это не слабость характера, а признак сильного внутреннего кризиса, который требует профессиональной помощи. Важно обращать внимание не только на прямые высказывания о смерти, но и на изменения в поведении, речи и отношении человека к себе и будущему.

Чем раньше человек получает поддержку и обращается к специалисту, тем выше вероятность благополучно выйти из кризисного состояния. Разговор о суицидальных мыслях не повышает риск попытки — наоборот, он помогает человеку не оставаться один на один с переживаниями. В такой ситуации важны спокойный контакт, отсутствие осуждения и своевременное обращение за помощью.

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